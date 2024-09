Les propos du candidat républicain au Sénat soutenu par Trump sur les « Indiens ivres » méritent des excuses

Avis des invités. En me rapprochant du statut d’aîné, je me rends compte que les gens font des erreurs dans les mots qu’ils utilisent. J’apprends également un enseignement traditionnel de « grâce » et de « pardon ». Cependant, être objectifié et relégué à un stéréotype ou à une caricature moins qu’humain n’est pas un phénomène nouveau pour les Amérindiens et les autochtones de l’Alaska. Notre société a évolué bien au-delà d’un tel racisme.

Les épitaphes raciales telles que « Indien ivre », « Indien paresseux » et les expressions péjoratives telles que « le seul bon Indien est un Indien mort » ont longtemps été utilisées pour nous déshumaniser et nous diminuer. Les idéologies de la destinée manifeste qui voudraient nous faire croire que nous avions besoin de tactiques de sauvetage et d’assimilation pour convertir les sauvages étaient la politique officielle du gouvernement fédéral envers les Indiens. Cela a été si bien décrit dans les rapports Newland I et II sur l’impact des internats fédéraux indiens. Les impacts des traumatismes historiques et intergénérationnels sont confirmés dans le rapport « Promesses brisées » de la Commission américaine des droits civiques.

Les récentes révélations du candidat républicain au Sénat du Montana, Tim Sheehy, soutenu par Trump, selon lesquelles les Amérindiens étaient « ivres à 8 heures du matin » illustrent la façon dont certains se souviennent du bon vieux temps où l’Amérique était grande – une époque où les Amérindiens avaient besoin d’être civilisés ou une période où les Amérindiens n’avaient pas le droit de vote. Certains se réjouissent d’une époque où les Amérindiens n’étaient pas considérés comme des citoyens américains et où les femmes, et les Afro-Américains n’étaient pas autorisés à voter. Est-ce à cette époque que l’Amérique était grande ?

Nous reconnaissons que nous célébrons le 100e anniversaire de la citoyenneté amérindienne selon la loi Snyder de 1924, mais il serait erroné de considérer cet anniversaire comme une occasion de le célébrer, car il est tellement offensant que les premiers Américains ont été les derniers à obtenir la citoyenneté. De plus, la promulgation de la citoyenneté amérindienne ne garantit pas aux Amérindiens le droit de vote. Malgré la loi sur les droits civiques de 1964, nous sommes toujours confrontés à un racisme flagrant dans la suppression des droits de vote.

La législature républicaine de l’Arizona a récemment instauré un test de citoyenneté pour voter aux élections fédérales. Je me demande si cela est dû au fait que l’Arizona est devenu bleu lors de la course présidentielle de 2020, car le vote autochtone en Arizona représente 14 % de la population électorale totale. Les populations autochtones de l’Arizona, du Michigan, du Wisconsin, du Nevada, de la Caroline du Nord, du Colorado et, je dirais, de la Géorgie sont proportionnellement plus importantes que les marges de victoire aux élections présidentielles de 2016 et 2020, de sorte que les erreurs non forcées du candidat en nous qualifiant d’« Indiens ivres » pourraient bien sceller le sort d’un candidat.

Le sénateur Tester est depuis longtemps un allié des Indiens. En tant que président de la commission sénatoriale des affaires indiennes, il a doté la commission de certains des talents les plus brillants et les plus talentueux des Indiens. Il est bien connu des autochtones du Montana. Les références désobligeantes de son adversaire à près de 100 000 électeurs autochtones pourraient bien être l’erreur non forcée qui déterminera l’issue de la course sénatoriale du Montana. Il est difficile de se prononcer à l’ère intenable du racisme ouvert autorisé par certains candidats à la présidence.

Enfin, il y a beaucoup en jeu dans cette élection. Compte tenu du vote autochtone et du mur bleu en 2020, il est probable que, comme le montre le vote autochtone dans le Michigan, le Wisconsin, l’Arizona et d’autres États, des mesures draconiennes ou des représailles pures et simples se profilent à l’horizon. Vous n’avez pas besoin de me croire sur parole, regardez les programmes des candidats en ce qui concerne l’obligation du traité et de la fiducie et la protection de notre souveraineté tribale. Les autochtones devraient voter dans leur propre intérêt, quel que soit le candidat ou l’appartenance politique. Si la « grâce » et le « pardon » sont des enseignements traditionnels, une reconnaissance et des excuses pour avoir qualifié les autochtones d’« Indiens ivres » sont une première étape nécessaire. Je ne suis cependant pas optimiste quant à la possibilité que de telles excuses soient présentées par le candidat au Sénat du Montana, Sheehy.

Le Dr Aaron Payment est l’ancien président de la Sault Ste. Marie des Indiens Chippewa. Il siège actuellement au conseil tribal de la tribu.

