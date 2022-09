Les propres data scientists d’Elon Musk n’ont pas trouvé beaucoup de bots sur Twitter. Il a caché cette information, dit la société

Photo de Yasin Ozturk/Agence Anadolu via Getty Ima

Twitter dit qu’Elon Musk a été présenté il y a des semaines avec sa propre analyse sur les “bots” ou les faux comptes.

Les entreprises de données qu’il a choisies ont trouvé que les bots se situaient entre 5% et 11%, a déclaré l’équipe juridique de Twitter.

Musk a affirmé dans le passé qu’au moins 20 % des comptes Twitter étaient des bots.

Elon Muskles propres data scientists de n’ont pas réussi à trouver beaucoup de “robots” sur Twitter, et certainement bien en deçà des estimations publiques du milliardaire, selon les avocats de la société de médias sociaux.

La veille de l’envoi par Musk de sa première lettre aux dirigeants de Twitter résilier son contrat pour acquérir la société pour 44 milliards de dollars, deux entreprises qu’il a embauchées pour analyser les données massives des utilisateurs de Twitter ont rapporté leurs propres estimations des bots sur Twitter. La firme Cyabra a déclaré à Musk qu’elle estimait que Twitter avait peut-être 11 % de bots ou de faux comptes. L’autre cabinet CounterAction a déclaré que son analyse avait révélé 5,3% de bots, ont déclaré les avocats de Twitter lors d’une audience mardi.

C’est très différent des estimations de Musk. Il a déclaré en mai sur Twitter que les faux comptes ou les spams sur la plate-forme pourraient être “beaucoup” supérieur à 20%. Dans sa lettre de résiliation, Musk a déclaré qu’il renonçait à l’accord parce que les bots sur la plate-forme étaient “très plus élevés” que l’estimation de 5% de Twitter. divulgué publiquement. Twitter a intenté une action en justice pour le forcer à finaliser l’acquisition et l’affaire sera portée devant les tribunaux du Delaware en octobre.

Les deux conclusions des entreprises choisies par Musk sont “tout à fait conformes aux affirmations de Twitter”, a déclaré un avocat de la société. “Aucune de ces analyses n’a confirmé à distance ce que M. Musk a dit aux parties Twitter et a dit au monde dans la lettre de licenciement qu’il a servie le 8 juillet.”

L’avocat de Twitter a ensuite accusé l’équipe juridique de Musk d’avoir intentionnellement retenu les données pendant la bataille judiciaire, affirmant qu’ils n’avaient pu consulter les documents que mardi, bien qu’ils les aient recherchés depuis les premiers jours du procès.

“S’il existe des analyses qui étayent réellement ce que M. Musk a dit à Twitter et au monde, elles n’ont certainement pas été produites en découverte dans cette affaire”, a ajouté l’avocat lors de l’audience.

Cela peut être un argument risqué car 11% de bots est encore nettement supérieur aux propres estimations de Twitter. L’équipe juridique de Musk a refusé de commenter.

Musc argument principal pour avoir abandonné l’accord s’est concentré sur ses affirmations selon lesquelles Twitter l’a intentionnellement induit en erreur, ainsi que les investisseurs et le public, sur le nombre de comptes authentiques sur sa plate-forme, ou ceux exploités par un seul utilisateur humain. Musk prétend que cela équivaut à une fraude et lui permet de se retirer de l’acquisition sans frais. Plus tôt ce mois-ci, le milliardaire amendé sa contre-poursuite contre Twitter pour inclure de nouvelles allégations basées sur la divulgation par le lanceur d’alerte d’un ancien chef de la sécurité de la société de médias sociaux, Pieter “Mudge” Zatko.

Parmi les nouvelles allégations, Twitter n’a pas respecté un décret de consentement de 2011 avec la FTC concernant la sécurité de ses données et qu’il ne détient pas les licences de propriété intellectuelle appropriées pour certains travaux importants d’apprentissage automatique. Musk dit maintenant que ces problèmes lui permettent également de se retirer complètement de l’accord. Les experts juridiques ne sont pas convaincus que l’une des affirmations de Musk soit assez fort pour gagner cette affaire.

Twitter a déclaré avoir enquêté et traité toutes les affirmations de Zatko lorsqu’il les a soulevées au cours de son année de travail dans l’entreprise, et il recherche maintenant tout lien entre Zatko et Musk ou ses conseillers.

Alors que la spéculation continue qu’un règlement à l’amiable pourrait avoir lieu entre les deux parties, l’affaire est toujours prévue pour un procès de cinq jours à compter du 17 octobre.