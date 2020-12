Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré que les chiens, les chats et les furets devront être vaccinés contre la rage 21 jours avant le voyage, et les chiens doivent être traités contre le ténia s’ils voyagent dans certains pays.

Les propriétaires ont été invités à consulter le site Web du gouvernement pour obtenir des directives.

Les animaux de compagnie et les chiens d’assistance devront également entrer dans l’UE via un point d’entrée des voyageurs (TPE), qui comprend tous les grands ports français tels que Calais, Caen et Dunkerque.

Il n’y aura aucun changement aux préparations ou documents sanitaires actuels pour les animaux de compagnie entrant en Grande-Bretagne depuis l’UE ou l’Irlande du Nord.

Le vétérinaire en chef du Royaume-Uni, Christine Middlemiss, a déclaré: « Votre vétérinaire sera en mesure de vous conseiller sur ce que vous devez faire pour obtenir les bons documents pour voyager et vous pouvez trouver les derniers conseils de voyage pour animaux de compagnie sur gov.uk ou en recherchant » voyage pour animaux de compagnie « . . «

Entre-temps, le gouvernement continue de faire pression sur la Commission européenne pour qu’elle obtienne le statut de liste de la partie 1, déclarant que le Royaume-Uni remplit actuellement toutes les conditions requises.