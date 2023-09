Les promoteurs envisagent de transformer une ancienne Pizza Hut à Détroit en marché public d’East Warren | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Rendu du nouveau développement du marché public d’East Warren.

Ces dernières années, de nouveaux développements ont vu le jour dans le quartier East Warren de l’est de Détroit, en grande partie grâce au Fonds stratégique de quartier qui cible différents quartiers de la ville.

Sur. 19 septembre Urbaniser Détroit a rapporté le projet de développement le plus récent de la région – le marché public d’East Warren – qui transformera un vieux Pizza Hut en un espace pour les entreprises alimentaires locales.

Le projet comprendra un nouveau bâtiment de 8 500 pieds carrés avec 12 mini-espaces de vente au détail et un marché de producteurs regorgeant de produits locaux et de plats préparés. Le deuxième étage du bâtiment abritera des bureaux d’East Warren Development Corporation, des ressources pour les entreprises communautaires et un espace de travail collaboratif.

La nouvelle installation est conçue par Trois carrés inc., une entreprise d’architecture connue pour ses concepts innovants, modernes et respectueux de l’environnement, comme la Detroit Shipping Company, une halle alimentaire de Midtown fabriquée à partir de conteneurs maritimes recyclés. Trois carrés inc. est allé sur Instagram le 26 septembre pour annoncer le projet avec des maquettes de l’apparence extérieure et intérieure de la structure.

Ces dernières semaines, de nouvelles entreprises, dont Morningside Cafe et Next Chapter Books, ont ouvert leurs portes le long d’East Warren, et d’autres sont prévues pour les mois à venir. Plus tôt cette année, les travaux ont débuté sur un autre grand projet nommé The Ribbon, qui apportera des appartements abordables et des espaces commerciaux à East English Village. Le développement devrait être achevé en 2024.

La date d’ouverture du marché public d’East Warren n’a pas encore été annoncée.

