Les propositions républicaines pour attaquer les cartels de la drogue sont une mauvaise approche, selon des chercheurs mexicains

Les propositions de candidats républicains à la présidence, tels que Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy et Nikki Haley, soutenant le déploiement de personnel militaire américain au Mexique et l’utilisation de drones équipés de bombes pour lutter contre les cartels de la drogue, ont récemment fait la une des journaux.

Dans le débat républicain la semaine dernière, Haley a évoqué le problème du fentanyl aux États-Unis et a déclaré que le Mexique n’était pas un bon partenaire si les États-Unis perdaient 75 000 Américains l’année dernière et si le Mexique permettait aux cartels d’obtenir ce qu’ils veulent. Elle a déclaré qu’elle « enverrait nos opérations spéciales et nous éliminerions les cartels ».

Le pouvoir des cartels mexicains a attiré l’attention après qu’une étude récente publiée dans la revue Science ait révélé que les groupes du crime organisé « emploient » collectivement environ 175 000 personnes au Mexique.

Cela ferait des cartels le cinquième employeur du pays, selon les chercheurs Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli et Alejandro Hope.

Selon les résultats, la force de travail des cartels mexicains n’est dépassée que par quelques grandes entreprises mexicaines, notamment la multinationale des boissons Femsa, Walmart, Manpower et le géant des télécommunications América Móvil.

Plus de 200 000 Américains ont fait une overdose et sont morts à cause d’opioïdes synthétiques comme le fentanyl depuis 2020, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Cependant, « la toxicomanie aux États-Unis ne peut pas être résolue en bombardant le Mexique », a déclaré Prieto-Curiel dans une interview accordée à Noticias Telemundo. « On pourrait aussi penser que le problème du trafic de drogue réside dans les consommateurs », affirmant que ce n’est pas comme si les États-Unis menaient des opérations militaires dans les villes américaines pour contrôler le problème du fentanyl.

Le Mexique comme sujet dans les discours et débats politiques américains n’est pas nouveau ; Les candidats politiques américains ont souvent imputé à leur voisin la hausse du nombre de migrants, décès liés à la drogue et au trafic de drogue.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a repoussé les propositions républicaines américaines visant à déployer des forces de sécurité au Mexique, les qualifiant d’« absurdes » et disant aux près de 40 millions de Mexicains qui vivent aux États-Unis de ne pas soutenir les candidats qui formulent ces plans.

« Ils parlent sans soutien parce qu’ils pensent qu’ainsi ils gagneront de la sympathie », a déclaré récemment López Obrador. « Ils rivalisent entre eux pour savoir qui dit les bêtises les plus extravagantes sur la migration, le fentanyl et sur le Mexique, mais nous ne devons pas prendre eux sérieusement. »

Réduire les chiffres

En ce qui concerne les cartels, des recherches récentes ont révélé que, bien qu’ils perdent chaque jour des dizaines de membres à cause des meurtres ou des actions des forces de l’ordre, la violence perpétrée par les activités des cartels n’a pas diminué ces dernières années car les groupes gagnent toujours de nouveaux membres.

Selon le nouveau rapport, lutter contre ce recrutement constitue le grand espoir de mettre fin à la violence dans un pays qui, rien qu’en 2022, a enregistré 32 223 homicides, soit 88 meurtres par jour.

L’arrestation des dirigeants des cartels, la répression gouvernementale et même les négociations de paix avec les cartels ne diminueraient pas autant la violence des cartels que la réduction du nombre de personnes travaillant pour les organisations criminelles, selon les modèles mathématiques de l’étude.

« Nous avons constaté une forte réduction de la violence si le recrutement est réduit, alors que doubler la répression n’est même pas proche de cela », a déclaré Prieto-Curiel dans l’interview.

Selon leurs recherches, il faut se concentrer davantage sur la manière dont les cartels recrutent, que ce soit par le biais de menaces ou par l’attrait de travailler pour ces organisations et de gagner de l’argent dans un contexte de pénurie d’emplois. Il faut également mettre davantage l’accent sur les risques liés à l’adhésion à ces organisations, puisqu’environ un tiers de ceux qui travaillent pour des cartels finissent en prison ou meurent.

Quelques heures après la publication de l’étude, les conclusions de Prieto-Curiel, Campedelli et Hope (décédé fin avril et l’un des analystes de sécurité les plus réputés du Mexique) ont attiré l’attention des médias et des dirigeants politiques.

Le gouvernement mexicain a nié ces conclusions, accusant les chercheurs d’« exagérer les chiffres ».

« Il s’agit d’une simulation mathématique dont les résultats obtenus sont de fausses hypothèses », a déclaré Ana Elizabeth García Vilchis, porte-parole de López Obrador, lors d’une récente conférence de presse. « Il n’est pas vrai que le crime organisé soit le cinquième employeur du pays, comme cela a été rapporté. »

Concernant la réponse du gouvernement, Prieto-Curiel a déclaré que « comme prévu, les résultats ne favorisent pas les politiques du gouvernement et ensuite ils attaquent le messager et ne se consacrent pas à affronter le message de l’article, qui nous dit que le cartel et le crime organisé au Mexique est aujourd’hui une institution gigantesque et gagne du terrain, comme on le voit au Chiapas ou à Nuevo León.»

