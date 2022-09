Les propos du président iranien sur la Shoah suscitent un tollé en Israël

JERUSALEM (AP) – Le commentaire du président iranien selon lequel “il y a des signes” que l’Holocauste s’est produit mais que la question nécessitait davantage de recherches a déclenché un tollé lundi de la part des responsables israéliens, qui ont dénoncé ces propos comme une négation antisémite de l’Holocauste.

Le président de la ligne dure Ebrahim Raisi a fait ce commentaire lors d’une interview avec « 60 Minutes » de CBS à la veille de sa visite à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies. Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que l’Holocauste s’était produit, Raisi a répondu qu’il “y a des signes que cela s’est produit”.

Il a ajouté: “Si c’est le cas, ils devraient permettre qu’il soit étudié et recherché.”

Peu de temps après la diffusion de l’interview, l’indignation s’est répandue en Israël, un pays qui abrite des dizaines de milliers de survivants de l’Holocauste. Le président du centre mémorial officiel de l’Holocauste en Israël, Yad Vashem, a réprimandé Raisi comme un “méprisable antisémite”.

“Même jeter des doutes sur l’existence de l’Holocauste est l’une des formes les plus odieuses d’antisémitisme”, a déclaré Dani Dayan.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid, dont le défunt père a survécu à l’Holocauste, a publié une série de photographies graphiques du génocide sur Twitter avec la légende : “Quelques signes”.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a également qualifié les commentaires de Raisi de “choquants”, appelant le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à lui refuser “une scène mondiale pour répandre l’antisémitisme et la haine”.

Raisi s’exprimera lors de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies plus tard cette semaine, sa première apparition au rassemblement annuel des dirigeants mondiaux.

Raisi, un religieux ultraconservateur connu pour son hostilité envers l’Occident, est devenu président l’année dernière.

Israël considère l’Iran comme son plus grand ennemi et sa plus grande menace. L’Iran soutient depuis longtemps des groupes armés engagés dans la destruction d’Israël. Ses dirigeants ont appelé à ce qu’Israël soit rayé de la carte et ont précédemment fait des déclarations qui déforment l’histoire du génocide qui a tué 6 millions de Juifs ou nient son existence.

The Associated Press