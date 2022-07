Les propositions fédérales d’épargne d’urgence pourraient également stimuler le financement de la retraite

“L’un des meilleurs moyens de protéger l’épargne-retraite est d’aider les familles à faire face plus efficacement aux besoins d’épargne d’urgence à court terme”, a déclaré Angela Antonelli, directrice exécutive du Center for Retirement Initiatives de l’Université de Georgetown.

Deux propositions au Sénat visent à changer cela. Et, disent les experts, s’attaquer au problème pourrait permettre aux travailleurs d’économiser davantage pour leurs années dorées.

Ce n’est un secret pour personne que les ménages disposant d’une épargne d’urgence suffisante sont plus l’exception que la norme.

La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les nombreux travailleurs qui n’étaient pas préparés aux difficultés financières qui ont suivi le fait d’être soudainement sans emploi ni revenu. Alors que l’aide gouvernementale généreuse visait à maintenir les familles à flot alors que l’économie se redressait, les Américains se retrouvent maintenant aux prises avec l’inflation et la hausse des taux d’intérêt qui rendent à la fois l’achat et l’emprunt plus chers.

Selon un rapport récent sur le taux d’escompte.

Alors que certaines entreprises proposent des comptes d’épargne d’urgence aux employés, les propositions du Sénat sont assorties de certains paramètres et sont toutes deux liées aux plans 401 (k).