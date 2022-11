Les promesses des entreprises de réduire les plastiques ne sont pas utiles : étude

Une étude récemment publiée révèle que les promesses des entreprises de recycler ou de réduire les plastiques peuvent ne pas être utiles pour réduire l’utilisation globale du plastique.

Selon l’étude publiée dans la revue à comité de lecture One Earth, de nombreuses grandes entreprises engagées dans la réduction de l’utilisation du plastique se concentrent sur le « recyclage » plutôt que sur la réduction du plastique vierge, ce qui rend les engagements moins significatifs.

L’étude a examiné les 300 premières entreprises du Fortune 500, dont 72 % s’étaient engagées à réduire la pollution plastique.

“La plupart des engagements mettent davantage l’accent sur le recyclage du plastique et ciblent généralement les plastiques et les emballages en général”, selon les auteurs de l’étude. “Ce sont des solutions importantes mais partielles si nous voulons résoudre de manière globale le problème de la pollution plastique.”

L’étude met également en évidence la pratique de «l’allègement», qui consiste à réduire légèrement le volume de plastique utilisé pour emballer un produit particulier.

“Nous avons constaté que plusieurs entreprises, telles que Coca-Cola Company et Walmart, produisent des produits en plastique plus légers et plus petits (par exemple, des bouteilles et des sacs)”, ont écrit les auteurs. “Cet” allégement “du plastique est considéré comme une réponse insuffisante car les entreprises peuvent réinvestir ces économies dans des marchés impliquant de nouveaux produits en plastique et / ou augmenter la masse totale de plastique produite.”

Selon l’étude, il est peu probable que les entreprises continuent de mettre l’accent sur le recyclage et l’allégement pour suivre le rythme des niveaux croissants de pollution plastique.

“Entre 1950 et 2017, la production de plastique a été multipliée par 174 et devrait encore doubler d’ici 2040”, ont écrit les auteurs.

Selon les chercheurs, en 2015, environ 79 % des déchets plastiques mondiaux finissaient dans des décharges ou dans l’environnement naturel. Seulement 9 % ont été recyclés et 12 % ont été incinérés.

Les auteurs suggèrent que la communauté scientifique devrait continuer à surveiller les grandes entreprises en termes d’utilisation du plastique ainsi que les effets que les plastiques ont sur la planète.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.