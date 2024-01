Les promoteurs veulent construire le plus haut gratte-ciel d’Amérique dans une ville improbable

Temps de lecture estimé : 4 à 5 minutes

NEW YORK — Un groupe de promoteurs immobiliers souhaite construire ce qui serait le plus haut bâtiment d’Amérique dans un endroit improbable : Oklahoma City.

L’emplacement proposé pour la « Legends Tower » de 1 907 pieds n’est certainement pas conventionnel. Le gratte-ciel ferait plus du double de la hauteur du plus haut bâtiment d’Oklahoma City et du cinquième plus haut bâtiment du monde.

Les 10 bâtiments les plus hauts des États-Unis se trouvent respectivement à New York et à Chicago, respectivement la plus grande et la troisième plus grande ville du pays. Oklahoma City est la vingtième plus grande ville des États-Unis, avec environ 700 000 habitants.

Les promoteurs notent qu’Oklahoma City est en expansion et affirment que la ville peut soutenir un tel projet. Il a augmenté de près de 2% entre 2020 et 2022. Entre 2010 et 2020, Oklahoma City était l’une des 14 villes américaines à avoir accueilli plus de 100 000 habitants.

Le plan sert de soutien à une ville en pleine croissance. Mais la proposition pourrait être vouée à l’échec dès le départ. Le maire d’Oklahoma City ne s’engage pas sur ce projet, et un économiste de la ville a qualifié le gratte-ciel de “tarte dans le ciel”.

Les promoteurs, dirigés par la société d’investissement immobilier Matteson Capital et le cabinet d’architecture AO, ont annoncé cette semaine leur intention de construire le gratte-ciel à Oklahoma City dans le cadre d’un nouveau projet de développement à usage mixte dans la ville avec des magasins de détail, des restaurants et d’autres attractions.

Une autre raison pour laquelle cette évolution est une surprise : la révolution du travail à domicile depuis la pandémie a affaibli la demande de bureaux. Aux États-Unis, il y a actuellement plus d’espaces de bureaux vides que jamais depuis 1979. La plupart des bâtiments les plus hauts d’Amérique, comme le One World Trade Center de New York et la Willis Tower de Chicago, qui mesure 1 729 pieds, sont des immeubles de bureaux. .

Oklahoma City s’engage à se développer en tant que zone métropolitaine majeure. La ville a investi dans les infrastructures entourant le projet.

–Scot Matteson, PDG de Matteson Capital

Ainsi, au lieu de bureaux, la tour proposée à Oklahoma City comprendrait un hôtel Hyatt avec des centaines de chambres, environ 1 750 appartements et 110 000 pieds carrés pour des magasins de détail et des restaurants.

À Bricktown, le quartier où sont prévus le projet de développement massif et le gratte-ciel, les promoteurs affirment que la demande existe en raison des nouvelles options sportives et de divertissement. Les électeurs ont récemment approuvé la construction d’une nouvelle arène pour le Thunder d’Oklahoma City de la NBA dans la région et des plans pour un nouveau stade de football sont en préparation.

“Oklahoma City s’engage à se développer en tant que zone métropolitaine majeure. La ville a investi dans les infrastructures entourant le projet”, a déclaré Scot Matteson, PDG de Matteson Capital, dans un communiqué à CNN.

« Difficile de vendre pour les investisseurs »

Les promoteurs doivent obtenir l’approbation d’Oklahoma City pour construire la tour.

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait la tour, le maire d’Oklahoma City, David Holt, a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CNN : « D’après mes observations, les promoteurs privés annoncent souvent des plans et certains de ces plans se réalisent et d’autres non. Je n’ai pas d’opinion bien arrêtée et je regarde avec impatience de suivre leurs efforts.”

Le plus gros obstacle pourrait être le financement du gratte-ciel, a déclaré Stefan Al, architecte et auteur de “Supertall: How The World’s Tallest Buildings Are Reshaping our Cities and our Lives”.

“Je ne suis pas sûr que cela vaille la prime des coûts de construction”, a-t-il déclaré. Plus le gratte-ciel est haut, plus il devient cher en raison des structures supplémentaires pour soutenir le bâtiment.

“Y a-t-il un marché pour payer cette dépense ?” » a déclaré Al, ajoutant que ce serait « une vente difficile pour les investisseurs ».

L’ensemble du projet de développement est estimé à 1,6 milliard de dollars, dont 770 millions de dollars pour la tour, a déclaré Matteson. Le financement du projet proviendra de plusieurs sources, a-t-il déclaré, dont 200 millions de dollars de subventions approuvées par la ville. L’entreprise recherche également des financements étatiques et fédéraux supplémentaires.

Mais la tour serait une « exception sans précédent » à Oklahoma City, a déclaré Jason Barr, professeur d’économie à l’Université Rutgers de Newark qui étudie l’économie des gratte-ciel et est l’auteur de « Cities in the Sky : The Quest for the World’s Tallest ». Grattes ciels.”

La hauteur du bâtiment le plus haut d’une ville est fortement corrélée à celle de son deuxième plus haut bâtiment, a-t-il déclaré, et la tour proposée à Oklahoma City ferait plus de deux fois la hauteur du bâtiment le plus haut actuel de la ville, l’immeuble de bureaux du Devon Energy Center.

Je ne comprends pas qu’Oklahoma City soit prête à accueillir un bâtiment comme celui-là.

–Steve Agee, économiste à l’Université d’Oklahoma City

La population d’une ville est également un indicateur important de la hauteur de son bâtiment le plus haut.

Les grandes villes comme New York peuvent avoir des bâtiments plus hauts parce qu’elles comptent plus de personnes et plus d’entreprises, a-t-il déclaré. Mais la tour d’Oklahoma a semblé à Barr “beaucoup trop haute compte tenu de la population de la ville”. La population de New York est environ 12 fois supérieure à celle d’Oklahoma City, et celle de Chicago est quatre fois plus grande.

“Plus la ville est petite, plus il est difficile d’occuper tout cet espace supplémentaire et à un prix qui en vaut la peine.”

Steve Agee, économiste à l’Université d’Oklahoma City, a déclaré que l’idée était “une tarte en l’air”, d’autant plus que les taux d’intérêt oscillent à des sommets depuis 23 ans, ce qui rendrait le financement du bâtiment plus difficile.

“Je ne pense pas que la situation économique joue en leur faveur”, a-t-il déclaré. “Je ne comprends pas qu’Oklahoma City soit prêt à accueillir un bâtiment comme celui-là.”

