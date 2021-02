Les promesses de réduction de carbone des pays sont loin d’être suffisantes

Les nouveaux engagements pris par les pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont bien loin de ce qui est nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à ce que vise l’accord de Paris sur le climat, selon un nouveau rapport des Nations Unies.

Le chef du climat de l’ONU dit donc aux nations de revenir en arrière et de faire plus d’efforts.

La plupart des pays – en particulier la Chine, les États-Unis et l’Inde, les plus grands pollueurs de carbone – ont manqué la date limite du 31 décembre pour soumettre des objectifs officiels de réduction des émissions pour les négociations climatiques de novembre en Écosse. Le rapport de vendredi fournit un aperçu incomplet des efforts mondiaux: les engagements du monde jusqu’à présent ne suffisent qu’à réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone à moins de 1% sous les niveaux de 2010 d’ici 2030.

Le monde doit réduire la pollution par le carbone de 45% au-dessous des niveaux de 2010 pour atteindre l’objectif officiel plus strict de Paris de limiter le réchauffement futur à un autre demi-degré (0,3 degré Celsius) à partir de maintenant, ont déclaré des responsables de l’ONU.

«Nous sommes très, très loin de là où nous devons être», a déclaré Patricia Espinosa, chef des Nations Unies pour le climat. «Ce que nous devons mettre sur la table est beaucoup plus radical et beaucoup plus transformateur que ce que nous avons fait jusqu’à présent.»

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié le rapport «d’alerte rouge pour notre planète».

Les responsables de l’ONU ont applaudi les plus de 120 pays, y compris les États-Unis et la Chine, qui se sont fixé des objectifs à long terme d’émissions de carbone nettes nulles d’ici le milieu du siècle. Mais ces mêmes nations doivent traduire les discussions à long terme en une action immédiate «dont les gens et la planète ont désespérément besoin», a déclaré Guterres.

Au lieu de limiter le monde à seulement 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) de réchauffement depuis l’époque préindustrielle – le plus strict des deux objectifs de l’Accord de Paris – les données montrent que le monde «se dirige vers près de 3 degrés Celsius (5,4 degrés Fahrenheit). ) et une catastrophe mondiale si cela n’est pas réduit rapidement », a déclaré Bill Hare, directeur de Climate Analytics, un groupe privé qui suit les objectifs d’émissions des pays.

L’accord de Paris sur le climat de 2015 a demandé aux pays de soumettre des objectifs volontaires pour la quantité de gaz piégeurs de chaleur qu’ils rejetteraient d’ici 2025 et de les mettre à jour tous les cinq ans.

Avec les grandes négociations sur le climat retardées par une pandémie à Glasgow prévues pour plus tard cette année, les nations sont censées soumettre des objectifs mis à jour et plus stricts pour 2030. Les États-Unis, le deuxième plus grand pollueur de carbone derrière la Chine, promettent que leur objectif sera annoncé avant une journée spéciale de la Terre sommet en avril.

Moins de la moitié des pays du monde, représentant 30% des émissions mondiales de carbone, ont soumis des objectifs avant la date limite. Seuls sept des 15 pays les plus polluants en carbone l’ont fait.

Au moins 10 pays qui ont soumis des objectifs l’année dernière n’ont pas fourni d’objectifs plus difficiles, a déclaré Hare. Et en raison des changements apportés aux émissions dans ses calculs de l’année de référence, le Brésil a essentiellement affaibli son objectif par rapport à sa version 2015, a déclaré Taryn Fransen, chercheur principal au groupe de réflexion World Resources Institute.

Espinosa a déclaré que même les pays qui ont déjà donné des objectifs doivent revenir en arrière et faire mieux parce que «nous n’avons tout simplement plus de temps».

Son prédécesseur et ingénieur principal de l’accord de Paris, Christiana Figueres, a déclaré qu’elle pense que les États-Unis, la Chine et le Japon peuvent changer la donne lorsqu’ils annoncent leurs objectifs: «J’ai de grands espoirs qu’ils réussiront.»

La Chine et les États-Unis, avec 35% des émissions de carbone mondiales, peuvent faire une énorme différence par rapport à leurs objectifs, a déclaré Fransen, notant que les États-Unis peuvent s’engager à réduire de moitié les émissions par rapport aux niveaux de référence de 2005 d’ici 2030 et y parvenir grâce à des action.

L’objectif que l’administration Obama a présenté en 2015 était de réduire les émissions de 26% à 28% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2025. Lorsqu’il était président, Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord, mais le président Joe Biden a réintégré le pays.

Après une diminution spectaculaire de la pollution par le carbone au début de 2020 en raison du verrouillage de la pandémie, les premières données montrent que les émissions de fin d’année sont revenues aux niveaux de 2019, poussées par la production industrielle de la Chine, a déclaré Corinne LeQuere, qui suit les émissions à la Université d’East Anglia.

Le monde a adopté l’objectif de température plus strict de 1,5 degré Celsius en 2015 à la demande pressante des petites nations insulaires, qui craignent d’être submergées par l’élévation de la mer liée au climat si les températures dépassent cette limite.

« Nous flirtons dangereusement » avec la limite du réchauffement, a déclaré l’ambassadeur Aubrey Webson d’Antigua-et-Barbuda, président de l’Alliance des petits États insulaires. « Ce sont les petits États insulaires en développement comme le nôtre qui paieront le prix ultime si nous ne le faisons pas. »

