Les propriétaires d’Acrisure Arena géreront le Plaza Theatre de Palm Springs

La scène du divertissement en direct de Coachella Valley a franchi une étape majeure vers son avenir l’année dernière avec l’ouverture de l’Acrisure Arena, qui a vu des artistes comme Harry Styles, Stevie Nicks et le Cirque Du Soleil s’y arrêter au cours de sa première année.

Mardi, le propriétaire et exploitant de l’arène a annoncé qu’il prenait en charge la gestion et la réservation d’un autre nouveau lieu qui vise à faire sensation, quoique à plus petite échelle : le Plaza Theatre de Palm Springs.

Le nouvel accord entre la Palm Springs Plaza Theatre Foundation, qui sera propriétaire du théâtre revitalisé, et le groupe Oak View verra le groupe prendre en charge la gestion de tous les aspects du théâtre, y compris la réservation et la promotion des événements, selon un communiqué de presse annonçant le partenariat.

Il indique qu’Oak View Group sera chargé de réserver des concerts, des représentations théâtrales, des programmes pour enfants, des collectes de fonds et d’autres événements de la plus haute qualité, notamment des festivals de musique, de films et d’idées.

Oak View Group, basé à Denver, est une société de sport et de divertissement qui a participé au développement ou à la gestion de plusieurs nouvelles arènes, notamment les arènes de hockey de la LNH à Seattle et dans la banlieue de New York, ainsi que la nouvelle arène de basket-ball de l’Université du Texas.

Depuis son ouverture en décembre 2022, l’Acrisure Arena est devenue une force orientale sur la scène du divertissement très fréquentée de Californie en associant une équipe populaire de hockey de ligue mineure à un programme chargé de concerts et d’événements qui rivalisent parfois avec ceux des salles des grandes villes telles que le Kia Forum de Los Angeles. ou encore Crypto.com Arena.

Cependant, ces émissions de grande envergure ont, comme on pouvait s’y attendre, des coûts. Certains déplorent que les prix des billets, des concessions et du stationnement aient également plus en commun avec ces sites que ceux des arènes de hockey des ligues mineures et des marchés similaires de taille moyenne, bien que la proximité de la vallée de Coachella avec Los Angeles et d’autres marchés riches et son statut de destination touristique populaire et glamour. destination compliquent de telles comparaisons.

Le Plaza Theatre, quant à lui, est une ancienne salle de cinéma du centre-ville de Palm Springs qui a été construite en 1936 et a ensuite servi de domicile aux Palm Springs Follies. Il est resté pour la plupart inutilisé depuis que les Follies ont mis fin à leur activité en 2014. En 2019, JR Roberts, ancien membre du conseil municipal de Palm Springs, a lancé une campagne visant à collecter des fonds pour rénover le théâtre et le mettre aux normes d’une salle de spectacle moderne.

Après des années de collecte de fonds, Roberts a déclaré l’année dernière que cet effort avait presque permis d’obtenir un financement pour le projet, qui était en cours de conception et de processus d’autorisation de la ville. Cependant, l’avenir du projet a été brièvement mis en doute l’année dernière lorsque les offres des entreprises souhaitant réaliser les travaux de construction ont été supérieures d’environ 10 millions de dollars aux prévisions précédentes.

Le conseil municipal de Palm Springs a finalement voté en faveur des 10 millions de dollars supplémentaires, ce qui a porté la contribution totale de la ville à environ 20 millions de dollars, mais avec la stipulation qu’elle serait finalement remboursée environ la moitié de ce montant. La fondation continue de collecter des fonds auprès de donateurs afin de financer ce remboursement et affirme qu’elle accorderait le droit de nommer le théâtre à un donateur qui donne 10 millions de dollars.

Un porte-parole du théâtre a confirmé mercredi au Desert Sun que ses sièges étaient en train d’être retirés et que la construction commencerait ensuite. Une cérémonie célébrant le début des travaux est prévue le mois prochain.

Le communiqué annonçant l’accord indique qu’Oak View Group travaillera également avec la fondation pour formuler des recommandations sur la conception du théâtre et diriger le développement de son offre de restauration et de boissons ainsi que l’embauche et la formation du personnel.

En vertu d’un accord préexistant avec la ville, le conseil municipal pourra également accueillir une programmation théâtrale à sa discrétion pendant 21 jours chaque année. Le communiqué indique que la programmation comprendra le discours annuel sur l’état de la ville et des programmes civiques et culturels.

Le communiqué indique également que le théâtre « soutiendra et servira des organisations à but non lucratif telles que le Festival international du film de Palm Springs, la Semaine du modernisme et One-PS ».

Paul Albani-Burgio couvre la croissance, le développement et les affaires dans la vallée de Coachella. Suivez-le sur Twitter à @albaniburgiop et envoyez-lui un e-mail à [email protected].