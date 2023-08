Les propriétaires avaient des problèmes avec le réservoir d’eau chaude avant l’explosion meurtrière en Pennsylvanie, selon des responsables

PLUM, Pennsylvanie (AP) – Les propriétaires d’une maison qui a explosé dans l’ouest de la Pennsylvanie le week-end dernier avaient des problèmes avec leur réservoir d’eau chaude, ont déclaré les autorités, mais la cause de l’explosion qui a tué cinq personnes – dont deux fonctionnaires municipaux – reste sous enquête.

L’explosion de Plum a détruit trois structures et en a endommagé au moins une douzaine d’autres. Il s’est produit peu avant 10 h 30 samedi dans une maison appartenant à Heather Oravitz, directrice du développement communautaire de la ville, et son mari. La ville est à environ 20 miles (32 kilomètres) à l’est de Pittsburgh.

Le maire de Plum, Harry Schlegel, a déclaré qu’Oravitz, 51 ans, et le directeur de l’arrondissement de Plum, Michael Thomas, 57 ans, ont été tués dans l’explosion, ainsi que trois autres personnes qui vivaient dans le quartier : Kevin Sebunia, 55 ans ; Casey Clontz, 38 ans; et le fils de 12 ans de Clontz, Keegan.

Le mari d’Oravitz, Paul, a subi de graves brûlures sur la majeure partie de son corps et est resté hospitalisé mardi dans un état critique, a déclaré Schlegel. Deux autres blessés dans l’explosion ont été soignés dans un hôpital et libérés.

Les secouristes ont déclaré que des personnes étaient coincées sous des débris lorsqu’elles sont arrivées sur les lieux. La porte-parole du comté, Amie Downs, a déclaré que l’explosion avait rasé une maison et que deux autres étaient en feu. Cinquante-sept pompiers ont été soignés sur les lieux pour des problèmes mineurs, a déclaré un responsable du comté d’Allegheny.

La cause de l’explosion fait l’objet d’une enquête par le bureau du prévôt des incendies du comté d’Allegheny, ainsi que par les forces de l’ordre locales, les responsables avertissant que le processus serait prudent et prendrait du temps.

Le bureau du prévôt des incendies a déclaré lundi dans un communiqué qu’il était au courant des problèmes de réservoir d’eau chaude signalés. L’agence prévoyait d’enquêter sur la cause de l’explosion, en gardant à l’esprit le problème du réservoir d’eau chaude, et « ainsi que toutes les autres possibilités », indique le communiqué.

Le Pittsburgh Post-Gazette a rapporté que le développement se situe sur un terrain minier abandonné entouré de puits de pétrole et de gaz peu profonds encore en production ou abandonnés. Deux puits de gaz en production se trouvent à environ 1000 pieds (305 mètres) de la maison qui a explosé et un pipeline passe derrière le développement, mais aucune de ces structures n’a été identifiée comme ayant été impliquée dans l’explosion, a rapporté le journal.

Michael Huwar, président de Peoples Gas, a déclaré que les vérifications officielles effectuées par la société indiquaient que « notre système fonctionnait comme prévu ».

La Commission des services publics de l’État a déclaré mardi qu’elle surveillait les tests d’intégrité des lignes à proximité par le service public et interrogeait les employés des services publics, les premiers intervenants et les résidents, ainsi que la coordination de la collecte de preuves sur les lieux « y compris les conduites de service et les compteurs de gaz naturel ».

Les ingénieurs de sécurité de la commission ont également surveillé la restauration du service électrique ainsi que la planification et la restauration sûre du service de gaz naturel. Un porte-parole du comté a déclaré mardi que le service électrique avait été rétabli dimanche après-midi dans toutes les maisons autres que les trois qui avaient été détruites.

