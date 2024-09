Les pronostics NFL de Prisco pour la semaine 2 : les Vikings battent les 49ers, les Patriots améliorent leur score à 2-0, les Giants battent les Commanders

Comme je vous l’ai dit la semaine dernière, je déteste choisir la semaine 1 Jeux de la NFL.

Mais, étonnamment, j’ai passé une semaine décente.

J’ai eu un 8-6-2 contre le spread et un 10-6 directement pour un bon début de saison 2024 NFL saison. L’imprévisibilité de la première semaine est le défi. La partie suivante consiste à essayer de déterminer quelle part de la semaine 1 est réelle.

Espérons que j’ai fait du bon travail en trouvant les faux ici alors que je cherche à garder la tête au-dessus de 0,500 après deux semaines.

La semaine 1 n’a pas été si mal.

Espérons que la semaine 2 sera encore meilleure.

Jeudi, 20h15 HE (Prime Video)

Josh Allen a dominé les Dolphins de Miami au cours de sa carrière avec un bilan de 11-2. Cela ne changera pas cette fois-ci. C’est toujours difficile pour les Bills de jouer sous la chaleur, mais ce match se joue en soirée. Bien sûr, c’est une semaine courte, mais les Bills feront assez en défense et Allen gagnera en fin de match. Il continue de dominer les Dolphins.

Prendre: Bills 28, Dolphins 24

Dimanche, 13h HE (CBS, Paramount+)

Il s’agit du deuxième match consécutif à l’extérieur pour les Raiders contre une équipe qui joue son premier match à domicile avec repos – et c’est sur la côte Est. C’est un voyage brutal pour les Raiders. Leur attaque a eu du mal contre les Chargers et elle en aura encore ici. Les Ravens n’auront pas de difficultés. Lamar Jackson a fait un bon match.

Prendre: Ravens 28, Raiders 16

Dimanche, 13h HE (CBS, Paramount+)

C’est un long voyage pour les Chargers dans le premier fuseau horaire, mais les Panthers sont mauvais. Ils ont été horribles lors de leur premier match et seront désormais privés de leur plaqueur défensif Derrick Brown, leur meilleur joueur défensif. L’attaque est vraiment mauvaise. Attendez-vous à ce que les Chargers remportent les deux lignes de mêlée s’ils remportent une victoire à l’extérieur.

Prendre: Chargers 26, Panthers 9

Dimanche, 13h HE (Fox, fubo)

Ce match met en vedette des équipes qui viennent de réaliser deux des meilleures performances de la semaine dernière. Les Cowboys joueront leur premier match à domicile après avoir battu les Browns, tandis que les Saints joueront leur premier match à l’extérieur. La défense de Dallas a été étouffante contre les Browns et je pense que cela se répercute contre les Saints. Les Cowboys ont un bilan de 2-0, mais c’est serré.

Prendre: Cowboys 23, Saints 18

Dimanche, 13h HE (Fox, fubo)

Il s’agit d’une revanche du match éliminatoire de la saison dernière remporté par les Lions. Les Bucs ont joué un match serré lors de ce match, mais ce sera une tâche difficile avec une défense défectueuse. Malgré tout, attendez-vous à ce que Baker Mayfield les maintienne à nouveau dans la course. Les Lions gagneront un match serré.

Prendre: Lions 30, Bucs 27

Dimanche, 13h HE (Fox, fubo)

Les Packers seront dirigés par Malik Willis, Jordan Love étant absent. C’est un véritable défi pour Matt LaFleur et le staff technique. Les Colts ont réussi de gros jeux offensifs contre les Texans, mais ont laissé filer beaucoup de points. Les Packers vont se rallier à leur nouveau quarterback, mais ce ne sera pas suffisant. Les Colts obtiennent une victoire à l’extérieur.

Prendre: Colts 23, Packers 20

Dimanche, 13h HE (CBS, Paramount+)

Les Jaguars ont laissé filer une avance au quatrième quart-temps en perdant contre les Dolphins, tandis que Cleveland a été malmené à domicile par Dallas. Deshaun Watson a été horrible. Il est difficile de rebondir sur la route contre une défense des Jaguars qui a ralenti Miami. Attendez-vous à ce que Jacksonville se retrouve dans la colonne des victoires.

