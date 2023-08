Les promoteurs ont acheté une propriété de Hamilton Greenbelt un mois avant que l’Ontario ne révèle son intention de l’ouvrir au logement

Un éminent promoteur et figure clé du controversé échange de terres de la Ceinture de verdure du gouvernement Ford a acheté une propriété à Hamilton un mois avant que l’Ontario n’annonce son intention d’ouvrir les terres agricoles protégées au développement résidentiel.

Selon les registres immobiliers, l’achat a été finalisé le 6 octobre 2022, trois semaines après qu’un promoteur anonyme a demandé à la province de retirer les terrains et autres parcelles de la ceinture de verdure, comme décrit dans un récent rapport du vérificateur général.

Le promoteur de la région du Grand Toronto, Silvio De Gasperis, responsable de Tacc Developments, ainsi que Steven Weisz de Paradise Developments et Jack Eisenberger de Fieldgate Homes, ont acheté plus de 4,8 hectares au 411 Book Rd. W. pour 2,8 millions de dollars par l’intermédiaire de leur société, Book Shaver Developments Limited, CBC Hamilton a trouvé grâce aux registres de l’entreprise et des propriétés.

Avec l’achat de Hamilton, De Gasperis devrait bénéficier de quatre des 15 sites retirés de la ceinture de verdure, possédant plusieurs propriétés à Pickering, Richmond Hill et Vaughan, comme l’a déjà rapporté CBC Toronto. Deux de ces sites sont les plus grands des 15. Eisenberger a également investi dans les développements de Richmond Hill et de Vaughan et a acheté d’autres propriétés sur Book Road ces dernières années.

Les deux promoteurs construisent des maisons individuelles et des maisons en rangée dans toute la région de Toronto.

Lorsqu’ils ont acheté le 411 Book Rd. W. à Hamilton, elle se trouvait au milieu de plus de 728 hectares de terres protégées de la ceinture de verdure, connues sous le nom de terres de Book Road, où des terres agricoles vallonnées de premier ordre sont entrelacées de zones humides et de forêts.

Silvio De Gasperis de Tacc Developments et Jack Eiseneberger de Fieldgate Homes, de gauche à droite, sont deux des trois promoteurs qui ont acheté le 411 Book Rd. W. à Hamilton. (Voisin Barrie/Fondation du système de santé William Osler/Facebook)

Moins d’un mois plus tard, le 3 novembre, la province a informé les propriétaires fonciers et les promoteurs immobiliers qu’elle proposait de retirer le terrain de Book Road et 14 autres sites de la ceinture de verdure, augmentant ainsi considérablement la valeur du terrain. La province a informé le public un jour plus tard.

Conseil. Craig Cassar, qui représente la région, a déclaré que l’achat par les promoteurs du 411 Book Rd. W. souligne l’idée selon laquelle les promoteurs connaissaient à l’avance les plans du gouvernement de l’Ontario.

« Il est difficile de conclure à autre chose qu’ils ont travaillé avec le gouvernement provincial de manière très opaque », a déclaré Cassar.

Date de vente « pure coïncidence » : bureau du promoteur

L’assistante exécutive de Tacc Developments, Sandra Galassi, a déclaré que c’était une « pure coïncidence » que la date de clôture du 6 octobre soit tombée entre la demande du promoteur anonyme et le moment où les terrains ont été retirés.

Elle a déclaré que la propriété avait été mise en vente plus tôt cet été-là et qu’un chef de projet Tacc avait présenté une offre au propriétaire.

Lorsqu’on lui a demandé si l’entreprise savait que les terrains de la ceinture de verdure seraient disponibles pour le développement, Galassi n’a pas répondu directement.

« Tacc est un investisseur passif dans de nombreuses transactions foncières dans la région du Grand Toronto et au-delà », a-t-elle déclaré.

Les promoteurs ont acheté d’autres parcelles des terrains de Book Road ces dernières années, bien qu’elles soient devenues partie intégrante de la ceinture de verdure en 2016.

Avant les élections provinciales de juin 2022, Eisenberger, De Gasperis et les membres de leur famille ont fait don de dizaines de milliers de dollars au Parti progressiste-conservateur et aux candidats, selon les rapports des donateurs publiés par Élections Ontario.

La propriété située au 411 Book Rd. W. à Hamilton a été inscrit pour 2,9 millions de dollars plus tôt cette année, alors qu’il faisait encore partie de la ceinture de verdure. (Michael St. Jean Realty Inc. Courtage)

À cette époque, en mai 2022, De Gasperis et Weisz ont investi dans une autre propriété sur Book Road. Cette propriété a été initialement achetée par Eisenberger en 2017. Ni Eisenberger ni Weisz n’ont répondu aux demandes de commentaires de CBC.

Eisenberger a récemment acheté deux autres propriétés sur Book Road – une en février dernier et une autre en avril – après que la province les a retirées de la ceinture de verdure.

