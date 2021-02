Les promotions des femmes générales ont été retardées par crainte de la réaction de Trump

Le président Barack Obama s’entretient avec le général Jacqueline D. Van Ovost de l’armée de l’air avant de monter à bord d’Air Force One à Andrews Air Force Base, le 6 décembre 2011. (Doug Mills / The New York Times)

WASHINGTON – L’automne dernier, les plus hauts dirigeants du Pentagone ont convenu que deux grands généraux devraient être promus au rang de commandements d’élite quatre étoiles.

Pour le secrétaire à la Défense de l’époque, Mark Esper et le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, le plus délicat était que les deux officiers accomplis étaient des femmes. En 2020 aux États-Unis sous le président Donald Trump, les deux dirigeants du Pentagone craignaient que des candidats autres que des hommes blancs pour des emplois principalement occupés par des hommes blancs ne se heurtent à des troubles une fois leurs nominations à la Maison Blanche.

Esper et Milley craignaient que s’ils élevaient même leurs noms – le général Jacqueline D.Van Ovost de l’armée de l’air et le lieutenant-général Laura J.Richardson de l’armée – la Maison Blanche de Trump les remplacerait par leurs propres candidats avant de quitter ses fonctions. .

Les responsables du Pentagone se sont donc mis d’accord sur une stratégie inhabituelle: ils ont retenu leurs recommandations jusqu’après les élections de novembre, pariant que si Joe Biden gagnait, lui et ses assistants seraient plus favorables aux choix du Pentagone que Trump, qui avait rivalisé avec Esper et a une histoire de dénigrement des femmes. Ils ont respecté le plan même après que Trump a limogé Esper six jours après les élections.

« Ils ont été choisis parce qu’ils étaient les meilleurs officiers pour les postes, et je ne voulais pas que leurs promotions déraillent parce que quelqu’un à la Maison Blanche de Trump a vu que je les avais recommandés ou pensait que le DOD faisait de la politique », a déclaré Esper dans une interview, faisant référence au ministère de la Défense. « Ce n’était pas le cas. Ils étaient les mieux qualifiés. Nous faisions la bonne chose.

La stratégie pourrait bientôt porter ses fruits. Dans les prochaines semaines, le successeur d’Esper, Lloyd Austin, et Milley devraient envoyer les recommandations retardées à la Maison Blanche, où les responsables devraient approuver les nominations et les soumettre officiellement au Sénat pour approbation.

L’histoire du parcours inhabituel des deux officiers vers la promotion – Van Ovost à la tête du Transportation Command, qui supervise le réseau de transport mondial de l’armée; et Richardson à la tête du Southern Command, qui supervise les activités militaires en Amérique latine – souligne l’incertitude qui assombrit les dernières semaines de l’administration Trump et les mesures peu orthodoxes que les hauts responsables ont prises pour protéger le département de la Défense contre des actions qui, selon eux, pourraient compromettre la politique et le personnel.

L’histoire continue

Les responsables du Pentagone disent qu’Esper et Milley avaient de bonnes raisons de s’inquiéter.

Le licenciement soudain d’Esper par Trump et l’installation d’un groupe de loyalistes de la ligne dure à des postes de haut niveau au Pentagone ont élevé les responsables qui avaient poussé pour des actions plus agressives contre l’Iran et pour un retrait imminent de la plupart des forces américaines d’Afghanistan malgré les objections de l’armée. .

Trump a également nommé l’un de ces loyalistes, Michael Ellis, au poste de conseiller juridique à l’Agence de sécurité nationale, malgré les objections du directeur de l’agence, le général Paul Nakasone. La Maison Blanche s’est empressée de nommer plusieurs fidèles de Trump aux conseils consultatifs du Pentagone, aux conseils d’administration des académies du service militaire et à d’autres postes qui pourraient survivre à l’administration Trump.

