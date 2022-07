Les propositions de réforme de la loi sur le décompte électoral, expliquées

Compte tenu des retombées en cours du 6 janvier 2021 et des élections de 2024 qui approchent à grands pas, les législateurs se démènent pour empêcher un autre président d’essayer de manipuler le processus de certification du Congrès pour annuler les résultats des élections.

Un groupe bipartite de 16 sénateurs a dévoilé mercredi une nouvelle législation visant à clarifier le langage vague de la loi sur le décompte électoral, que l’ancien président Donald Trump a tenté d’exploiter pour tenter d’invalider le résultat des élections de 2020. L’ECA, adoptée pour la première fois en 1887, définit le rôle de routine du Congrès dans le décompte des votes électoraux que les candidats reçoivent de chaque État. Le nouveau projet de loi vise à mettre à jour la législation afin de rendre explicites les limites du rôle du vice-président et de rendre plus difficile pour les législateurs de contester les résultats des différents États.

La pression en faveur de cette législation intervient alors que les candidats républicains à travers le pays continuent de remettre en question les résultats des élections de 2020 et placent leur position à ce sujet au cœur de leurs campagnes de mi-mandat. Les sénateurs coparrainant le projet de loi ont souligné l’importance d’adopter ces changements avant la prochaine élection présidentielle, lorsque Trump ou un autre candidat pourrait tenter de mobiliser des partisans pour cibler à nouveau le Congrès.

Actuellement, la législation a le soutien de neuf sénateurs républicains : Sens. Susan Collins (R-ME), Rob Portman (R-OH), Lisa Murkowski (R-AK), Mitt Romney (R-UT), Thom Tillis (R -NC), Shelley Moore Capito (R-WV), Todd Young (R-IN), Ben Sasse (R-NE) et Lindsey Graham (R-SC). On ne sait pas encore quand un vote aura lieu, et si un républicain de plus signera pour donner au projet de loi la majorité anti-obstruction dont il a besoin pour être adopté.

Les parrains des projets de loi ont souligné l’urgence d’approuver rapidement la législation, alors que les mensonges sur les élections de 2020 continuent de proliférer. “Il y a juste un mouvement très bien développé et bien organisé, où les partisans de Trump apprennent de son incapacité à annuler les élections en 2020, et ils se galvanisent pour ne rien laisser au hasard en 2024”, a déclaré le sénateur Chris Murphy (D -CT), l’un des parrains démocrates, a déclaré jeudi dans un discours au sol.

Comment Trump a-t-il tenté d’abuser de l’ECA le 6 janvier 2021 ?

L’ECA – qui détaille le rôle du Congrès après une élection présidentielle – a été au cœur des efforts de Trump pour annuler les résultats des élections de 2020.

Dans son fonctionnement actuel, le Congrès reçoit les résultats des élections présidentielles de chaque État et a pour tâche de compter et de certifier, ou de finaliser, ces résultats. Pour ce faire, le Congrès se réunit le mois de janvier après l’élection présidentielle pour passer en revue les résultats de chaque État. Au fur et à mesure de leur lecture, les législateurs peuvent les contester tant qu’un membre de la Chambre et un sénateur acceptent d’enregistrer leurs objections.

Si une objection est faite, la Chambre et le Sénat débattront chacun de l’objection et voteront dessus; pour que les résultats soient effectivement contestés, la majorité des membres des deux organes doit être d’accord. Sinon, l’objection est supprimée et les résultats sont comptés tels quels.

Cette disposition de la loi était particulièrement pertinente l’année dernière.

En janvier 2021, les républicains de la Chambre ont soulevé des objections sur les résultats dans six États, bien que seules leurs objections à l’égard des résultats de l’Arizona et de la Pennsylvanie aient reçu le soutien du Sénat. Aucune de ces objections n’a reçu la majorité des voix dans l’une ou l’autre des chambres.

Dans le passé, les législateurs ont soulevé des objections concernant les résultats de la Géorgie lors de l’élection de Trump en 2016 et les résultats de l’Ohio lors de l’élection de l’ancien président George W. Bush en 2004. Les objections aux résultats de la présidentielle de 2020, cependant, étaient uniques dans le nombre d’États qui ont été contestés, et le nombre de républicains qui ont soutenu l’effort. En fin de compte, 147 républicains de la Chambre ont maintenu leurs objections au résultat en Pennsylvanie ou en Arizona.