Bien que le terrain de Book Road soit le plus grand site des terrains de la ceinture de verdure récemment aménagés dans la région de Hamilton, quatre autres sites dans la région ont également été supprimés à Mount Hope et Grimsby.

Le terrain de Book Road est la plus grande des zones de la ceinture de verdure de Hamilton et de Niagara qui ont perdu leurs protections. (Neil Joyes/CBC)

La province a été confrontée à des questions difficiles et à des réactions négatives depuis que le ministre du Logement Steve Clark et le premier ministre Doug Ford ont annoncé que les sites seraient retirés de la Ceinture de verdure.

CBC Toronto et d’autres médias ont rapporté que depuis des années, De Gasperis et sa famille sont propriétaires des dizaines de propriétés dans la réserve agricole Duffins Rouge de Pickering. Ces 1 740 hectares constituent le plus grand site retiré de la Ceinture de verdure. Le terrain de Book Road est le deuxième plus grand site.

La famille De Gasperis possède également des terres à Richmond Hill et Vaughan qui a également été retiré de la Ceinture de verdure l’année dernière.

AG affirme que la valeur des terrains pourrait augmenter de 8 milliards de dollars

La vérificatrice générale Bonnie Lysyk a enquêté sur certains aspects de l’échange de terres dans la Ceinture de verdure et a conclu ce mois-ci dans un rapport accablant que les promoteurs ont influencé la façon dont la province a sélectionné les sites.

« Le processus a été biaisé en faveur de certains promoteurs et propriétaires fonciers qui ont eu accès en temps opportun au chef de cabinet du ministre du Logement », a déclaré Lysysk aux journalistes.

Grâce à l’ouverture de ce terrain au logement, les promoteurs pourraient voir sa valeur augmenter de 8 milliards de dollars, a découvert Lysyk.

Le chef de cabinet de Clark, Ryan Amato, qui a démissionné cette semaine, a dirigé l’initiative, indique son rapport.

Lors d’un événement de l’industrie en septembre 2022, il a reçu des colis de deux développeurs éminents anonymes, a découvert le vérificateur général. Ils ont demandé que les terres soient retirées de la réserve agricole de Duffins Rouge, qui sera développée par Tacc, et que celles du canton de King soient développées par une autre entreprise, qui a acheté les terres le lendemain de l’événement industriel.

Peu de temps après, l’un de ces deux promoteurs a alors demandé que les Book Road Lands soient retirés de la Ceinture de verdure, ainsi que deux autres sites appartenant à Tacc et à des sociétés liées à la famille De Gasperis, indique le rapport de l’auditeur.

Une «terrible utilisation des terres», déclare un conseiller

Après la publication du rapport, Ford a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pris connaissance des modifications proposées à la Ceinture de verdure que la veille de leur soumission au cabinet pour approbation, tandis que Clark a déclaré en avoir eu connaissance la semaine précédente.

Même si Ford a reconnu que la province aurait pu mettre en place un meilleur processus pour sélectionner les sites, il a déclaré que l’ouverture de certaines terres de la Ceinture de verdure au développement était nécessaire pour atteindre son objectif de construire 1,5 million de logements d’ici 2031 – une affirmation d’autres, y compris la ville de Hamilton. les conseillers et le personnel de planification ont réfuté.

La province a des conditions que les promoteurs doivent respecter – notamment la construction d’infrastructures et d’équipements communautaires, de logements avec services de soutien et de foyers de soins de longue durée – dans le cadre de leurs développements, a déclaré Ford. Ils doivent également commencer la construction de maisons d’ici 2025.

Si ces conditions ne sont pas remplies, les terres seront restituées à la Ceinture de verdure, a-t-il déclaré.

Les promoteurs ont acheté des terrains dans la région de Book Road. Cette propriété sur Garner Road était à vendre en novembre dernier. (Patrick Morrell/CBC)

À l’heure actuelle, le facilitateur provincial des terres et du développement du Bureau de l’Ontario examine les 15 sites, y compris ceux de Hamilton.

Le conseil municipal de Hamilton s’est fermement opposé à l’échange de terres dans la ceinture de verdure, votant à l’unanimité le 18 août pour exiger que la province abandonne ses projets.

Cassar a déclaré que les terrains de Book Road sont au « point zéro » en termes d’infrastructure de services et qu’il faudra probablement des années pour être prêts pour les lotissements.

Une partie du site est également proche de l’aéroport international de Hamilton et la ville a restreint le logement dans cette zone en raison du bruit. Le vérificateur général a constaté que la province n’était pas au courant de cette restriction lorsqu’elle l’a retirée de la Ceinture de verdure.

« C’est une utilisation terrible des terres que de transformer cela en logements, qui seront très certainement des logements à faible densité », a déclaré Cassar à propos du terrain de Book Road.

« Ce n’est pas bon pour les contribuables, ce n’est pas bon pour les gens qui achèteraient là-bas et, surtout, cela ne va pas aider à créer des logements abordables, dont nous avons désespérément besoin. »