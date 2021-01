Master K, se produisant ici au Malawi, était derrière Jerusalema, l’un des tubes viraux de 2020

Dans notre série de lettres de journalistes africains, le formateur en médias et communication, Joseph Warungu s’adresse à des experts des mondes de la finance, de la politique et du divertissement pour évaluer les perspectives du continent en 2021.

«Jerusalema est le signe de grandes choses à venir pour la musique africaine en 2021», déclare Christine Mosha, directrice de la musique tanzanienne.

Alors que beaucoup sont pressés d’oublier les 12 derniers mois, le producteur de disques Master KG s’est assuré que cela restera dans les mémoires comme une excellente année pour la production créative du continent à travers sa chanson entraînante inspirée du gospel.

Poussé par la voix puissante du chanteur sud-africain Nomcebo Zikode, Jerusalema a entraîné des gens de différents horizons sur la piste de danse avec leur version de la routine signature de la chanson.

Mme Mosha, qui a été nommée le mois dernier pour diriger le marketing et le développement des artistes de Sony Music Africa en Afrique de l’Est, affirme que le continent est l’endroit à regarder en ce qui concerne la musique.

Beyoncé et Burna Boy

«Un certain nombre de choses se sont produites au cours des deux dernières années qui me donnent cette confiance.

«Le premier était l’influence culturelle et artistique de l’Afrique dans le film Black Panther. Deuxièmement, l’album de la bande originale de Beyoncé pour Le Roi Lion: Le cadeau, qui impliquait des artistes de différents pays comme le Ghana, le Cameroun et l’Afrique du Sud.

« Et l’année dernière, nous avons vu la direction de P Diddy produire l’album Twice As Tall de la chanteuse nigériane Burna Boy. »

Mais il y aura aussi des chansons amères pour l’Afrique en 2021.

Certains dirigeants ont pris de mauvaises manières en 2020 et ont vu la lutte contre la pandémie de coronavirus comme une opportunité de fouler aux pieds les droits de leurs citoyens. Des incidents où les forces de sécurité ont brutalisé la population ont été signalés dans un certain nombre de pays.

L’analyste et avocat Abdul Tejan-Cole, qui dirigeait la Commission anti-corruption de la Sierra Leone, estime que nous sommes entrés en 2021 avec des signes inquiétants.

Il signale les antécédents meurtriers en matière de droits de l’homme dans certains pays, notamment la suppression des libertés d’expression et d’association ainsi que les combats dans différents coins du continent.

«La poursuite des conflits en Éthiopie, au Mali, en République centrafricaine et la régression des normes démocratiques poseront un réel défi au continent en 2021 et dans les années à venir», dit-il.

‘Plus de recul’

M. Tejan-Cole fait valoir que les organisations sous-régionales affaiblies, telles que Ecowas en Afrique de l’Ouest, qui jouaient auparavant un rôle essentiel dans le maintien de la loi et de l’ordre là-bas, sont également une préoccupation majeure.

« La réponse n’est pas de revenir en arrière dans la dictature et le parti unique. Nous avons oublié trop tôt les dégâts causés par les États à parti unique dans les années 1970 et 1980. »

Il dit que le continent doit se réveiller et « arrêter le glissement en arrière et avancer vers une véritable démocratie – une démocratie basée sur l’état de droit, des sociétés ouvertes, des élections libres et équitables, une plus grande transparence et responsabilité, et des constitutions qui sont respectées et non changé au gré et au caprice d’un président à vie.

«La vraie démocratie implique de construire et de gagner la confiance de la population et de renforcer ses capacités afin qu’elle puisse faire des choix éclairés».

Sur le front de l’argent, les Africains auront besoin d’une ceinture solide pour se resserrer autour de leur vie.

Julians Amboko, économiste et rédacteur en chef du journal kenyan NTV, prévoit une année difficile.

«La dette publique sera une préoccupation majeure.

«Cela a été aggravé par les recettes fiscales déprimées et les énormes sommes d’argent dont les gouvernements avaient besoin pour renforcer la réponse Covid-19.

« Nous serons également témoins [a] reprise lente et fragile parce que les économies qui dépendent de matières premières telles que le pétrole, le cacao, le thé et l’or seront aux prises avec des prix déprimés sur le marché mondial en raison de la faiblesse de la demande. «

M. Amboko dit que les consommateurs seront également touchés car les prix et les taxes vont augmenter.

« Le coronavirus nous a appris qu’il faut se diversifier et avoir de multiples sources de revenus au-delà de la simple vente de musique » « , Source: Christine Mosha, Description de la source: Responsable de l’industrie musicale, Image: Christine Mosha

Mais y a-t-il quelque chose que nous pouvons apprendre des 12 derniers mois qui nous aidera à naviguer dans la nouvelle année?

La responsable de la musique, Mme Mosha, dit que la réponse réside dans la diversification.

«De nombreux musiciens africains ont été durement touchés par la pandémie de Covid-19 parce qu’ils dépendent fortement de la musique pour leurs revenus», dit-elle, conseillant aux artistes de déployer leurs ailes.

«Le coronavirus nous a appris que vous devez vous diversifier et avoir de multiples sources de revenus au-delà de la simple vente de musique.

« En Afrique, si vous arrêtez de chanter et de jouer, c’est tout. Vous perdez toute pertinence. Ils devraient envisager d’investir dans d’autres entreprises ».

Succès africains

En termes de politique, M. Tejan-Cole dit que Covid-19 a montré que l’Afrique doit se concentrer sur l’innovation.

« Il y a eu de grands succès. Au Sénégal, des chercheurs de l’Institut Pasteur ont développé un test de diagnostic du Covid-19 disponible pour seulement 1 $ (0,73 £).

Dans le même temps, des étudiants en génie ont construit un robot médical multifonctionnel pour alléger la charge des travailleurs de la santé. Le Ghana a également produit un test d’anticorps Covid-19 à faible coût actuellement en cours d’examen réglementaire. «

« Nos industries ont du potentiel, mais ceux du service public doivent maintenant être désintéressés et faire des plans pour aider le citoyen ordinaire » « , Source: Joseph Warungu, Description de la source: Formateur médias et communication, Image: Joseph Warungu devant le célèbre figuier de Nairobi

Pour M. Amboko, Covid-19 a rappelé aux décideurs africains les problèmes liés à une économie où bon nombre de ceux qui travaillent ne bénéficient d’aucune protection formelle ou juridique.

«Même la conception d’interventions politiques en temps de crise devient problématique parce que vous n’avez pas de visibilité sur les personnes que vous ciblez pour obtenir de l’aide.

« Pourquoi les verrouillages ont eu des effets plus dévastateurs dans les économies en développement que dans les pays développés, c’est parce que dans ces derniers, les ménages peuvent se permettre de passer des semaines sans s’engager dans une activité génératrice de revenus. »

Les économies africaines doivent désormais formaliser les entreprises et les employés, conclut-il.

Le succès viral de Jerusalema et les routines de danse bien planifiées exécutées par nos députés et dirigeants, entre autres, ont mis en évidence une voie vers le succès sur le continent.

Nos industries ont du potentiel, mais ceux de la fonction publique doivent maintenant être désintéressés et faire des plans pour aider le citoyen ordinaire à ne pas avoir trop de distance sociale entre eux et l’argent en 2021.

