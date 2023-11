Les promesses environnementales des JO de Paris 2024 ne sont pas bloquées sur le célèbre récif de Tahiti

L’engagement de la France à faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 les plus respectueux de l’environnement jamais enregistrés s’est heurté à un problème.

Les habitants du village tahitien de Teahupo’o, où se déroulera la compétition olympique de surf, se demandent pourquoi leur l’environnement est compromis – menaçant potentiellement leurs moyens de subsistance, le tout pour un événement de trois jours.

La compétition des JO du Surf Paris 2024 aura lieu à Teahupo’o à Tahiti Les habitants protestent contre la construction d’une tour en aluminium sur le récif.

Les habitants protestent contre la construction d’une tour en aluminium sur le récif. Le surfeur professionnel Matahi Drollet affirme que la tour pourrait affecter la santé du récif et des résidents

Teahupo’o est l’une des étapes les plus populaires du circuit de surf professionnel depuis plus de 20 ans.

Il n’est pas surprenant que le légendaire et dangereux reef break ait été choisi comme site olympique de surf, bien qu’il se trouve à quinze mille cinq cents kilomètres de la ville hôte.

“La première chose que je dis, c’est qu’il ne s’agit pas d’une bataille contre les Jeux olympiques”, a déclaré Matahi Drollet, surfeur local et professionnel de Teahupo’o.

“Cela montre vraiment cette tour en aluminium qu’ils veulent construire sur le récif.”

L’Australien Mick Fanning fait partie des innombrables surfeurs qui ont affronté les vagues massives du Tahiti Pro.(WSL: Kelly Cestari)

Les organisateurs de Paris 2024 souhaitent remplacer une tour de jugement temporaire en bois par une structure en aluminium de trois étages. Il nécessite la descente de blocs de béton sur le récif pour les fondations, ainsi que la pose de canalisations pour la climatisation et la plomberie de la tour.

“La population locale a le sentiment d’être exclue de toute conversation sur les Jeux olympiques, sur tous les grands travaux en cours dans notre petite ville”, a déclaré Drollet.

Risque d’introduire une maladie « cauchemardesque »

Teahupo’o est un petit village de pêcheurs de Tahiti, avec une population d’environ 1 500 habitants.(Getty Images : Ryan Pierse)

La plupart des 1 500 habitants sont des pêcheurs de subsistance. La santé du récif est essentielle pour leur communauté en tant que source de nourriture et vitale pour leur économie.

Les habitants s’inquiètent également de l’arrivée de la douloureuse ciguatera, une maladie qui fait des ravages dans le système gastro-intestinal et nerveux d’une personne après avoir mangé du poisson venimeux – ce qui s’est produit ailleurs à Tahiti en raison des changements dans les proliférations d’algues associés à la construction autour du fragile environnement marin. .

“Pour accéder à l’endroit où ils veulent construire cette tour, il y a environ 500 mètres d’eau peu profonde où le récif est très, très peu profond”, a expliqué Drollet.

« Et pour amener toutes les grosses machines, toutes les excavatrices et tout ce dont ils auront besoin pour forer le récif, ils doivent passer au-dessus de toutes ces têtes de corail.

« Ce qui se passe, c’est que lorsque vous stressez le corail, il éjecte cette algue qui est toxique.

« Lorsque les poissons entrent et mangent ces algues, ils deviennent venimeux, ils ont ce qu’on appelle la ciguatera.

« La ciguatera est une maladie qui affecte votre système nerveux… vous ne pouvez pas prendre de douche, vous ne pouvez pas marcher sur du carrelage parce que vos nerfs inversent le chaud et le froid.

« Lorsque vous prenez une douche froide, vous avez l’impression que votre peau brûle. C’est comme si des aiguilles tombaient sur toi. Vous ne pouvez pas boire d’eau parce que votre gorge… c’est un cauchemar.

Vues contradictoires sur la tour

Une tour de jugement en bois est érigée chaque année pour l’événement Tahiti Pro WSL.(WSL via Getty Images : Kelly Cestari)

L’ancien juge de la World Surf League (WSL), Luke Reading, a déclaré que même si la tour des juges en bois utilisée actuellement est « basique », les juges ne passent pas de temps à réfléchir à ce qu’ils n’ont pas.

“Pour être honnête, je n’ai jamais vraiment pensé à la tour”, a-t-il déclaré.

« C’est un endroit tellement magnifique… et les habitants ne veulent pas du tout que cette beauté soit gâchée par quelque chose de plus permanent.

“Nous n’avons vraiment que le nécessaire là-bas…[but] pas une seule fois je n’ai pensé : « oh, la climatisation serait bien ici ».

“Je me disais plutôt, c’est génial, j’adore cet endroit.”

Dans une réponse envoyée par courrier électronique à The Ticket, les organisateurs de Paris 2024 reconnaissent les inquiétudes des habitants, mais ils affirment que la tour existante n’est pas conforme aux normes de sécurité et que la sécurité des officiels et des juges olympiques ne sera pas compromise.

“La nécessité de construire une nouvelle tour est due au fait que la tour existante n’est pas conforme aux normes de sécurité en vigueur dans le cadre de la loi polynésienne française”, précise le communiqué.

« En tant qu’organisateurs de l’événement, nous ne pouvons pas faire de compromis sur la sécurité des officiels et des juges qui travailleront sur cette tour.

« Sensible aux inquiétudes des habitants de Teahupo’o et de la communauté des surfeurs… Paris 2024 souhaite impliquer les associations locales pour étudier toutes les options possibles pour améliorer le projet actuel.

Le comité d’organisation de Paris 2024 s’est engagé à démonter son projet de tour une fois la compétition olympique terminée. Certains craignent que la construction en vue des Jeux olympiques n’endommage le récif. (Getty Images : Ryan Pierse)

Il y a une pause temporaire dans la construction pendant que les négociations avec les habitants se poursuivent, le temps presse. Les Jeux Olympiques débuteront dans un peu plus de huit mois, avec l’épreuve de surf prévue du 27 au 30 juillet.

Plus de 130 000 personnes – près de 100 fois plus que le nombre d’habitants du village de Teahupo’o – ont signé une pétition contre le forage des récifs et la pose de canalisations, organisant des marches de protestation et des campagnes sur les réseaux sociaux.

Les locaux ont trouvé un allié : le président récemment élu de la Polynésie française, Moetai Brotherson, qui a récemment déclaré au site d’information français L’Equipe :

« J’ai eu une réaction de solidarité… Je comprends leurs inquiétudes, je suis moi-même très attaché à la sauvegarde de notre environnement et de notre patrimoine culturel.

“Mais ce que je souhaite, c’est que nous restions à un niveau de discours rationnel.”

Il se peut qu’il soit la personne même qui devra négocier un résultat.

Au cas où le discours rationnel échouerait, les habitants font également appel aux esprits pour intervenir.

Ils ont sculpté un Unu, un totem, gravé de symboles de la vie océanique.

Drollet et d’autres surfeurs l’ont emmené jusqu’au récif et l’ont libéré au gré des marées, priant pour que les dieux de l’océan protègent Teahupo’o, au cas où les dieux de l’Olympe ne le pourraient pas.