Les animaux de compagnie, en particulier les chiens, ont toujours marqué une place à côté des humains en tant que compagnons inséparables. Mais autant que les chiens ont toujours été nos meilleurs amis et que la plupart des familles semblent les avoir comme animaux de compagnie, une tendance problématique a été de garder des chiens de race pure tels que les Huskies de Sibérie, les Saint-Bernard et les Pugs dans le cadre de familles en Inde. Un récent post viral sur Twitter a ainsi déclenché une conversation sur l’obsession de beaucoup de ceux qui «achètent» des animaux de compagnie et pour ajouter à la «cruauté», celles des animaux étrangers ou de race pure. Les préférences de race ont souvent conduit les gens à acheter des chiens qui ne sont pas bien adaptés au climat tropical de l’Inde, ce que de nombreux internautes jugeaient cruel envers les animaux.

Un utilisateur de Twitter du nom de @lildeekenergyy a publié lundi sur la plate-forme de microblogging comment «acheter des animaux de compagnie est un abus». Il a écrit: «Acheter des animaux de compagnie est un abus. Acheter un Husky dans des pays tropicaux f ** king est un plus gros abus.

«Acheter» des animaux est un abus. L’achat d’un Husky dans les pays tropicaux est un plus gros abus. – Pfizer Ahmad Pfizer 🇵🇸 (@lildeekenergyy) 24 mai 2021

Le tweet est rapidement devenu viral et l’utilisateur a reçu des tonnes de réponses, la plupart étant d’accord avec lui. Les utilisateurs ont raconté leurs expériences / opinions à ce sujet.

Nous devrions vraiment commencer à normaliser l’adoption des animaux errants, car ils sont résistants aux maladies, adaptés à notre climat et sont aussi des créatures douces qui méritent d’être aimées comme toute autre race. Je ne comprends pas cette obsession de race. Cela équivaut honnêtement à de la cruauté envers les animaux – Dr Dharshan T (@ DrDharshanT1) 24 mai 2021

Il y avait un husky dans mon appartement! Pauvre gars. Il serait emmené se promener sous le soleil brûlant. De plus, de nombreux Saint-Bernard sont abandonnés à Bangalore. – Mals (@fenandme) 24 mai 2021

Il y avait un Saint-Bernard sur Lloyd Road qui n’était visiblement pas bien sous le temps de Bangalore, même si les gens faisaient de leur mieux pour prendre soin de lui. – Pfizer Ahmad Pfizer 🇵🇸 (@lildeekenergyy) 24 mai 2021

Les propriétaires d’un ami à Gurgaon ont un putain de saint Bernard. Ce pauvre bébé ne peut pas tolérer la chaleur. Et c’est un gros chien avec pas assez d’espace pour marcher pour jouer. Alors il est tout le temps en colère. Et est donc maintenu lié 24 heures sur 24. Une cruauté animale inimaginable. Si banal. – Manjiri (@ManjiriIndurkar) 24 mai 2021

Une fois, j’ai dénoncé un cousin privilégié qui a acheté impulsivement deux chiots husky. Sa seule réponse a été qu’ils préfèrent passer du temps près de la climatisation, donc tout va bien – Nitu K ~ (@itsnitu) 24 mai 2021

n’oubliera jamais la vue d’un husky d’Alaska adulte (du moins c’est ce que je pense qu’il était basé sur le peu que je sais) debout à Marine Drive à minuit, face à la mer. obvs il y avait une figure de marcheur / garde à côté de lui bc jouet de personne riche. si juste semblait si faux. – कामायनी // Kāmāyani // کاماینی (@SharmaKamayani) 24 mai 2021

Un de mes collègues a un husky mais ils vivent à pune !!!!!! c’est ridicule. un autre ami éloigné d’un ami avait l’habitude de nourrir son laboratoire avec un régime végétarien. le chien a ÉVIDEMMENT développé une liste fkn de problèmes. maintenant le poulet est nourri par le chauffeur dans le sous-sol du bâtiment. abusif !!! – nm 🌸 (@Blahblaholic_) 24 mai 2021

Certaines personnes ont également partagé des photos de leurs propres animaux de compagnie qui ont été adoptés dans la rue et sont des races indépendantes.

Les gens ont vraiment dit la merde la plus foutue sur mon indie comme directement sur mon visage, sur la façon dont elle a juste des maladies et comment elle est moche … tout en ayant putain de Shih tzus pic.twitter.com/ESvG2nA9s6– lav (@lavcula) 24 mai 2021

Certains, cependant, ont dit qu’en leur demandant, certains vétérinaires et propriétaires d’animaux ont déclaré que les animaux finissaient par s’adapter au climat.

Posséder un husky est bien sûr beaucoup de travail mais pas d’abus tant qu’ils font beaucoup d’exercice (plus que les autres races) et un approvisionnement continu en eau potable. Ils ont une couche de fourrure isolante qui les aide à rester au chaud par temps froid et à rester au frais en été. – Tanay B (@ T90bh) 24 mai 2021

Vu tellement de husky dans ma ville quand il fait 48c en plein été. Une fois que j’ai même demandé au propriétaire de l’animalerie et à un vétérinaire, leur réponse était qu’ils deviennent habituels et avec de l’eau froide supplémentaire, ils vont bien. Je ne pouvais pas croire que j’entendrais aussi cela d’un vétérinaire. – Paramveer (@LaxusDThunder) 24 mai 2021

En retard, les militants des animaux et les amoureux des animaux ont également poussé à regarder au-delà de l’obsession de la race pure et à adopter des animaux indépendants comme l’Indian Pariah et d’autres tels que Mudhol hound, Rajapalayam dog, entre autres.

