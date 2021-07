Les promotions de la marque Shilpa Shetty et les accords sur les films remportent un énorme succès après l’arrestation de son mari Raj Kundra dans une affaire de pornographie | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty est portée disparue depuis que le nom de son mari, l’homme d’affaires Raj Kundra, a fait surface dans un racket pornographique. Kundra a été envoyé en détention judiciaire de 14 jours. Salué comme un couple puissant dans l’industrie du cinéma avec un gros solde bancaire, l’image publique du duo a pris un coup après cette polémique.

SHILPA SHETTY DISPARUE DU SPECTACLE DE DANSE

Depuis Raj Kundra a été arrêté pour son implication présumée dans la création et la production de pornographie, Shilpa Shetty n’était pas considérée comme l’un des juges de son émission de télé-réalité – Super Dancer 4.

Dans l’un des épisodes, Karisma Kapoor a remplacé Shilpa et dans l’exercice de la semaine prochaine, Riteish Deshmukh et Genelia D’Souza seront vues comme des invités de l’émission.

HUNGAMA 2 DÉBACLE

Shilpa Shetty a fait son retour après une longue interruption et Hungama 2 de Priyadarshan a été présenté comme son grand retour au cinéma. Cependant, les jours d’arrestation de son mari Raj Kundra avant sa sortie numérique ont joué un rôle de trouble-fête.

Lors de la promotion initiale du film, la danse de Shilpa sur Chura Ke Dil Mera avec l’acteur principal Meezan Jaffery a fait beaucoup de bruit, mais il semble qu’elle n’ait pas réussi à divertir les masses.

TIR NIKAMMA

Pendant le verrouillage induit par le coronavirus, Shilpa a terminé le tournage de son prochain film, Nikamma, qui serait maintenant prêt à être diffusé. Mais en raison de la controverse de Kundra, les promotions sont au point mort et les réalisateurs pensent que ce n’est pas le bon moment pour sortir un « film familial ».

De plus, l’actrice principale veut éluder les questions criantes des médias sur sa vie personnelle.

LA VALEUR DE LA MARQUE DE SHILPA SHETTY A DIPPÉ

L’actrice est l’une des préférées des marques de fitness ! Cependant, selon de nombreux experts et gourous de la marque, la valeur de la marque de Shilpa Shetty pourrait prendre un coup énorme en raison de la controverse sur les affaires de pornographie. Le renouvellement de ses contrats de marque sera également affecté, selon l’avis d’expert.

Shilpa a jusqu’à 10 à 15 marques dans son chat pour lesquelles elle facture environ 1 crore de roupies. L’actrice aurait également investi dans la marque de coiffure et de beauté Mamaearth.

Au moins 11 personnes dont Raj Kundra ont été arrêtés dans l’affaire implication dans une affaire relative à la production de pornographie.

Kundra a été enregistrée en vertu des sections 420 de l’IPC (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).