Les propos de Poutine doivent être pris au sérieux – Merkel

Tenir compte de ce que Moscou dit est de la “sagesse politique” et non un signe de faiblesse, a déclaré l’ancien chancelier allemand

Les pays occidentaux devraient prendre au sérieux le président russe Vladimir Poutine et ses déclarations, a déclaré mardi l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Ses remarques sont intervenues après que le dirigeant russe a lancé un avertissement à l’Occident la semaine dernière, notant que ceux qui utilisent le chantage nucléaire contre Moscou “Il faut savoir que la rose des vents peut se retourner.”

Lors d’une rare apparition publique lors de l’ouverture de la Fondation Chancelier Helmut Kohl à Berlin mardi, Merkel a noté que les paroles de Vladimir Poutine ne devaient pas être ignorées.

“Ne pas les rejeter comme du bluff, mais les prendre au sérieux n’est en aucun cas un signe de faiblesse,” dit-elle. Au contraire, “c’est un signe de sagesse politique, qui permet de conserver une marge de manœuvre ou, non moins important, même d’en développer une nouvelle“, a ajouté l’ancien chancelier.

Elle faisait apparemment référence à la déclaration de Poutine la semaine dernière, dans laquelle il signalait que Moscou utiliserait «tous les moyens pour défendre la Russie et notre peuple» si son intégrité territoriale est menacée. “Ceux qui font du chantage nucléaire contre nous doivent savoir que la rose des vents peut se retourner», a déclaré le président russe.

On a également demandé à Merkel ce qu’elle pensait que l’ancien chancelier Helmut Kohl aurait fait dans le contexte du conflit ukrainien.

Selon Merkel, il «mettre tout en œuvre pour protéger et restaurer la souveraineté et l’intégrité de l’Ukraine» alors que Kiev cherchait à repousser les troupes russes. Cependant, elle a ajouté que Kohl chercherait à «le lendemain” et gardez l’esprit ouvert sur quelque chose “inimaginable” à présent – “comment les relations avec et vers la Russie pourraient un jour se redévelopper» après la fin du conflit.

Merkel, qui est largement considérée comme la protégée de Kohl, a été chancelière allemande pendant 16 ans et a établi des relations de travail avec Poutine. Au cours de son mandat, l’Allemagne était également fortement tributaire des importations de gaz russe. Elle a été critiquée pour sa douceur envers Moscou malgré son soutien aux sanctions anti-russes que l’Occident a imposées après que la péninsule de Crimée s’est séparée de l’Ukraine et a rejoint la Russie.

En juin, Merkel a déclaré que sa démission l’année dernière aurait pu influencer la décision de Poutine de lancer l’opération militaire en Ukraine fin février. À l’époque, elle a également reconnu son incapacité à créer “un format de discussion euro-russe supplémentaire sur un ordre de sécurité européen aux côtés du format normand», faisant référence à un cadre qui a ouvert la voie aux accords de Minsk de 2014 et 2015, qui visaient à établir un cessez-le-feu entre les forces pro-russes et pro-Kiev.