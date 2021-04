Les propositions de dépenses des démocrates et la rhétorique des républicains ressemblent à la politique européenne

Oren Cass, un expert en politique publique et l’un des intellectuels de la «nouvelle droite», voit le Trumpisme comme la première vague d’un credo politique anti-libéral qui a sans doute pris forme plus claire en Europe. «Le contrecoup peut être vu au Royaume-Uni, où le Brexit a rejeté un mondialisme antidémocratique; en Europe de l’Est, où le succès du parti polonais Droit et Justice et du Fidesz hongrois a revitalisé un traditionalisme chrétien; et en Espagne, où la montée en puissance de Vox a donné au monde un parti de droite rare avec un syndicat », a écrit Cass dans Foreign Affairs plus tôt cette année. «La politique et les circonstances varient bien sûr d’un pays à l’autre, mais les tremblements des mêmes changements tectoniques qui ont déclenché le tremblement de terre aux États-Unis peuvent être ressentis au loin.