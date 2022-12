Les propositions d’épargne d’urgence dans Secure 2.0 peuvent renforcer la sécurité financière

“Je suis prudemment optimiste que d’ici un an ou deux, cela pourrait adopter une autre législation qui permettrait aux employeurs de mettre en place cela séparément du régime de retraite également”, a-t-il déclaré.

En savoir plus sur les finances personnelles : ‘Secure 2.0’ en bonne voie pour inaugurer les mises à niveau du système de retraite Alors que les retraités sont confrontés à la pauvreté, ces 4 changements de politique peuvent aider Ne pas avoir de fonds d’urgence peut conduire à cette erreur d’argent

Désormais, les nouvelles dispositions de la législation sur la retraite appelées Secure 2.0 qui vont de l’avant sur Capitol Hill permettraient aux travailleurs de mettre plus facilement de côté des fonds d’urgence.

Trouver l’argent nécessaire pour couvrir une dépense d’urgence imprévue peut être un défi pour de nombreuses personnes et familles.

Pourtant, les modifications apportées à l’épargne d’urgence, en particulier les comptes annexes de 2 500 $, pourraient faire une grande différence, a déclaré Akabas, à la suite des efforts qui ont commencé en 2016 avec une commission de retraite du Bipartisan Policy Center et une proposition ultérieure de Sens. Cory Booker, DN.J., et Todd Young, R-Ind.

“Il faut accorder plus d’attention aux défis de l’épargne d’urgence dans ce pays et donner plus d’outils aux Américains de base”, a déclaré Young lors d’un récent panel du Bipartisan Policy Center.

Alors que certaines entreprises ont déjà commencé à tester des plans d’épargne d’urgence pour les employés, une différence clé est que cette législation leur donnera la possibilité d’inscrire automatiquement des participants, a noté Akabas.

Sans fonds d’urgence dédiés, les particuliers se tournent souvent vers leurs comptes de retraite lorsqu’ils font face à un manque de liquidités, ce qui peut entraîner l’effritement de leur sécurité financière.