Au cours du processus de certification, le vice-président a également ce qui est généralement un rôle cérémoniel, détaillé dans l’ECA. Leur travail consiste à ouvrir les résultats électoraux de chaque État, à les présenter au Congrès et à présider la session conjointe. Une fois les résultats de chaque État comptés, le vice-président annoncera également quel candidat a obtenu la majorité des votes électoraux pour remporter la présidence.

En 2021, cependant, Trump a exhorté le vice-président Mike Pence à envisager d’annuler les résultats en rejetant les résultats dans plusieurs États. Comme l’a expliqué le comité de la Chambre du 6 janvier, l’avocat John Eastman, membre de l’équipe juridique de Trump, a présenté un plan sur la façon dont Pence pourrait écarter les résultats électoraux dans sept États et déclarer Trump vainqueur. Pence, cependant, a conclu qu’il n’y avait aucune base légale pour qu’il le fasse et a refusé de donner suite au plan.

Comme le note un rapport de Yahoo News, une autre lacune actuelle de la CEA est la marge de manœuvre qu’elle donne aux États concernant les listes d’électeurs qu’ils pourraient envoyer au Congrès, donnant potentiellement aux États la possibilité d’annuler les résultats si leurs législatures décident de le faire :

Au niveau de l’État, l’ECA donne aux gouverneurs un pouvoir énorme sur la liste des électeurs envoyés au Collège électoral. En vertu de la loi, une législature d’État peut tenter de rejeter le vote populaire dans son État en envoyant une liste d’électeurs concurrents au Congrès. Si le gouverneur approuve cette liste, la loi dicterait que ces électeurs sont ceux qui sont comptés.

Matthieu Seligman, un membre du Center for Private Law de la Yale Law School, a déclaré que la CEA pourrait être mise à jour pour indiquer plus clairement quand les électeurs peuvent être choisis.

En plus de faire pression sur son vice-président pour qu’il ne tienne pas compte du résultat des élections, la poussée de Trump pour contester les résultats de 2020, associée aux affirmations des législateurs du GOP selon lesquelles quelque chose n’allait pas dans ces résultats, a incité des milliers de ses partisans à prendre d’assaut le Capitole alors que le processus de certification était aura lieu le 6 janvier 2021.

Ce que la législation ferait

Un objectif central de la législation est de rendre plus difficile pour les futurs candidats de militariser le processus de certification des votes du Congrès.

La première section est la loi sur la réforme du décompte électoral, qui ferait ce qui suit :

Précisez que le rôle du vice-président est purement cérémoniel : Bien que Pence ait refusé de suivre le plan de Trump, le projet de loi garantirait qu’aucun futur vice-président n’aurait la moindre latitude pour tenter d’exécuter une proposition similaire. Il précise que le vice-président “n’a aucun pouvoir pour déterminer, accepter, rejeter ou autrement trancher les différends concernant les électeurs”.

Bien que Pence ait refusé de suivre le plan de Trump, le projet de loi garantirait qu’aucun futur vice-président n’aurait la moindre latitude pour tenter d’exécuter une proposition similaire. Il précise que le vice-président “n’a aucun pouvoir pour déterminer, accepter, rejeter ou autrement trancher les différends concernant les électeurs”. Augmenter le nombre de législateurs requis pour enregistrer les objections aux résultats d’un État : Actuellement, un seul sénateur et un seul représentant doivent déposer une objection pour qu’elle reçoive un vote dans les deux chambres. Le projet de loi augmenterait ce seuil à un cinquième des membres de la Chambre et du Sénat, respectivement. Cela vise à garantir que toute objection soit soutenue par un plus large éventail de législateurs.

Actuellement, un seul sénateur et un seul représentant doivent déposer une objection pour qu’elle reçoive un vote dans les deux chambres. Le projet de loi augmenterait ce seuil à un cinquième des membres de la Chambre et du Sénat, respectivement. Cela vise à garantir que toute objection soit soutenue par un plus large éventail de législateurs. Désignez le gouverneur comme la seule personne pouvant soumettre les électeurs d’un État : Pour empêcher les États d’essayer de soumettre des listes électorales concurrentes, la législation note que le gouverneur d’un État est la seule personne capable de désigner les résultats finaux envoyés au Congrès. Ceci est destiné à répondre à un scénario dans lequel différents responsables gouvernementaux essaient de pousser différentes listes : si le secrétaire d’État d’un État tentait de soumettre un résultat différent de celui du gouverneur, par exemple. En 2020, certains dirigeants républicains de différents États ont cherché à proposer des listes alternatives d’électeurs qui ont déclaré Trump vainqueur.

