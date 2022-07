Les promoteurs fournissent des détails supplémentaires sur les plans de l’ancien site du poste de police de St. Charles – Shaw Local

Deux promoteurs en lice pour réaménager l’ancien site du poste de police de St. Charles le long de la rivière Fox fournissent plus de détails sur leur vision du site.

Lors d’une réunion spéciale de l’atelier du conseil municipal de Saint-Charles lundi, les échevins ont passé en revue quatre propositions pour le chantier. En septembre 2019, le nouveau poste de police ultramoderne de 24,6 millions de dollars du département au 1515 W. Main St. a ouvert ses portes. La nouvelle station de 56 000 pieds carrés a remplacé les anciens quartiers du département au 211 N. Riverside Ave., dont certaines parties remontent à près de 100 ans.

La majorité des échevins ont exprimé leur préférence pour deux des quatre propositions. Cela comprend une proposition de Frontier Development, qui a participé à plusieurs projets au centre-ville de St. Charles.

Frontier Development, en collaboration avec The Prime Group, basé à Chicago, propose de construire un immeuble de six étages et un garage de stationnement qui contiendraient 107 unités résidentielles, quatre restaurants, 164 chambres d’hôtel, un spa/centre de remise en forme et un espace de conférence. Une place extérieure de 85 000 pieds carrés, deux piscines sur le toit et 750 pieds linéaires de promenade publique sur la rivière font également partie des plans.

Le projet coûterait environ 150 millions de dollars à construire, les promoteurs demandant à la ville une incitation de 20 millions de dollars.

Les échevins ont également exprimé leur préférence pour une proposition soumise par Murphy Development Group, basé à Chicago, qui appelle à la construction d’un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 138 appartements, un restaurant et 3 000 pieds carrés d’espace commercial. Le projet coûterait environ 60,5 millions de dollars, le promoteur ne recherchant aucune incitation de la part de la ville.

Le directeur du développement économique de St. Charles, Derek Conley, avait demandé à Frontier Development quel était le marché cible de l’hôtel proposé et pourquoi il pensait qu’il serait un succès.

“Actuellement, le moteur du tourisme à Saint-Charles est le secteur du mariage”, a écrit Frontier dans sa réponse à la question. «Les sports pour les jeunes, les événements d’entreprise et les« excursionnistes »participant à des événements à grande échelle organisés dans la ville, les médias sociaux et les activités de style de vie actif sont également des moteurs importants des séjours à l’hôtel dans la région. Actuellement, cinq des principaux hôtels de Saint-Charles prévoient une tendance d’occupation de 90 à 92 % les week-ends jusqu’en octobre. Nous pensons que les générateurs de demande seront suffisants pour soutenir une expérience hôtelière de luxe supplémentaire et unique. »

Conley a également demandé pourquoi Frontier Development pense que quatre restaurants peuvent réussir sans avoir d’impact négatif sur les restaurants existants du centre-ville. En réponse, Frontier Development a déclaré que les quatre restaurants proposés seraient nettement différents.

L’un des restaurants serait un bar et un restaurant d’hôtel. Il est également prévu un petit steak house rétro, un bar à cocktails haut de gamme sur le toit et une pâtisserie à la française axée sur le service de petit-déjeuner / déjeuner avec café et une boulangerie à service complet.

“Sur la base de la démographie locale et des preuves exclusives de la capacité d’attirer des clients de plusieurs marchés, il existe actuellement une marge de croissance substantielle dans l’industrie hôtelière sans nuire aux entreprises établies dans la région”, a répondu Frontier Development. “Alors que nous continuons à construire une masse critique d’expériences culinaires élevées, cette portée augmentera avec la clientèle et le succès de toutes les entreprises locales.”

Concernant la proposition de Murphy Development Group, Conley a noté que sa proposition est principalement résidentielle et a demandé au promoteur d’expliquer pourquoi le résidentiel était la meilleure utilisation pour la propriété et s’il serait ouvert à l’inclusion d’utilisations commerciales supplémentaires sur le site.

“Le résidentiel est clairement un marché qui soutient le développement”, a déclaré Murphy Development Group dans sa réponse. “Une certaine quantité de commerces de détail devrait être incluse dans le projet, mais nous considérons cela comme plus de commodités qu’un tirage local ou régional. Le bureau et l’hôtel sont très difficiles à développer et à financer de nos jours. Nous sommes ouverts à une discussion sur la façon dont d’autres utilisations peuvent être incorporées dans un programme faisable et commercialisable pour le projet. Notez que dans notre conception révisée, nous avons ajouté un espace de vente au détail à l’angle sud-est du bâtiment. »