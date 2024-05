Les propriétaires d’Abou Dhabi de Man City et de Gérone ont la possibilité de respecter les règles d’entrée en Ligue des champions de l’UEFA

GENÈVE (AP) – Les investisseurs d’Abou Dhabi à Manchester City et à Gérone se sont vu proposer des options de cession par l’UEFA pour permettre aux deux de participer à la Ligue des champions la saison prochaine en se conformant aux règles d’intégrité pour les équipes partageant des propriétaires.

Gérone a réalisé un superbe parcours pour se classer parmi les quatre premiers de la Liga espagnole, avec trois joueurs clés prêtés ou vendus via l’influence de Man City, dont la star brésilienne Sávio.

Gérone, également détenue en partie par le frère du manager de Man City, Pep Guardiola, participera pour la première fois à la compétition d’élite européenne. City a remporté le titre de la Ligue des champions 2023 et terminera dans les deux premiers de la Premier League anglaise.

Mais les équipes ont mis à rude épreuve les règles de l’UEFA en matière de propriété multi-clubs qui protègent contre la collusion dans les jeux.

Ne pas respecter les règles de l’UEFA avec une proposition d’ici le 3 juin devrait voir l’une des deux équipes, probablement Gérone, rétrogradée en Ligue Europa, deuxième division. L’équipe qui termine mieux dans son championnat national est prioritaire.

Selon un document de l’UEFA consulté mardi par l’Associated Press, deux options sont ouvertes au City Football Group, l’opération créée à Abu Dhabi avec des participations dans 13 clubs dans le monde, dont 100 % de Man City et 47 % de Gérone.

CFG pourrait résoudre le problème en vendant des actions à un tiers indépendant qui réduirait une participation à moins de 30 %, ou en transférant toutes les actions d’un club à une fiducie aveugle supervisée par un panel nommé par l’UEFA.

L’administrateur pourrait être choisi par CFG selon un modèle approuvé par l’UEFA qui s’est appliqué cette saison dans le cadre d’un accord de conformité entre l’AC Milan, Toulouse et leur investisseur américain Red Bird Capital.

La question de la propriété multiclubs pour l’UEFA et le CFG se profile depuis le démarrage rapide de Gérone, en tête du championnat, en septembre.

L’UEFA a refusé de commenter toute la saison en attendant la qualification confirmée de Gérone en Ligue des Champions ce mois-ci. L’UEFA n’a pas non plus commenté un éventuel problème en suspens concernant les participations et l’influence de Jim Ratcliffe à Manchester United et à Nice – les deux pourraient se qualifier pour la prochaine Ligue Europa.

Mardi, le comité de surveillance des finances des clubs de l’UEFA a écrit aux acteurs du football pour clarifier les mises à jour de ses règles multi-clubs pour l’accès aux compétitions interclubs européennes qui ont été rédigées pour la première fois lors de la saison 1998-99.

Man City et Gérone ont attiré l’attention sur le fait que CFG avait une « influence décisive » sur les deux, car l’opération d’Abu Dhabi détient au moins 30 % des actions dans les deux et en raison des transactions de transfert des clubs cette saison.

Gérone semblait répondre aux critères du panel de l’UEFA pour les clubs qui « ont transféré, de manière permanente ou temporaire, trois joueurs ou plus avec l’autre club, directement ou indirectement via des parties liées, au cours de la saison ».

Gérone compte dans son effectif deux joueurs appartenant à d’autres clubs du CFG : l’arrière droit Yan Couto, prêté par Man City, et l’ailier Sávio, prêté par le club français de Troyes.

Sávio est la révélation de la saison en Espagne. Ses dribbles et sa vitesse sur le flanc gauche ont semé le chaos dans les défenses adverses. Le joueur de 20 ans a marqué 10 fois et est l’un des meilleurs passeurs de la ligue avec neuf passes cadrées. Le transfert permanent de fin de saison de Sávio à Man City signalé en février ne devrait être affecté par aucune décision de l’UEFA.

Couto a excellé en se joignant à l’attaque depuis sa position d’arrière droit, délivrant huit passes décisives.

Après avoir finalisé un prêt à Gérone, le milieu de terrain vénézuélien Yangel Herrera a été vendu par City à son club frère en juillet dernier.

Man City a été racheté en 2008 par le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre des Émirats arabes unis et membre de la famille royale d’Abou Dhabi.

Le CFG a été créé cinq ans plus tard, avec Man City – désormais champion de Premier League pour la première fois – agissant comme club phare d’un portefeuille mondial qui comprenait bientôt des équipes sur plusieurs continents.

New York City en 2013, puis Melbourne City dans la A-League australienne, Gérone en Espagne, Yokohama F. Marinos au Japon, Sichuan Jiuniu FC en Chine, Club Atletico Torque en Uruguay et Mumbai City en Inde ont rejoint le groupe, qui a également avait un « accord de collaboration » avec l’équipe vénézuélienne Atletico Venezuela.

CFG a racheté Gérone en 2017, quelques semaines après avoir été promu pour la première fois dans l’élite espagnole. Pere Guardiola a acquis une participation qui s’élève désormais à 16 %.

Ces dernières années, CFG a acquis des participations dans des clubs européens de Lommel en Belgique, de Palerme en Italie et de Troyes.

L’écurie de clubs de CFG est l’un des groupes multiclubs les plus étendus dans une tendance mondiale croissante qui L’UEFA elle-même a mis en garde présente des risques pour l’industrie du football. Les critiques affirment que cela peut permettre une collusion dans les jeux et sur le marché des transferts et aider les clubs de premier plan à répartir et à dissimuler leurs coûts pour se conformer aux règles de surveillance financière.

