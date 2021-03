Les accusations selon lesquelles l’ancien président américain Donald Trump a irrémédiablement empoisonné l’affaire de fraude contre la dirigeante de Huawei Technologies Co., Meng Wanzhou, en menaçant d’intervenir dans sa procédure, ont été mises en lumière lors d’une audience d’extradition à Vancouver mercredi.

L’avocat de Meng, Richard Peck, a déclaré que Trump avait « coopté le processus d’extradition dans le but de tirer parti de Mme Meng et de son statut d’extradition », lorsqu’il a déclaré peu après son arrestation qu’il « interviendrait certainement » dans son cas pour aider sa guerre commerciale avec Chine.

Peck a qualifié ces propos d ‘«odieux» et d’abus de procédure, qui ont souillé le système de justice canadien et les poursuites contre Meng.

Obtenez les dernières informations et analyses de notre newsletter Global Impact sur les grandes histoires en provenance de Chine.

« Ces mots jettent un voile sur ces procédures … Ils réduisent Mme Meng d’un être humain à un bien meuble », a déclaré Peck.

Ensuite, le président américain Donald Trump est vu dans le bureau ovale lors d’un entretien avec des journalistes de Reuters le 11 décembre 2018. Au cours de l’interview, il a déclaré qu’il « interviendrait certainement » dans l’affaire de fraude de Meng Wanzhou si cela aidait à conclure un accord commercial avec la Chine. Photo: Reuters alt = Ensuite, le président américain Donald Trump est vu dans le bureau ovale lors d’un entretien avec des journalistes de Reuters le 11 décembre 2018. Au cours de l’interview, il a déclaré qu’il « interviendrait certainement » dans l’affaire de fraude de Meng Wanzhou si cela aidait à frapper un accord commercial avec la Chine. Photo: Reuters

Il a également évoqué l’arrestation de Meng en termes grandioses dans le cadre d’une tentative de destruction de Huawei, une entreprise qui constituait « une menace existentielle pour [US] proéminence sur la scène mondiale « .

Les avocats de Meng avaient précédemment déclaré dans une communication écrite: « Lorsque l’État requérant adopte une conduite qui offense notre sens canadien du fair-play et de la décence, la Cour doit intervenir pour sauvegarder l’intégrité du processus judiciaire. C’est un cas. »

L’histoire continue

Ils ont commencé à faire valoir ces allégations devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver mercredi, dans le but de faire rejeter la demande américaine de renvoyer Meng pour un procès à New York.

Mais Trump a occupé une place importante dans le cas de Meng depuis qu’elle a été arrêtée à l’aéroport de Vancouver le 1er décembre 2018.

Ses avocats, Huawei et le gouvernement chinois ont longtemps fait valoir qu’elle avait été arrêtée en tant que pion dans la guerre commerciale de Trump.

Cependant, les avocats du gouvernement canadien représentant les intérêts américains dans l’affaire d’extradition disent que l’argument est « sans objet » parce que Trump n’est plus président et qu’aucune intervention n’a eu lieu.

Meng est accusé d’avoir fraudé HSBC en mentant sur les transactions commerciales de Huawei en Iran, exposant ainsi la banque au risque de violer les sanctions américaines contre ce pays du Moyen-Orient.

Le 11 décembre 2018, Reuters a demandé à Trump s’il interviendrait dans le cas de Meng.

Il aurait répondu: « Si je pense que c’est bon pour ce qui sera certainement le plus gros accord commercial jamais conclu – ce qui est très important – ce qui est bon pour la sécurité nationale, j’interviendrais certainement si je le pensais nécessaire. »

Dans leur demande écrite pour que la juge en chef adjointe Heather Holmes rejette l’affaire d’extradition, les avocats de Meng ont déclaré que les remarques de Trump faisaient partie des menaces répétées et « sans équivoque » d’intervenir dans son cas « afin de tirer parti de ses poursuites à des fins politiques ».

« Ces déclarations, offensantes et inquiétantes en elles-mêmes, sont d’autant plus intimidantes que [Trump’s] antécédents d’ingérence dans d’autres poursuites pénales récentes très médiatisées. Cette conduite est profondément offensante pour l’état de droit et l’intégrité du processus judiciaire », ont-ils écrit.

Trump avait «l’intention d’utiliser la requérante, et son cas, comme monnaie d’échange dans un différend commercial sans rapport avec le bien-fondé des accusations portées contre elle».

