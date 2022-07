Les propres gens vous traitent comme de la merde ! Parupalli Kashyap déplore le manque de respect envers Saina Nehwal

Saina Nehwal en avril avait décidé de sauter les essais de sélection pour les Jeux du Commonwealth de 2022, mettant ainsi fin à ses chances de défendre son titre CWG.

La navetteuse de 32 ans, née à Hisar, double médaillée d’or du CWG et médaillée de bronze des Jeux olympiques de Londres en 2012, a montré jeudi des signes de reprise de forme avec une victoire sensationnelle sur le numéro 9 mondial chinois He Bing Jiao à l’Open de Singapour. Elle a battu la cinquième tête de série 21-19 11-21 21-17 pour marquer sa première apparition en quarts de finale d’un événement Super 500 en plus de deux ans et demi, où elle rencontrera la Japonaise Aya Ohori.

Son mari et entraîneur Parupalli Kashyap, qui a également remporté l’or au CWG 2014, s’est ouvert sur Saina manquant l’édition 2022 à Birmingham.

“Il s’agit de la quantité d’irrespect montré à un joueur. Il s’agit de votre propre peuple qui vous traite comme de la merde », a déclaré Kashyap, cité par The Indian Express.

Plus tôt mercredi, Saina avait battu sa compatriote Malvika Bansod au tour précédent, le même adversaire contre qui elle avait perdu de façon choquante en janvier à l’Open d’Inde.

« Elle a souvent pleuré et la question de la non-sélection revient dans les conversations tous les deux jours lorsqu’elle parle. C’est même très très difficile de s’entraîner, et vous n’êtes pas sûr, mentalement, si vous vous préparez à combattre votre propre peuple ou vos adversaires. Vos intentions dans le match tournent mal dans ces moments-là, et c’est un espace mental terrible », a-t-il déclaré.

«Cela signifiait beaucoup parce que BAI a basé toute sa sélection sur cette seule défaite en janvier. Saina voulait prouver un point et la pression s’est manifestée lors du premier match. Elle ne pouvait jouer librement qu’en seconde », a déclaré Kashyap.

“C’est une idée fausse qu’elle est arrogante parce qu’elle ne parle pas beaucoup. Elle ne s’occupe que de ses affaires. Nul doute que ce qui s’est passé l’a stimulée, mais cette situation n’était pas nécessaire. Ils auraient dû lui accorder un minimum de respect pour (avoir) une conversation. Si vous voulez être strict, je comprends, mais une simple conversation n’est pas un tour gratuit. Tu aurais pu la discipliner dans une conversation, en lui parlant. Personne n’a répondu à ses messages. C’est extrêmement blessant », a-t-il ajouté.

Saina, ancienne numéro un mondiale, a lutté contre une série de blessures et un manque de forme au cours des dernières années, ce qui l’a forcée à sauter les sélections pour les Jeux du Commonwealth, en avril.

Au cours des trois dernières années, la meilleure performance de Saina avait été une demi-finale au Master Super 100 d’Orléans l’an dernier. Elle avait également atteint le stade des quarts de finale au Malaysia Masters et au Barcelona Spain Masters en 2020.

«Il n’y a pas eu de conversation de BAI disant« c’est ce que nous pensons »ou« c’est ce que nous voulons faire ». Aucun entraîneur ne l’a regardée au All England Open et il n’y a pas eu d’examen de sa performance », a-t-il déclaré.

« Oui, Saina ne se contentera pas d’une seule victoire. Cela pourrait ne rien signifier dans l’ensemble. Elle veut gagner des tournois et nous y arrivons. Elle n’est qu’à 30-40% de ses capacités, je dirais.

Mais avons-nous oublié les bases du badminton et qui peut gagner une médaille lors de la sélection de l’équipe ? Elle a remporté 11 à 12 titres sur le circuit et est une multiple médaillée aux Jeux. Il a fallu du temps pour se remettre de l’absurdité de la non-sélection. Je ne pense pas qu’elle se soit encore remise de la façon dont elle a été traitée », a-t-il ajouté.

« Cela pourrait bien être une bénédiction déguisée. Ou nous regardons simplement la torture comme ça maintenant. Mais c’est peut-être bien qu’elle n’aille pas au CWG et qu’elle puisse se concentrer sur les championnats du monde. Elle sait qu’elle peut battre les meilleures joueuses et n’a jamais respecté aucun adversaire pour penser qu’elle est imbattable. Aujourd’hui, dès le premier point agressif, elle a fait valoir son point de vue », a déclaré Kashyap.

