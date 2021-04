Stan Kroenke, John Henry et la famille Glazer ont appris à leurs dépens que simplement parce qu’ils jouent au football en Angleterre, vous ne pouvez pas diriger une équipe de Premier League comme si c’était en Amérique.

C’est une chose d’être gourmand. C’est une autre chose d’être si flagrant à ce sujet.

Les propriétaires d’Arsenal, Liverpool et Manchester United, respectivement, ont vu leurs grands projets pour une nouvelle vache à lait – désolé, un tournoi en saison avec une douzaine des équipes de football les plus prestigieuses du monde – leur exploser au visage à peine 48 heures après. a été annoncé. Après une condamnation généralisée et implacable de la part des joueurs, des fans, des sponsors, des politiciens – même du futur roi d’Angleterre – Manchester City a confirmé mardi après-midi qu’il se retirait de la Super League européenne. Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United, Arsenal et l’équipe italienne de l’Inter Milan ont tous déclaré qu’ils négociaient des sorties.

En fin de compte, la Super League n’est ni super ni même susceptible de devenir bientôt une ligue.

Le football en Europe, et en Angleterre en particulier, est loin d’être un modèle de pureté ou un dernier vestige de l’époque où les équipes professionnelles reflétaient leurs racines ouvrières. Le football européen est inondé d’argent, une quantité obscène, et ces clubs de quartier pittoresques sont maintenant des sociétés multinationales.

Et même si les fans veulent obstinément s’accrocher à la conviction qu’ils sont les vrais propriétaires de leurs équipes, en réalité, ils sont des symboles de statut pour leurs propriétaires milliardaires, dont certains ne vivent même pas en Europe et dont beaucoup ne pourraient pas. vous a dit qui était David Beckham dans ses jours pré-Posh.

Mais Kroenke, Henry et les Glazers, soupçonnés d’être les meneurs du fiasco de la Super League avec Florentino Perez du Real Madrid, ont été mal calculés.

Les Américains de la Super League pensaient qu’ils pouvaient ignorer les traditions et faire un pied de nez aux fans et aux officiels de la ligue et, comme pour les gains d’argent dans les sports américains, tout le monde finirait par l’accepter. Kroenke, après tout, a regardé les Rams se vautrer dans la médiocrité à Saint-Louis pendant une demi-douzaine d’années, mais il a finalement convaincu la NFL de le laisser déménager à Los Angeles, où son nouveau stade sophistiqué crache de l’argent comme un guichet automatique.

Ils ont probablement même supposé que certains acclameraient l’ingéniosité de la Super League, impressionnés que les propriétaires aient trouvé un moyen d’obtenir les richesses de la Ligue des champions, le tournoi lucratif qui rassemble les meilleures équipes de toute l’Europe, sans avoir à faire le travail. les attraper.

Contrairement à la Ligue des champions, où les places sont attribuées en fonction des résultats de la ligue nationale, les fondateurs de la Super League se verraient garantir des places dans leur nouveau tournoi.

Mais si cela serait bon pour la Légion de la cupidité, cela détruirait finalement les ligues nationales à travers l’Europe parce que leurs saisons seraient désormais sans importance.

Arsenal est à la neuvième place avec une demi-douzaine de matchs à jouer? Grosse affaire. Avec une place dans la Super League assurée, peu importe si les Gunners restent invaincus dans la dernière ligne droite ou perdent à chaque dernier match. Même la peur de la relégation serait édentée parce que l’argent de la Super League maintiendrait une équipe originale à flot.

« Ce n’est pas un sport si le succès est déjà garanti », a déclaré le manager de Man City, Pep Guardiola, avant que le plan ne soit dévoilé mardi. « Ce n’est pas un sport si peu importe si vous perdez. »

Parce que les sports professionnels américains manquent de relégation-promotion et ont un partage des revenus, les mauvaises équipes sont à l’abri des répercussions les plus graves, financièrement et compétitivement. Sinon, les Cubs de Chicago auraient été terminés il y a longtemps.

Donc, une prise de pouvoir de type Super League avait probablement du sens pour les propriétaires américains. Qui a besoin de rendre des comptes quand il y a de l’argent à gagner?

Mais le football en Europe est plus qu’un sport, c’est une partie intrinsèque de la société. Tout ce qui la menace est une menace pour leur société, leur identité.

Des Américains comme Kroenke, Henry et les Glazers le savent peut-être, mais ils ne peuvent jamais vraiment le comprendre. Il n’est pas étonnant qu’ils aient ressenti le besoin de créer leur propre système, et il n’est pas étonnant qu’il ait échoué de manière si spectaculaire.