Pour empêcher les États d’essayer de soumettre des listes électorales concurrentes, la législation note que le gouverneur d’un État est la seule personne capable de désigner les résultats finaux envoyés au Congrès. Ceci est destiné à répondre à un scénario dans lequel différents responsables gouvernementaux essaient de pousser différentes listes : si le secrétaire d’État d’un État tentait de soumettre un résultat différent de celui du gouverneur, par exemple. En 2020, certains dirigeants républicains de différents États ont cherché à proposer des listes alternatives d’électeurs qui ont déclaré Trump vainqueur. Clarifie la loi pour s’assurer que les législateurs des États ne peuvent pas annuler le vote populaire d’un État : En raison de l’ambiguïté du langage dans la loi actuelle, Trump avait précédemment soutenu qu’il donnait aux législatures des États la possibilité d’annuler le vote populaire d’un État s’ils soutenaient un candidat différent. Le projet de loi tente de combler une échappatoire qui pourrait être interprétée comme leur donnant ce pouvoir.

La deuxième section est la loi d’amélioration de la transition présidentielle, qui garantirait un financement de transition aux deux candidats en cas d’incertitude concernant l’élection.

Après les élections de 2020, des membres de différentes agences fédérales ont refusé de fournir à Biden et à sa nouvelle administration des ressources de transition en raison des affirmations infondées que Trump avait soulevées au sujet du résultat des élections. Cette législation obligerait les agences fédérales à fournir des ressources aux deux candidats au cas où il y aurait des questions sur qui a remporté une élection.

Un groupe bipartisan de législateurs, avec un peu moins de républicains, soutient également un autre projet de loi qui traiterait de la sécurité des élections, notamment en renforçant les protections des agents électoraux et en améliorant le traitement des bulletins de vote par la poste par le service postal américain, deux problèmes qui ont également été soulevés lors des élections de 2020.

Les réformes de la CEA ne peuvent aborder qu’une partie du processus démocratique

Les réformes de la CEA sont importantes, mais elles ne toucheront pas aux autres lacunes du processus démocratique, a déclaré jeudi aux journalistes le représentant Jamie Raskin (D-MD), membre du comité du 6 janvier de la Chambre.

“Réformer la loi sur le décompte électoral est nécessaire, mais ce n’est pas suffisant”, a déclaré Raskin. “Si tout ce que notre comité avait fait était de dire que le vice-président des États-Unis n’a pas le pouvoir d’annuler unilatéralement les votes du collège électoral, ce qu’aucune personne sérieuse n’a jamais cru … alors nous n’aurions évidemment pas fait assez pour fortifier nos institutions.

Une autre législation destinée à protéger le droit de vote, par exemple, a langui au Congrès et serait essentielle pour vérifier les lois des États qui ont tenté de priver les communautés de couleur de leurs droits. De plus, la CEA est limitée dans sa capacité à aborder les politiques au niveau de l’État qui régissent l’administration et la surveillance des élections.

“L’une des préoccupations est que les États prennent des mesures pour modifier les processus et les autorités de l’État pour certifier les élections”, a déclaré Rebecca Green, codirectrice du programme de droit électoral et professeur à la William and Mary Law School, à Vox. “Les réformes de la loi sur le décompte électoral ne toucheraient pas ces processus internes de l’État, qui sont du domaine des États et des législatures des États.”

Pourtant, ces réformes constitueraient une nouvelle protection importante qui n’existe pas actuellement.

“Le problème auquel nous sommes confrontés, que beaucoup de gens croient aux complots électoraux et semblent prêts à prendre des mesures pour saper les élections, est un gros problème qui va prendre beaucoup de temps à résoudre”, a déclaré Alex Tausanovitch, directeur du financement de la campagne et réforme électorale au Center for American Progress. “La loi sur le décompte électoral en est un élément.”

Ben Jacobs a contribué au reportage de cette histoire.