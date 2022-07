Les propriétaires à Singapour pourraient bientôt ressentir le pincement de la hausse des prêts hypothécaires

Les propriétaires à Singapour commencent à se serrer la ceinture car ils devront bientôt faire face à des hypothèques plus élevées, grâce à la hausse des taux d’intérêt.

Les trois plus grandes banques du pays ont relevé les taux des prêts au logement en juin, à la suite de la décision de la Réserve fédérale américaine d’augmenter les taux d’intérêt de 75 points de base au cours du même mois. pour calmer l’inflation – sa hausse la plus agressive depuis 1994.

DBS a relevé ses taux Forfaits biennaux et triennaux à 2,75% par an; OCBC a augmenté son taux fixe de deux ans à 2,98 %; et UOB son forfait triennal à taux fixe à 3,08% par an. Les taux ont augmenté depuis la fin de l’année dernière, lorsque les taux fixes de trois ans étaient de 1,15 %.

Les experts immobiliers disent que l’augmentation des taux n’est pas surprenante.

Un prêt au logement avec un taux d’intérêt d’environ 2% est considéré comme “super bon marché”, a déclaré Christine Li, responsable de la recherche pour l’Asie-Pacifique chez Knight Frank.

Les propriétaires avec une propriété existante auraient “profité de deux ans de taux hypothécaires très bas, et maintenant ce n’est que la normalisation (période d’il y a deux ou trois ans”), a-t-elle déclaré.