Les propres cellules souches d’une femme semblent inverser son diabète de type 1 lors de la toute première procédure

Une femme atteinte de diabète de type 1, traitée avec ses propres cellules souches, a ensuite commencé à produire elle-même de l’insuline, faisant d’elle la première personne atteinte de ce type de diabète à remédier à son état grâce à ce nouveau traitement.

Une équipe de chercheurs en Chine détaille le traitement dans un nouvelle étude publié dans la revue Cellulemontrant qu’il pourrait y avoir un avenir pas si lointain dans lequel les diabétiques n’auraient plus besoin de dépendre de l’insuline pour survivre.

La Chinoise de 25 ans au centre de l’étude dit Nature, qui a d’abord signalé la recherche, que le fait d’obtenir ses propres cellules souches reprogrammées a ouvert davantage les aliments qu’elle pourrait manger.

« Je peux manger du sucre maintenant », a déclaré la femme, qui a choisi de rester anonyme. Nature. « J’aime manger de tout, surtout de la fondue. »

Les chercheurs ont d’abord prélevé des cellules adultes de trois personnes atteintes de diabète de type 1, dont la femme étudiée, et les ont reconstituées en cellules souches, qui ont le potentiel de se transformer en n’importe quel type de cellule ou de tissu à l’intérieur du corps.

Ils ont ensuite exposé les cellules souches à un petit lot de produits chimiques qui les ont reprogrammées pour qu’elles deviennent cellules d’îlotsqui sont des cellules importantes du pancréas qui fabriquent l’insuline.

Dans la dernière étape, ils ont cultivé environ 1,5 million d’îlots et les ont placés à l’intérieur des muscles de l’estomac de la femme lors d’une procédure menée en juin 2023.

Lors d’expériences précédentes, les médecins avaient placé des cellules d’îlots transplantées dans le foie, mais elles ne peuvent pas y être observées avec des outils d’imagerie médicale. Pour cette étude particulière, les chercheurs ont choisi son abdomen comme site de transplantation afin de pouvoir surveiller de près la manière dont les îlots étaient reçus par son corps à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique (IRM).

En moins de trois mois, la femme n’avait plus besoin d’injections d’insuline car son corps produisait lui-même l’hormone dont elle avait tant besoin. Selon les chercheurs, un an après la greffe, c’est comme si elle n’avait jamais été diabétique, sa glycémie restant normale et ne nécessitant pas d’injections d’insuline.

Les deux autres sujets qui faisaient partie de l’étude ont également obtenu des résultats « positifs », selon Deng Hongkui, biologiste à l’Université de Pékin et l’un des auteurs de l’étude, qui s’est entretenu avec Nature. Si tout se passe bien, Hongkui a déclaré que l’essai clinique admettrait davantage de personnes comme sujets de test.

L’étude et les résultats constituent une réussite époustouflante, couronner des années de recherche étudier les cellules souches humaines et leur potentiel à traiter des maladies incurables comme le diabète.

Dans un étude similaire publiée plus tôt cette annéeun autre groupe de chercheurs chinois a également utilisé des cellules souches reprogrammées, cette fois provenant d’un homme atteint de diabète de type 2. Ils les ont transformés en îlots producteurs d’insuline et les ont transplantés dans son foie.

Grâce au traitement, il a arrêté de prendre de l’insuline et n’a pas besoin de médicaments immunosuppresseurs pour la greffe d’îlots.

Il y a eu des expériences antérieures consistant à injecter des îlots dérivés de cellules souches à des diabétiques, mais les cellules souches ne provenaient pas du corps du patient, nécessitant donc l’utilisation de médicaments immunosuppresseurs.

La femme au centre de cette nouvelle étude sur les cellules souches prend déjà des médicaments immunosuppresseurs pour une greffe de foie existante. Ce n’est donc qu’une possibilité théorique que son corps ne rejette pas ses propres cellules d’îlots dérivées de cellules souches.

D’autres recherches restent à faire, comme suivre cette femme dans plusieurs années pour voir si ses îlots produisent toujours de l’insuline, a déclaré Jay Skyler, chercheur sur le diabète à l’Université de Miami. Nature.

Mais si les résultats se maintiennent, l’impact pour les diabétiques pourrait être immense.

