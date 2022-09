Les propos du président iranien sur la Shoah suscitent un tollé en Israël

Israël considère l’Iran comme son plus grand ennemi et sa plus grande menace. L’Iran soutient depuis longtemps des groupes armés engagés dans la destruction d’Israël. Ses dirigeants ont appelé à ce qu’Israël soit rayé de la carte et ont précédemment fait des déclarations qui déforment l’histoire du génocide qui a tué 6 millions de Juifs ou nient son existence.