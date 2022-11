Les propriétaires américains vont vendre les géants de la Premier League Liverpool – médias

Fenway Sports Group a mis le club sur le marché, selon un rapport

Les propriétaires américains de Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), ont lancé des appels d’offres pour acheter le club de Premier League, selon un rapport de The Athletic.

Il est entendu que Goldman Sachs et Morgan Stanley superviseront le processus de vente sous la direction de la hiérarchie du club, une présentation complète ayant été conçue pour attirer les soumissionnaires potentiels.

La nouvelle survient après que FSG – qui possède également les Red Sox de Boston – aurait enquêté sur la vente du club de football dans le passé, mais le développement d’aujourd’hui signale une intention de voir à travers un changement de propriétaire le plus tôt possible.

“Il y a eu un certain nombre de changements récents de propriété et de rumeurs de changement de propriété dans les clubs EPL et inévitablement, nous sommes régulièrement interrogés sur la propriété de Fenway Sports Group à Liverpool.», lit-on dans une déclaration de FSG à The Athletic.

“FSG a fréquemment reçu des manifestations d’intérêt de la part de tiers souhaitant devenir actionnaires de Liverpool. La FSG a déjà déclaré que, dans les bonnes conditions, nous envisagerions de nouveaux actionnaires si c’était dans l’intérêt de Liverpool en tant que club.

“FSG reste pleinement engagé dans le succès de Liverpool, sur et en dehors du terrain.”

🚨 EXCLUSIF : Liverpool a été mis en vente par Fenway Sports Group. La plate-forme de vente a été produite pour les parties intéressées. Goldman Sachs + Morgan Stanley assistent le processus d’évaluation. On ne sait pas si l’accord est conclu, mais FSG invite les offres @TheAthleticFC #LFC https://t.co/hdmPKeb1ec – David Ornstein (@David_Ornstein) 7 novembre 2022

FSG détient une participation majoritaire dans Liverpool depuis octobre 2010, date à laquelle il a été acheté aux anciens propriétaires George Gillett Jr. et Tom Hicks.

L’ère de la propriété basée aux États-Unis a coïncidé avec le passage le plus réussi de l’histoire moderne du club sous la direction du patron allemand Jurgen Klopp, qui a mis fin à sa sécheresse de 30 ans sans couronne de Premier League en 2019-20.

Ils ont également participé à trois finales de la Ligue des champions au cours de cette période, en remportant une, ainsi qu’une FA Cup et une Carabao Cup.

Le sort de propriété du FSG a également supervisé une injection massive d’argent dans le club de football, dont une grande partie a été dépensée pour le réaménagement du stade Anfield de l’équipe, ainsi que le lancement d’un nouveau centre d’entraînement à la pointe de la technologie.

FSG est dirigé par John W. Henry, qui a co-fondé le groupe aux côtés de Tom Werner.

Henry s’est excusé auprès des supporters l’année dernière pour son soutien au projet raté et impopulaire de la Super League européenne, tandis qu’en mai dernier, Werner a indiqué qu’ils devaient poursuivre indéfiniment leur soutien financier au club.

“Oui, nous le voyons toujours comme un projet à long terme. Nous avons faim de gagner plus de trophées pour le club“, a-t-il déclaré à The Athletic.

Il reste à voir dans quelle mesure la FSG cherchera à donner suite à la vente du club. Le changement de propriétaire le plus récent en Premier League a vu un autre homme d’affaires basé aux États-Unis, Todd Boehly, faire face à un consortium qui a acheté Chelsea à Roman Abramovich pour une somme de 4,25 milliards de livres sterling (4,85 milliards de dollars).