Les promoteurs s’attendent à inaugurer le mois prochain un développement de logements pour personnes âgées de 60 millions de dollars près du centre-ville d’Oswego – Shaw Local

Les promoteurs devraient inaugurer le mois prochain un développement de logements pour personnes âgées de 60 millions de dollars sur une parcelle vacante de 11 acres attenante à Oswego Village Hall, à l’angle nord-ouest de la route 31 et de West Washington Street.

Le développement de 142 unités comprendra des maisons en rangée pour personnes autonomes et des unités d’aide à la vie autonome et de soins de la mémoire, permettant aux résidents de faire la transition à mesure que leurs besoins changent.

La propriété appartient à Integrated Development Group Oswego, géré par Frontier Management et construit par Conlon Construction. IDG se spécialise dans les logements pour personnes âgées et a construit des développements similaires partout aux États-Unis

Matt Mulligan, président de Conlon Construction, s’attend à ce que la construction commence en décembre.

Mulligan a déclaré que Frontier Management, de Portland, Oregon, est l’un des plus grands opérateurs de logements pour personnes âgées du pays et fait partie du marché de Chicago depuis de nombreuses années. “Frontier Management apporte un niveau de soins très diversifié et élevé à Oswego.”

Mulligan a déclaré que Conlon Construction a son siège social à Dubuque, Iowa, tous leurs sous-traitants sont basés à Oswego et dans la région de Chicago.

Le projet a été initialement proposé par Montgomery Senior Living LLC, avec des plans conceptuels approuvés pour la première fois par le conseil du village en septembre 2020. Les développeurs ont obtenu l’approbation finale en 2021, mais ont vendu la propriété à IDG Oswego plus tard cette année-là.

Les membres du conseil d’administration du village ont approuvé un accord de réaménagement entre le village d’Oswego et IDG Oswego lors d’une réunion le 1er novembre pour permettre à l’entreprise de poursuivre la construction là où Montgomery Senior Living LLC s’était arrêtée.

Après avoir acheté le terrain, IDG Oswego a travaillé avec le promoteur précédent pour maintenir la vision qui a été présentée au village, en gardant le même architecte et les mêmes ingénieurs.

IDG Oswego s’est ensuite associé à Frontier Management et a commencé à rassembler les finances, à contacter les banques et les investisseurs.

Mulligan a déclaré que les promoteurs envisageaient de clôturer le financement de la construction ce mois-ci et prévoyaient de commencer en décembre. Il a déclaré que les deux premiers mois seraient consacrés aux travaux de terrassement et aux services publics, et il s’attend à ce que la construction verticale commence au printemps 2023.

Les 142 unités du développement comprendront 47 maisons de ville autonomes et un bâtiment principal de trois étages avec 66 unités de vie assistée et 29 unités de soins de la mémoire.

Rendu d’architecte des maisons de ville indépendantes à construire sur une parcelle de 11 acres à l’angle nord-ouest de la route 31 et de la rue West Washington attenante à l’hôtel de ville d’Oswego. (Photo fournie par Conlon Construction)

Le bâtiment principal aura des ailes de trois étages faisant face au Village Green et à la salle des fêtes, et une aile de deux étages s’étendant vers l’ouest.

Le premier étage contiendra un établissement de soins de la mémoire de 29 unités et 32 ​​lits, tandis qu’un mélange de 66 studios, d’une et de deux chambres à coucher occupera les deuxième et troisième étages.

La partie de vie indépendante de la communauté sera située à l’ouest du bâtiment principal et comprendra 15 maisons en rangée de deux chambres regroupées en groupes de quatre unités et 31 maisons avec patio de deux chambres, regroupées en une série de structures en duplex, triplex et quadplex.

Mulligan a déclaré que le coût total de développement est d’environ 60 millions de dollars.

L’administrateur du village, Dan Di Santo, a déclaré que la propriété se trouvant dans le district TIF du village, les taxes foncières payées sur la propriété vacante en 2016 sont essentiellement gelées.

Toute augmentation de la valeur de la propriété et l’augmentation correspondante des taxes foncières au-delà du montant initial de 2016 est considérée comme une «augmentation» et peut être utilisée par le Village pour les dépenses éligibles au TIF.

Di Santo a déclaré que le personnel estime que le projet produira 500 000 $ par an en impôts fonciers supplémentaires pour le fonds TIF une fois terminé.

La construction commencera avec les unités de soins de la mémoire et de vie assistée du bâtiment principal, les maisons en rangée étant simultanément construites en trois phases de 15 à 20 à la fois.

Plan du site pour le développement de résidences pour personnes âgées qui sera construit à l’angle nord-ouest de la route 31 et de la rue West Washington, à côté de l’hôtel de ville d’Oswego. (Photo fournie par le village d’Oswego)

Mulligan a déclaré que la croissance d’Oswego a créé un besoin de logements pour personnes âgées de transition, et l’objectif est d’amener le plus rapidement possible des logements avec assistance et des soins de la mémoire sur le marché d’Oswego.

« C’est une façon pour les familles de la communauté d’avoir un service comme celui-ci à proximité, afin qu’elles n’aient pas à se déplacer pour obtenir le service dont elles ont besoin », a déclaré Mulligan. “Cela maintient les familles assez bien connectées.”

L’ensemble du projet devrait prendre 18 mois à construire, mais Mulligan s’attend à ce que les unités de soins de la mémoire et de vie assistée soient achevées et habitées avant que le reste ne soit terminé.

Mulligan a déclaré que si tout se passe bien, les premiers résidents emménageront dans des unités de vie assistée et de soins de la mémoire d’ici le printemps 2024, et toutes les constructions seront terminées cet été-là.

Mulligan a déclaré qu’ils voulaient un site actif et qu’ils pensaient avoir le meilleur endroit en ville, car l’emplacement est proche du centre-ville, des sentiers pédestres, de la bibliothèque et des cafés.

Mulligan a déclaré que Frontier Management est très engagé dans les communautés locales et cherchera à embaucher au sein d’Oswego.

“Cela va apporter des emplois sur le marché”, a déclaré Mulligan.

Mulligan a déclaré que les premières options de location et les opportunités d’emploi deviendront disponibles au fur et à mesure que la construction démarrera.