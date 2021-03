Les manifestes électoraux au Tamil Nadu sont uniques. En 1967, la DMK offrait à chaque détenteur de carte de rationnement environ 4,5 kg de riz pour une roupie. Après avoir remporté les élections, il n’a pas pu tenir sa promesse. Mais depuis lors, les finances de l’État se sont tellement améliorées que l’AIADMK dans son manifeste électoral de 2011 a offert 20 kg de riz gratuitement à chaque détenteur de carte de rationnement. Il a livré aussi. En 2006, la DMK a offert une télévision couleur gratuite à chaque foyer. Le parti a remporté les élections et a effectivement acheté les téléviseurs et les a mis à la disposition de tous les bénéficiaires sur une période de 5 ans. Depuis lors, les partis ont promis des mixeurs, des broyeurs, des ventilateurs, des ordinateurs portables, etc., et après avoir remporté les élections, les ont achetés et distribués efficacement.

Alors que le Tamil Nadu se prépare pour ses élections à l’Assemblée à partir du 6 avril, les candidats ont déposé des candidatures et publié des manifestes promettant des programmes de protection sociale au cas où ils gagneraient les élections. Cependant, pour l’un de ces candidats, l’expression «promettre la lune» est devenue littérale! Pour Saravanan, candidat indépendant de 34 ans du sud de Madurai, aucune promesse de manifeste n’est à prendre à la légère car il a énuméré un certain nombre de programmes d’aide sociale extravagants dans son manifeste, à commencer par un iPhone, une voiture, un hélicoptère, un robot bateau et bien plus .