Peck a déclaré mercredi que les États-Unis avaient fait campagne pour ruiner Huawei dans le cadre de la guerre commerciale avec la Chine, et bien que Trump n’était plus président, des négociations commerciales étaient en cours.

À ce jour, les États-Unis n’avaient trouvé aucune preuve d’un lien entre Huawei et le gouvernement chinois, a déclaré Peck. Néanmoins, Meng a été pris pour cible à la suite d’une campagne américaine pour s’emparer de la primauté dans la course à la technologie 5G, une nouvelle «guerre froide» que la Chine est en train de gagner, a-t-il déclaré.

« L’idée que la liberté d’une personne peut être utilisée … pour faire avancer une transaction commerciale est un anathème pour notre système judiciaire. [and] ce processus … c’est une notion qui touche au cœur de la dignité humaine », a déclaré Peck.

Peck a évoqué les remarques du président américain Joe Biden la semaine dernière, après une réunion virtuelle avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Biden avait déclaré que les États-Unis soutenaient la libération de Michael Spavor et Michael Kovrig, deux Canadiens détenus par la Chine pour espionnage quelques jours après l’arrestation de Meng. « Les êtres humains ne sont pas une monnaie d’échange », a déclaré Peck citant Biden.

Il a présenté cela comme « en aucun cas une répudiation » des anciennes remarques de Trump à propos de Meng, mais comme une reconnaissance de leur gravité.

Holmes intervint. « Vous supposez que le [Biden] Le commentaire porte sur la situation de Mme Meng, mais on peut sûrement lire ces mots comme n’étant pas dirigés vers sa situation, mais ce qu’ils sont, sur leur visage, dirigés vers – les deux Canadiens détenus », a déclaré le juge.

Peck a répondu qu’il prévoyait que les avocats du gouvernement canadien citeraient les remarques de Biden comme une répudiation de celles de Trump.

Dans leur réponse écrite, les avocats du gouvernement canadien ont déclaré: « [Statements] par un président qui n’est plus en fonction, à propos d’une éventuelle intervention dans cette affaire qui ne s’est jamais produite, prétendument pour parvenir à un accord commercial qui a depuis longtemps été négocié avec succès – n’ont aucun impact passé, présent ou prospectif sur ces procédures. «

Mais une autre avocate de Meng, Isabel Schurman, a rejeté cette suggestion mercredi, affirmant que l’on ne pouvait pas faire valoir que la situation était sans objet parce que Trump n’était plus le président américain. Trump avait fait ses remarques en sa qualité de président, et rien de ce que Biden faisait ne pouvait changer cela, a-t-elle déclaré.

« Le mal a été fait le jour où les mots ont été prononcés … cette question ne peut jamais être sans objet », a déclaré Schurman.

Le comportement de Trump représente un aspect de l’argument selon lequel Meng est victime d’un abus de procédure, méritant un sursis dans la procédure d’extradition. Dans un autre argument de ce type présenté lundi, ses avocats ont déclaré que les procureurs américains avaient induit le tribunal en erreur en lui présentant un dossier incomplet de l’affaire, qui omettait des détails sur ce que HSBC savait des transactions de Huawei avec l’Iran.

Frank Addario, agissant également pour Meng, avait déclaré au tribunal que les banquiers de HSBC «savaient parfaitement» que Huawei contrôlait les comptes des filiales par l’intermédiaire desquelles elle faisait des affaires en Iran, sapant les allégations américaines selon lesquelles elle aurait fraudé la banque en mentant sur les relations.

L’avocat du gouvernement canadien, Robert Frater, a déclaré qu’il s’agissait d’arguments à présenter lors d’un procès, et non d’une audience d’extradition, expliquant à Holmes que les avocats de Meng essayaient de la distraire.

Les audiences dans l’affaire d’extradition devraient se poursuivre jusqu’à la mi-mai. Mais les appels pourraient retarder le processus pendant des années.

Entre-temps, Meng vit en résidence surveillée partielle dans un manoir de 13 millions de dollars canadiens (10,3 millions de dollars américains) à Vancouver, l’une des deux maisons qu’elle possède dans la ville.

Cet article a été initialement publié dans le South China Morning Post (SCMP), le reportage vocal le plus fiable sur la Chine et l’Asie depuis plus d’un siècle. Pour plus d’histoires SCMP, veuillez explorer l’application SCMP ou visiter les pages Facebook et Twitter pages. Copyright © 2021 South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.

Copyright (c) 2021. South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.