Trump, au cours des derniers mois tumultueux de sa présidence, était devenu amer à la fois pour Esper et Milley, qu’il considérait comme trop ouverts aux vues du mouvement pour le changement qui a balayé le pays après le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis l’année dernière.

Lorsque Milley s’est excusé en juin pour avoir rejoint Trump lors de sa promenade photo sur Lafayette Square qui avait été vidé de ses manifestants par les forces de l’ordre en tenue anti-émeute à l’aide de gaz lacrymogènes, Trump a tourné en dérision les excuses de son général en chef aux assistants.

Puis, quand Esper et Milley, également en juin, ont lancé un plan pour renommer 10 bases de l’armée qui honoraient les généraux confédérés, Trump les a frappés dans une série de messages Twitter, écrivant que «mon administration n’envisagera même pas de renommer ces Magnifiques et Installations militaires légendaires. »

Et après qu’Esper et Milley se soient tous deux opposés au souhait exprimé par Trump d’invoquer la loi sur l’insurrection pour déployer des troupes en service actif dans les rues américaines pour combattre les partisans du mouvement Black Lives Matter, Trump a clairement fait savoir aux assistants qu’il n’était pas satisfait des deux hommes. On lui a parlé de renvoyer Esper l’été dernier par crainte d’injecter l’apparence d’encore plus d’instabilité dans une administration déjà tumultueuse. Mais le 9 novembre, quelques jours après avoir perdu les élections, Trump a tenu bon et a remplacé son secrétaire à la Défense.

Au milieu de ces changements de personnel trépidants et de l’imprévisibilité d’un département dirigé par Christopher Miller, un secrétaire à la défense par intérim inexpérimenté, Esper et Milley ont décidé de retenir certains des meilleurs candidats, dont Van Ovost et Richardson, jusqu’à ce que Trump et ses collaborateurs quittent leurs fonctions.

Certains anciens responsables de l’administration Trump ont contesté l’idée que les nominations ont été retardées en raison de toute animosité de la Maison Blanche envers les candidates. Il est peu probable que le Sénat ait le temps d’examiner des nominations de fin d’année, ont déclaré les responsables, de sorte que le Pentagone a décidé de soumettre leurs noms après l’entrée en fonction du nouveau Congrès en janvier.

«C’était une question de timing, non pas qu’il s’agissait de femmes», a déclaré Miller, qui a été secrétaire à la Défense par intérim pendant près de trois mois, dans une interview.

Si Trump avait été réélu, ont déclaré des responsables, Milley aurait très probablement envoyé les recommandations à la Maison Blanche pour approbation, dans l’espoir que tout ira mieux. Mais le général et Esper pensaient que les choix du personnel faisaient face à un processus de sélection plus fluide sous une nouvelle administration Biden.

Biden et Austin pouvaient toujours choisir d’autres candidats, mais Esper et Milley étaient convaincus que la nouvelle équipe approuverait leurs sélections, qui avaient été contrôlées et évaluées sur plusieurs mois.

Le colonel Dave Butler, porte-parole de Milley, a refusé de commenter.

Van Ovost est déjà un officier quatre étoiles, dirigeant le commandement de la mobilité de l’armée de l’air à la base aérienne Scott dans l’Illinois. Commandant chevronné et diplômé de l’Air Force Academy, le choix de Van Ovost à la tête du Commandement des transports multiservices, également situé à la base aérienne Scott, a mis à profit ses forces, ont déclaré des responsables.

Richardson est le commandant trois étoiles de la composante armée du commandement nord du Pentagone, basé à San Antonio, qui joue un rôle important dans la fourniture d’une assistance militaire au programme de vaccination COVID de la FEMA.

«Très compétent, excellent bâtisseur d’équipe», a déclaré Anthony Ierardi, commandant à la retraite de la 1re division de cavalerie de l’armée, où Richardson était un subordonné, dans un courriel. «Fait avancer les choses.»

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

© 2021 The New York Times Company