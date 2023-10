Les propriétaires américains comprennent le profit, mais apprécient-ils la tradition et les valeurs des clubs ?

jeCela fait un peu plus d’un an depuis Gary Neville propriétaires américains déclarés des clubs de football anglais « un danger clair et présent pour la pyramide et la structure du jeu ». Ce commentaire a provoqué un tollé, mais l’ancien arrière latéral anglais devenu expert de premier plan s’est montré impénitent, insistant sur le fait que si le profit est la priorité, certains aspects vitaux du rôle des clubs de football risquent d’être perdus.

Le problème ne se limite évidemment pas aux propriétaires américains. Il est peu probable qu’une personne qui n’est pas un fan et qui reprend un club agisse principalement dans le meilleur intérêt de la communauté qu’il représente. Mais étant donné que la moitié des 20 clubs de Premier League (et sept des 24 clubs de Championnat) sont en partie ou entièrement détenus par des Américains ou des sociétés américaines, et compte tenu de la prédominance des sociétés de capital-investissement dont le seul intérêt est le profit à court terme, ce n’est peut-être pas le cas. Il est surprenant que ce soient les Américains qui aient suscité la colère de Neville, surtout compte tenu du chaos provoqué par la famille Glazer à Manchester United, le club pour lequel il jouait.

La défaite 1-0 à domicile de samedi contre Crystal Palace (détenu majoritairement par les États-Unis) signifiait qu’ils avaient perdu quatre de leurs sept premiers matches de championnat pour la première fois depuis 1989-90. C’est une saison au cours de laquelle Alex Ferguson, qui avait apparemment été limogé en janvier, a mené son équipe à la FA Cup en mai, inaugurant deux décennies de succès extraordinaires. Il est juste de dire que personne ne s’attend à ce que cette saison se termine de la même manière pour Erik ten Hag.

L’optimisme de la saison dernière, lorsque Ten Hag, aux yeux d’acier et déterminés, semblait avoir la vision de redresser le club, a disparu. Dans une certaine mesure, il a été miné par les événements – une série de blessures et l’indisponibilité d’Antony et Jadon Sancho, mais il a également été défait par la culture du club. Il y a eu un manque d’investissement dans le stade, l’académie, le service de recrutement et les installations médiatiques, ce qui fait qu’Old Trafford apparaît comme un emblème minable du règne des Glazers. Des sommes importantes ont été dépensées pour les joueurs, mais le projet de vente du club, apparemment suspendu, a traîné pendant la majeure partie de cette année et n’a fait qu’ajouter à l’incertitude. Et tout le temps, les Glazers ont touché des dividendes, ayant déjà imposé au club des remboursements d’intérêts pour payer leur rachat par emprunt.

La plainte la plus courante après le commentaire initial de Neville était que de nouvelles idées provenant de sources externes peuvent être bénéfiques. C’est vrai, mais toutes les idées ne sont pas égales. La suggestion de Todd Boehly selon laquelle la Premier League pourrait s’inspirer des sports américains et instituer un match des étoiles était un énorme signal d’alarme quant à sa compréhension du football. Il existe de nombreuses raisons logistiques pour lesquelles un match des étoiles est une mauvaise idée, mais cela ne se produit pas fondamentalement parce que le football ne fonctionne pas comme ça. Les équipes doivent être équilibrées, gélifiées et mises en cohérence au fil des semaines et des mois : vous ne pouvez pas simplement rassembler 11 joueurs talentueux et espérer le meilleur – même si cela explique sa politique de transfert à Chelsea.

Les accords à long terme pour les jeunes joueurs peuvent avoir du sens en termes de respect des règles du fair-play financier grâce à l’amortissement, mais ils ont été largement financés par les produits de l’académie. Imaginez que Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Lewis Hall et Billy Gilmour n’aient pas quitté le club et que plus d’un milliard de dollars n’aient pas été dépensés au cours des 15 derniers mois : Chelsea serait-il dans une situation pire maintenant ? Il est vrai que les données sous-jacentes indiquent que les performances n’ont pas été aussi mauvaises que les résultats pourraient le suggérer, mais les joueurs plus expérimentés ne manqueront peut-être pas autant d’occasions. Le danger est désormais que les jeunes doués soient mis à mal faute de joueurs expérimentés pour les guider.

Il y a une raison pour laquelle personne n’a remporté la ligue avec une crèche auparavant. Peut-être que Chelsea s’en sortira bien, peut-être que la grande perturbation révélera les défauts de l’orthodoxie de la constitution d’une équipe, mais pour le moment, alors que la confiance s’épuise, ils ont une équipe de joueurs anxieux dont la valeur diminue de semaine en semaine.

Arsenal et Liverpool, il est vrai, représentent des investissements américains plus réussis (et 18 % de Manchester City est détenu par Silver Lake, une société américaine de capital-investissement), mais ces trois clubs ont été assez rapides pour adhérer au projet de Super League européenne. en 2021, ce à quoi s’oppose une grande majorité de fans. Et c’est vraiment le plus gros problème.

Ce n’est pas seulement une question de succès. Il s’agit de valeurs, quelque chose que les fans de football américains semblent mieux comprendre que les propriétaires américains. Lorsque Ellis Short, un homme d’affaires américain, devint propriétaire de Sunderland, outre le fait de diriger le club si malencontreusement qu’ils furent liés au troisième vol pour la deuxième fois seulement de leur histoire, il réduisit son soutien à sa branche caritative, la Foundation of Light. Que lui importait ce que le club pouvait faire pour sa communauté ?

C’est pourquoi il existe des soupçons à l’égard de tout propriétaire étranger. Même s’ils comprennent le football, contrairement aux Glazer et Boehly, ont-ils le sens des traditions et des responsabilités des clubs, qui ne sont pas de simples entreprises mais les gardiens d’une tradition et d’institutions sociales ?