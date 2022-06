Les propriétaires d’aciéries chinoises sont de mauvaise humeur alors que la demande en pâtit

Les propriétaires d’aciéries dans certaines parties de la Chine sont de mauvaise humeur, a déclaré Simon Wu, consultant en matières premières basé à Pékin.

Les stocks d’acier s’accumulent lentement dans les entrepôts du plus grand centre sidérurgique du pays, la ville de Tangshan, dans le nord-est du pays, ainsi que dans les provinces du Jiangsu et du Shandong, ont déclaré les propriétaires d’usines à Wu, consultant principal de l’analyste Wood Mackenzie.

La demande d’acier chute au milieu des fermetures pandémiques et de l’activité de construction paralysée, ont-ils déclaré.

« Il y a une énergie négative partout. L’industrie sidérurgique ne fait tout simplement aucun profit », a déclaré Wu.

Une grande partie de l’acier – une matière première clé dans la centrale manufacturière – est inutilisée dans tout le pays au milieu d’une économie en arrêt et démarrage qui fait baisser la demande et les prix.

Les prix de l’acier et de son principal ingrédient, le minerai de fer, ont été volatils pendant le verrouillage de Shanghai, mais se sont dirigés vers une trajectoire descendante au début du mois.

La faible demande d’acier, un indicateur de l’économie chinoise, reflète également le ralentissement général du pays, bien que des données récentes indiquent une certaine amélioration, la production industrielle ayant légèrement augmenté de 0,7 % en mai par rapport à il y a un an.

Fondamentalement, l’industrie sidérurgique chinoise – la plus grande au monde – héberge de vastes chaînes d’approvisionnement qui s’étendent des hauts fourneaux chinois aux mines de minerai de fer à l’étranger en Australie et au Brésil, les plus grands fournisseurs de minerai de fer à la Chine.

Pour cette raison, toute agitation en Chine peut démêler un vaste réseau de chaînes d’approvisionnement, ce qui pourrait aggraver les pressions sur les perturbations mondiales existantes.