Les promoteurs avides qui s’assoient sur un terrain sans construction se le verront retirer, promet Rishi Sunak

Les développeurs GREEDY qui s’assoient sur un terrain sans construire de maisons se verront retirer cela, promet Rishi Sunak aujourd’hui.

Dans le but de construire des maisons plus abordables tout en protégeant les terres de la ceinture verte à la campagne, l’aspirant PM apportera un bouleversement majeur des règles d’urbanisme.

Rishi Sunak a juré de récupérer les terres des développeurs avides s’ils ne construisent pas de maisons

Empêcher des millions de jeunes de posséder leur propre maison trahirait la prochaine génération Crédit : Getty

Empêcher des millions de jeunes de posséder leur propre maison trahirait la prochaine génération et laisserait Sir Keir Starmer entrer au n ° 10, a-t-il averti.

Selon son plan, les constructeurs feront face à d’énormes pénalités financières s’ils ne construisent pas les maisons qu’ils promettent.

Et ils pourraient être obligés de payer la taxe d’habitation sur les maisons proposées s’ils restent assis trop longtemps avec une nouvelle taxe de construction.

Tous les nouveaux développements devront débourser de l’argent pour commencer à construire des écoles, des routes et des magasins avant de commencer également à construire des propriétés.

M. Sunak a déclaré hier soir: “En tant que conservateurs, nous sommes les porte-drapeaux du capitalisme car nous savons que c’est le seul moyen d’offrir un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants.

“Mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ces générations futures partagent notre foi dans le capitalisme si elles ne peuvent pas mettre la main sur le capital.

“Je ferai tout ce qu’il faut pour construire des logements abordables et abondants, tout en protégeant la ceinture verte – en répandant la joie et l’épanouissement de l’accession à la propriété, en formant la prochaine génération d’électeurs conservateurs et en gardant les travaillistes hors du pouvoir.”

La semaine dernière, l’ex-chancelier a fait face à un contrecoup après avoir juré de resserrer les règles concernant la construction sur les terres de la ceinture de verdure dans le but de séduire les conservateurs NIMBY.

Et il a insisté sur le fait qu’il ne respecterait pas l’engagement du gouvernement précédent de construire au moins 300 000 nouvelles maisons par an.