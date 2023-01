Les propriétaires américains prévoient que Lyon devienne le premier SPAC de football à devenir public

L’homme d’affaires américain John Textor envisage d’introduire prochainement l’Olympique Lyonnais en bourse. Textor, via sa société londonienne Eagle Football Holdings, a acheté le mois dernier une participation majoritaire dans le club français. Le déménagement aurait coûté aux investisseurs environ 940 millions de dollars.

Outre une part de 78% de Lyon, la société de Textor possède également le club brésilien Botafogo, l’équipe belge RWD Molenbeek ainsi qu’une participation de 40% dans Crystal Palace (d’où le nom de la société).

Financial Times rapporte maintenant qu’Eagle Football Holdings veut faire entrer Lyon en bourse avec l’aide d’investisseurs. Comme les équipes sportives ne sont généralement pas achetées avec de l’argent, il y avait des prêteurs impliqués dans l’accord. Ares Management a prêté dans le cadre de l’acquisition de Lyon.

Textor a racheté Lyon avec l’aide d’investisseurs américains, et entre maintenant en bourse

En plus des prêteurs, une société américaine appelée Iconic Sports Management a également investi 75 millions de dollars dans Eagle Football Holdings. Cela a aidé Textor et ses partenaires à financer l’achat de Lyon. Iconic est composé du gestionnaire de fonds spéculatifs Jamie Dinan, ainsi que des investisseurs Alexander Knaster et Edward Eisler.

Iconic a actuellement des liens avec d’autres franchises sportives. Dinan est l’un des plus de 20 copropriétaires des Milwaukee Bucks de la NBA. Knaster est également l’unique propriétaire de l’équipe italienne de Serie B Pisa SC.

L’investissement d’Iconic à Lyon aurait déclenché une fusion potentielle entre leur coopération d’acquisition et Eagle Football Holdings. La coopération d’acquisition est une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) cotée à New York. Ces types d’entités sont également appelés sociétés à « chèque en blanc ».

Les SPAC sont devenus populaires ces dernières années

Les SAVS étaient très populaires en 2020 et 2021, puisque plus de 950 de ces sociétés sont devenues publiques à l’époque. Ils auraient récolté 250 milliards de dollars au cours de cette période. Cependant, comme le marché a ralenti ces derniers mois, les SPAC ont également ralenti. Le rapport susmentionné affirme que seulement 171 de ces entreprises sont devenues publiques l’année dernière, générant seulement 16 milliards de dollars.

Néanmoins, il y a encore des suggestions selon lesquelles Eagle Football Holdings tentera de devenir public. En cas de succès, ce serait le premier groupe de propriétaires de football à faire le pas. Iconic a rapporté environ 345 millions de dollars lors de son introduction en bourse à l’automne 2021.

PHOTO : IMAGO / Panoramique