Prendre: Jaguars 24, Browns 19

Dimanche, 13h HE (CBS, Paramount+)

Ces deux équipes ont impressionné lors de leurs victoires de la semaine 1. Les 49ers ont mis à mal une bonne défense des Jets sans Christian McCaffrey. Cette défense du Minnesota a impressionné contre New York et je pense qu’ils joueront bien ici. C’est serré. Très serré, mais donnez-leur la victoire en cas de surprise.

Prendre: Vikings 22, 49ers 21

Dimanche, 13h HE (Fox, fubo)

Il s’agit d’un long premier déplacement pour les Seahawks, face à une équipe qui a battu les Bengals la semaine dernière. La défense des Patriots a été bonne lors de ce match et Seattle a des problèmes de ligne offensive. Je pense que cela se voit lorsque les Pats remportent un match à faible score grâce à leur défense.

Prendre: Patriots 20, Seahawks 16

Dimanche, 13h HE (CBS, Paramount+)

Ces deux équipes ont mal joué lors de leurs défaites de la semaine d’ouverture. La défense des Jets a eu de gros problèmes, tandis que l’attaque des Titans a mal joué. Will Levis doit être meilleur. La défense des Titans a été exceptionnelle la semaine dernière. Cette défense les maintiendra dans la course et Levis gagnera grâce à un drive tardif.

Prendre: Titans 23, Jets 20

Dimanche, 13h HE (Fox, fubo)

Ces deux équipes viennent toutes deux de perdre, et de perdre de nombreuses fois. Les Giants semblaient être la pire des deux équipes, et maintenant ils sont sur la route. Les Commanders bénéficieront de belles actions de Jayden Daniels, mais les Giants se regrouperont pour gagner.

Prendre: Géants 21, Commandants 19

Dimanche, 16h05 HE (Fox, fubo)

Les Cardinals ont laissé filer une grosse avance à Buffalo la semaine dernière et doivent maintenant affronter un rival de division lors du match d’ouverture à domicile. Les Rams disputent deux matchs consécutifs à l’extérieur, ce qui est toujours difficile. Ils sont également en difficulté sur la ligne offensive. Mais les Rams ont dominé les Cardinals, remportant 13 des 15 derniers matchs. Pas cette fois.

Prendre: Cardinaux 27, Rams 21

Dimanche, 16h25 HE (CBS, Paramount+)

Les Steelers disputent deux matchs consécutifs à l’extérieur, leur défense ayant remporté celui de la semaine dernière contre les Falcons. Cette défense voyage et rendra la vie dure à Bo Nix, qui a eu du mal lors du match d’ouverture. Ce sera un match à faible score avec Justin Fields au poste de quarterback pour les Bears. C’est serré, mais les Steelers l’emportent.

Prendre: Steelers 17, Broncos 16

Dimanche, 16h25 HE (CBS, Paramount+)

Les Bengals ont été mauvais lors de leur défaite du premier jour contre les Patriots, mais ils ont toujours bien joué contre les Chiefs avec Joe Burrow. L’attaque n’a pas la puissance de feu nécessaire pour rivaliser avec les Chiefs. Attendez-vous à voir Patrick Mahomes s’amuser avec ses nouveaux receveurs rapides alors que les Chiefs atteignent 2-0.

Prendre: Les chefs 30, les Bengals 20

Chicago Bears contre Houston Texans (-6,5)

Dimanche, 20h20 HE (NBC, fubo)

Ce sera le premier match à l’extérieur pour Caleb Williams après un mauvais premier départ lors d’une victoire contre les Titans. Il doit s’améliorer. Les Texans ont impressionné en gagnant à l’extérieur, mais ils ont concédé de gros jeux aux Colts. La défense des Bears ralentira CJ. Stroud, mais les pertes de balle donneront la victoire aux Texans.

Prendre: Texans 23, Bears 13

Lundi, 20h15 HE (ESPN, fubo)

Les Eagles auront plus de repos ici après avoir joué vendredi dernier, lorsqu’ils ont battu Green Bay. Les Falcons ont été sans vie en attaque contre les Steelers, tandis que les Eagles ont fait preuve de beaucoup de dynamisme contre les Packers. Cela va continuer ici. Kirk Cousins ​​sera meilleur qu’il y a une semaine, mais pas tout à fait ce dont les Falcons ont besoin pour gagner.

Prendre: Aigles 27, Faucons 24