vidéo L’un des principaux propagandistes de Vladimir Poutine a demandé à la Russie de larguer des armes nucléaires sur l’Allemagne pour avoir envoyé des chars Leopard-2 en Ukraine. Les politiciens allemands ont délibéré pendant des semaines sur l’opportunité d’envoyer leurs puissantes machines en première ligne – mais ont confirmé aujourd’hui qu’ils le feraient dans un “changement de jeu” pour Kyiv. Au moins 14 des véhicules blindés seront livrés, ce qui en fait la première fois que des chars allemands seront utilisés sur un champ de bataille en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle n’a pas été bien accueillie en Russie, ce qui a incité un expert de la télévision déchaîné à exiger que le Bundestag – le parlement allemand – soit réduit en cendres radioactives. Yevgeny Satanovsky, président de l’Institut du Moyen-Orient de Moscou, a déclaré à la chaîne Waldman-LINE que l’Allemagne était désormais une cible militaire valable et que des missiles à pointe nucléaire devraient être déployés en réponse. “L’Allemagne est sur le point de fournir à Kyiv des Léopards”, a-t-il déclaré. Le propagandiste de Poutine Yevgeny Satanovsky dit que la Russie devrait atomiser le Bundestag allemand (Photo: East2West) “Les chars allemands avec des croix sur leurs armures traverseront à nouveau l’Ukraine en attaquant les soldats russes. “J’ai une réaction naturelle à cela – l’Union soviétique a bombardé Berlin en 1941. “Et pour moi, c’est un signal que le Reichstag, ou Bundestag, qui remplace désormais le Reichstag, ne doit tout simplement plus rester debout. ‘Terrain plat, légèrement radioactif, fondu [will remain in its place].’ Pendant ce temps, le propagandiste préféré de Poutine Vladimir Solovyov a lancé une diatribe tout aussi désordonnée, affirmant que c’était la preuve que l’Allemagne avait rejoint la guerre et l’avait comparée à la dernière guerre mondiale. ‘Les chars allemands apparaissant [in Ukraine] signifiera certainement que nous considérons le territoire allemand, les bases militaires et d’autres sites comme des cibles légitimes », a-t-il déclaré. “L’OTAN veut se battre de cette manière rusée, prétendant qu’elle ne se bat pas. Dans tes rêves! ‘Dans tes rêves! Le principal porte-parole de Poutine, Vladimir Soloviev, a affirmé que l’envoi de chars par l’Allemagne était un acte de guerre (Photo : Rossiya 1/East2West) “Et le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, restera dans l’histoire comme un imbécile qui a conduit l’Allemagne à devenir une zone de destruction directe. « Et le chancelier Olaf Scholz aussi, et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock. “Le peuple allemand saura quels nouveaux dirigeants nazis il a élevé et porté au pouvoir. “C’est mon opinion subjective”, a-t-il dit, avant de nier que la Russie était “l’agresseur” dans une guerre déclenchée par Poutine. Plusieurs pays, y compris la Grande-Bretagne, ont déjà accepté d’envoyer des chars Challenger-2 en Ukraine. Des chars Leopard-2 seront envoyés sur les lignes de front en Ukraine (Photo: Getty) Mais la vitesse et la facilité d’utilisation du Leopard-2 en ont fait une option plus attrayante pour Kyiv. Ils sont propulsés par un moteur diesel, qui est relativement facile à ravitailler et donne au véhicule une autonomie d’environ 210 miles. Les chars utilisent également des munitions OTAN standardisées de 120 mm, ce qui permettrait à l’Ukraine d’accéder à un plus grand nombre de fournisseurs que ses chars actuels, qui nécessitent 125 mm. Les chars Leopard-2 peuvent atteindre une vitesse de pointe d’environ 44 mph malgré leur poids de 55 tonnes. La majorité d’entre eux sont actuellement basés en Europe, ce qui facilite également leur déploiement. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