« Un univers sombre »

Prieto-Curiel, chercheur postdoctoral au Centre scientifique de la complexité à Vienne, a expliqué comment il avait utilisé la modélisation mathématique pour étudier les cartels, après avoir vécu de près les ravages de la violence au Mexique.

« J’ai travaillé comme policier pendant cinq ans et je me consacrais à l’utilisation d’équations et de modèles mathématiques pour prédire l’apparition de crimes dans la ville. Depuis, je m’intéresse aux questions de sécurité », a-t-il déclaré.

« Nous essayons de nous rapprocher le plus possible de la réalité. C’est un univers sombre, où il n’y a pas de données car il n’y a pas de recensement du cartel, il n’y a pas d’affiliation, nous n’avons pas de dimensions », a déclaré Prieto-Curiel.

Guadalupe Correa-Cabrera, spécialiste du trafic de drogue et de la migration à l’Université George Mason, conteste la manière dont Prieto-Curiel et ses collègues sont arrivés à leurs chiffres.

« Pour moi, le problème fondamental est qu’ils calculent un chiffre approximatif et considèrent les cartels comme des entreprises qui gèrent des monopoles, ce qui n’est pas le cas », a-t-elle déclaré. « Ce sont des réseaux constitués de différentes organisations, parfois de plus grandes cellules ou groupes, et tous ne fonctionnent pas de la même manière.

Pourtant, les États-Unis ont récemment témoigné du grand nombre de personnes employées dans des cartels : la directrice de la Drug Enforcement Administration, Anne Milgram, a déclaré au Congrès en juillet que les deux organisations criminelles les plus puissantes du Mexique – le cartel de Sinaloa et le cartel de Jalisco Nueva Generación – comptaient près de 45 000 membres entre partenaires. , facilitateurs et intermédiaires dans plus de 100 pays.

« À 11 ans, j’ai commis mon premier meurtre »

Les chercheurs estiment que les cartels mexicains doivent recruter entre 350 et 370 personnes par semaine pour contrecarrer l’impact des arrestations et des assassinats dans leurs rangs, et précisent que la majorité des personnes qui rejoignent les gangs sont des hommes âgés de 14 à 18 ans.

Mercedes Castañeda connaît de nombreuses personnes recrutées par les mafias mexicaines et qui ont réussi à quitter les réseaux criminels pour chercher une vie meilleure. Le co-fondateur de Réinsérerune organisation mexicaine à but non lucratif qui développe des programmes de protection axés sur les enfants et les jeunes, Castañeda a déclaré que les résultats de la recherche corroborent ce que disent souvent les personnes fuyant les gangs.

Depuis sa création en 2013, Reinserta a servi plus de 1 300 adolescents ayant fait partie d’organisations criminelles et accompagne actuellement 250 jeunes dans ses programmes.

L’un d’eux est Ivan.

« À l’âge de 11 ans, j’ai commis mon premier meurtre… avec deux autres tueurs à gages, nous l’avons torturé. Ma vie a changé après ça, ce n’est plus la même avec ma famille, avec ma mère, avec mon père ; tu sens un poids », dit Ivan, un jeune homme ÂGE? qui a participé aux programmes Reinserta et dont l’histoire est détaillée dans un récent rapport de l’organisation.

« Je pense que cette enquête est très louable car elle chiffre le problème et l’analyse d’un point de vue économique, ce qui est quelque chose de très nouveau », a déclaré Castañeda à propos des recherches de Prieto-Curiel et de ses collègues. « Le Mexique a un sérieux problème de des enfants et des adolescents impliqués dans le crime organisé, et nous devons en parler. »

En 2019, le Réseau pour les droits des enfants au Mexique On estime qu’environ 30 000 enfants et adolescents ont été incorporés dans les rangs du crime organisé, même si les experts affirment qu’il n’existe pas de chiffres précis.

« Nous avons constaté une forte augmentation parmi les petits, garçons et filles, que les trafiquants de drogue les mettent dans leurs gangs. … Nous laissons nos jeunes complètement impuissants», a déclaré Castañeda.

« L’État doit offrir des opportunités aux enfants avant qu’ils ne soient recrutés par le cartel et qu’ils ne s’engagent dans l’une des carrières les plus violentes qui puissent exister », a déclaré Prieto-Curiel. « Dans les 10 ans qui suivent le recrutement, la personne qui entre dans le cartel a un 17% de probabilité de décès par meurtre et 20% de fin en prison. Autrement dit, une recrue sur trois sur trois finira en prison ou mourra dans un délai de 10 ans. »

Campedelli, co-auteur et chercheur au MobS Lab de la Fondation Bruno Kessler en Italie, a déclaré que les chercheurs étaient conscients des risques liés aux enquêtes sur le trafic de drogue, en particulier en cette période de polarisation sociale.

« Nous savions que certains dirigeants d’un côté ou de l’autre du spectre politique pouvaient utiliser nos résultats pour défendre leurs opinions, mais nous voulons seulement montrer le problème du recrutement par les cartels », a déclaré Campedelli. « Nous n’avons aucun agenda politique. «

Une version de ceci article a été publié pour la première fois dans Noticias Telemundo.