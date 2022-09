Les propriétaires américains vilipendés “prêts à vendre” Man Utd – médias

La famille Glazer aurait fixé son prix de vente à Old Trafford

Des sources proches de Manchester United ont indiqué qu’une offre de 3,75 milliards de livres sterling (4,3 milliards de dollars) pourrait suffire à inciter les propriétaires américains impopulaires du club à se séparer des géants de la Premier League, selon des informations.

La famille Glazer a d’abord investi dans les Red Devils en 2003 avant d’acquérir une participation majoritaire deux ans plus tard vers la fin du règne du club au succès sans précédent sous la direction de l’ancien manager Alex Ferguson.

Cependant, la retraite éventuelle de Ferguson a coïncidé avec une baisse considérable des résultats dans les années suivantes, car le manège de managers du club a échoué un par un à reproduire le succès du légendaire patron écossais.

Une grande partie du blâme pour la sous-performance constante du club a été portée sur les Glazers pour un manque perçu d’investissement dans le club, et pour ce que les supporters prétendent être une suppression semblable à un vautour des dividendes financiers des coffres de l’équipe tout en accablant l’équipe avec une dette.

Cela a coïncidé avec plusieurs manifestations au cours desquelles des fans et des experts de haut niveau tels que l’ancien joueur Gary Neville ont appelé la famille Glazer à vendre sa participation dans le club de football.

Selon le Daily Mail, la somme annoncée de 3,75 milliards de livres sterling sera probablement évaluée par l’homme le plus riche du Royaume-Uni, le supporter de Manchester United Jim Ratcliffe, qui a récemment indiqué qu’il serait prêt à acheter une part majoritaire dans le club si les Glazers étaient prêts à vendre.

Ratcliffe avait précédemment échoué avec une offre tardive pour acheter Chelsea après que Roman Abramovich ait lancé le club sur le marché libre, perdant finalement face à l’offre gagnante présentée par l’homme d’affaires américain Todd Boehly.

Il a été rapporté que l’offre de Ratcliffe pour Chelsea était de l’ordre de 4,25 milliards de livres sterling (4,9 milliards de dollars).

Un porte-parole de Ratcliffe a déclaré le mois dernier à propos de ses liens avec Manchester United : «Nous serions intéressés à discuter dans une optique de propriété à long terme.”

Il a également été suggéré que le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton pourrait s’associer à Ratcliffe dans un consortium – mais Hamilton a déclaré lors du Grand Prix des Pays-Bas de dimanche qu’il n’était au courant d’aucun de ces plans.

“C’est la première fois que j’en entends parler“, a déclaré Hamilton.

« Je n’ai pas eu le temps de rattraper Jim depuis que j’étais en Namibie.

« Je n’ai pas encore reçu d’appel de lui me demandant si je veux m’impliquer là-dedans, mais je veux m’impliquer de plus en plus dans les équipes.

“Mais Jim est en partie patron et en partie partenaire, je dirais que nous sommes plus partenaires parce que nous sommes dans le même bateau et j’espère à l’avenir faire quelque chose avec Jim et construire avec lui, je ne sais pas quand ça” ce sera ou ce que ce sera.”

Il a également été suggéré que le fonds souverain de Dubaï pourrait faire un geste pour le club, similaire à ceux faits pour Manchester City et Newcastle United par des fonds similaires à Abu Dhabi et en Arabie saoudite respectivement.

Si les Glazers envisageaient une vente, cela viendrait probablement avec la bénédiction de Gary Neville, l’ancien défenseur de Manchester United qui est devenu l’un des plus ardents partisans d’un changement de propriétaire à Old Trafford.

Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais mon intuition est que les Glazers doivent vendre. Ils se sont engagés dans un nouveau plan et un réaménagement du stade, et les coûts sont substantiels. Je ne les vois pas s’endetter davantage au niveau requis . Le moment semble propice pour vendre. – Gary Neville (@GNev2) 5 septembre 2022

“Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais mon intuition est que les Glazers doivent vendre», a-t-il écrit sur Twitter au milieu des spéculations.

« Ils se sont engagés dans un nouveau plan et un réaménagement du stade, et les coûts sont substantiels. Je ne les vois pas s’endetter davantage au niveau requis. Le moment semble propice pour vendre.”