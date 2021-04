Les promesses de dépenses du manifeste des trois plus grands partis politiques écossais manquent toutes de crédibilité, a déclaré un groupe de réflexion très respecté dans une évaluation accablante.

L’Institute for Fiscal Studies (IFS) a accusé le SNP, le Scottish Labour et les Scottish Tories de ne pas être au même niveau que les électeurs sur l’ampleur du défi économique à venir.

Les experts de l’IFS ont déclaré que le budget du gouvernement écossais serait probablement serré à partir de l’année prochaine, avant même que les nouveaux plans de dépenses des parties ne soient pris en compte.

Paul Johnson, le directeur de l’IFS, a déclaré que les manifestes des trois plus grands partis à Holyrood faisaient «des promesses étonnamment grandes … sans aucune tentative sérieuse de fournir des coûts ou de dire comment ils seraient payés».

David Phillips, directeur associé de l’IFS, a déclaré que le SNP et le Scottish Labour «envisagent ce qu’ils pourraient considérer comme un avenir de style scandinave – avec une panoplie de nouveaux droits pour les résidents écossais».

Bien que l’offre des conservateurs écossais sur les avantages ait été «moins coûteuse», les manifestes des trois principaux partis présentaient «une déconnexion de la réalité fiscale à laquelle le prochain gouvernement écossais devrait faire face».

M. Phillips a déclaré que le budget global du gouvernement écossais devrait augmenter d’environ 4,9 milliards de livres sterling au cours des quatre prochaines années. On prévoit que l’augmentation des coûts du NHS et des services sociaux absorbera 75% de ce montant, ce qui rendra plus difficiles les grandes promesses de dépenses ailleurs.

«La demande et les coûts croissants des soins de santé et des services sociaux pourraient facilement absorber les trois quarts de l’augmentation de trésorerie prévue dans le budget du gouvernement écossais au cours des prochaines années – beaucoup plus que ce que le SNP et les conservateurs ont prévu.

Tenir des promesses en dehors des engagements en matière de soins de santé signifierait probablement des augmentations ou des réductions d’impôts ailleurs, a déclaré l’économiste de l’IFS. M. Phillips a ajouté: «Les politiciens écossais n’ont vraiment pas réussi à égaler les électeurs sur les défis qui les attendent.»

Discutant de la situation budgétaire d’une Ecosse indépendante, M. Phillips a déclaré: «Il est clair qu’une Ecosse indépendante commencerait sa vie avec un déficit important. Il faudrait réduire cela et cela signifierait des choix difficiles. »

L’expert IFS a également déclaré que depuis la forte baisse des prix du pétrole au milieu des années 2010, la position budgétaire sous-jacente de l’Écosse «a été relativement plus faible que celle du Royaume-Uni dans son ensemble».

Il a ajouté: «Cela ne signifie pas que l’Écosse ne peut pas se permettre d’être indépendante, l’Écosse est un pays relativement riche. Mais il faudrait s’assurer qu’il coupe son tissu pour qu’il corresponde à la taille de son propre sac à main, plutôt que d’avoir des transferts fiscaux du reste du Royaume-Uni.

Dimanche, le leader du SNP, Nicola Sturgeon, a admis qu’il y aurait des «problèmes» à propos d’une nouvelle frontière économique entre l’Angleterre et une Écosse indépendante, mais a insisté sur le fait que les entreprises ne devaient pas «souffrir» à cause de cela.

Mme Sturgeon a déclaré à la BBC: «Je ne nie pas qu’en raison de l’absurdité du Brexit et de l’obsession des conservateurs du Brexit, toutes sortes de problèmes sont soulevés pour l’Écosse complètement contre notre volonté démocratique.»

Le premier ministre a ajouté: «Ce que je dis, c’est que nous travaillerons en tant que pays pour nous assurer que nos entreprises ne rencontrent aucune difficulté en ce qui concerne leur expérience quotidienne dans le commerce.»