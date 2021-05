Les promesses de diversité des détaillants placent plus de marques appartenant à des Noirs sur les tablettes

Cora et Stefan Miller ont créé une entreprise de soins capillaires après avoir eu leur fils, Kade, et ont eu du mal à lui trouver des produits capillaires. Young King Hair Care est maintenant vendu par Walmart et Target.

En recherchant plus de fournisseurs noirs, les détaillants ont combiné «le changement social et la sagesse économique» et ont pris des mesures qui peuvent stimuler la réputation et les ventes des entreprises, a-t-il déclaré.

Le meurtre de Floyd il y a un an mardi n’a pas seulement jeté une lumière crue sur le traitement policier des Noirs américains, a déclaré Americus Reed, professeur de marketing à la Wharton School. Cela a conduit à évaluer comment les entreprises noires ont été exclues des opportunités économiques et reflétées par des marques offensives, telles que Aunt Jemima ou Uncle Ben’s.

Les entreprises ont fait des promesses et des dons réservés au cours de l’année écoulée. Pourtant, l’assortiment croissant de produits appartenant à des Noirs sur les tablettes et les sites Web des détaillants nationaux est devenu l’un des signes de changement les plus visibles dans le monde de l’entreprise.

Young King est maintenant sur les tablettes de deux des plus grands détaillants du pays, Walmart et Target. C’est parmi le nombre croissant de marques appartenant à des Noirs que les détaillants nationaux ont commencé à vendre au cours de la dernière année dans le but de mieux refléter la diversité des clients et de s’engager à faire progresser l’équité raciale après le meurtre de George Floyd.

«Je voulais vraiment que mon fils se voie dans les produits qu’il utilise», a déclaré Cora Miller, cofondatrice et PDG de la société. « C’était un sentiment dérangeant et tenace à ce sujet qui ne disparaîtrait pas. »

Beaucoup de gels, mousses et crèmes sentaient les fruits et les fleurs ou venaient dans des bouteilles roses. Cette recherche a inspiré Cora Miller et son mari, Stefan, à créer leur propre entreprise, Young King Hair Care. Ils ont conçu la gamme de produits capillaires naturels à base de plantes en pensant aux petits garçons noirs comme leur fils et ont lancé le produit juste avant son troisième anniversaire.

Quatre jours après le meurtre de Floyd, Aurora James a défié les entreprises dans une publication Instagram.

«Un grand nombre de vos entreprises reposent sur le pouvoir d’achat des Noirs», a-t-elle écrit. « Un grand nombre de vos magasins sont installés dans des communautés noires. Un grand nombre de vos messages sont vus sur les flux noirs. C’est le moins que vous puissiez faire pour nous. Nous représentons 15% de la population et nous devons représenter 15% de votre rayon espace. »

Un an plus tard, 25 entreprises – y compris des détaillants de premier plan comme Macy’s, Sephora et Gap – se sont engagées à le faire. James, un entrepreneur noir d’une marque de luxe appelée Brother Vellies, dirige le Engagement de 15%.

James a déclaré avoir vu les progrès réalisés par les entreprises de première main. Une entreprise qui adhère à l’engagement signe un contrat avec l’organisation à but non lucratif, qui l’audit chaque trimestre. Elle a déclaré que l’organisation à but non lucratif examine ses bons de commande et suit la représentation des produits sur les étagères. Le groupe partage également des ressources, telles qu’une base de données des entreprises appartenant à des Noirs, et suggère des stratégies que les entreprises peuvent utiliser pour développer une base diversifiée de fournisseurs.

Au-delà de l’augmentation du nombre de produits, les détaillants deviennent des partenaires commerciaux plus forts et plus solidaires, a déclaré James. Par exemple, a-t-elle ajouté, les entreprises ne s’adressent pas seulement aux entrepreneurs noirs qui ont été historiquement laissés pour compte, mais les guident à travers les défis communs rencontrés par les entreprises en démarrage. Les exemples qu’elle a cités incluent l’aide à la conception de colis ou de logo ou le paiement de dépôts aux entreprises lorsque des commandes sont passées pour fournir un capital initial.

James a récemment rencontré sur Zoom un groupe d’entrepreneurs qui font partie du programme d’accélération de Sephora. Toutes étaient des femmes et des personnes de couleur qui développent des produits de maquillage et de soin de la peau pour les femmes qui leur ressemblent.

«Chaque jour, j’entends des messages d’entreprises appartenant à des Noirs qui profitent de ces opportunités», a-t-elle déclaré. «Cela change vraiment la donne. … En fin de compte, lorsque nous autonomisons les entrepreneurs, qui dans de nombreux cas vivent et travaillent dans des communautés noires, c’est à ce moment-là que nous allons vraiment commencer à voir une grande différence à travers le pays», dit-elle mentionné.

D’autres détaillants ont annoncé des engagements similaires et de nouvelles approches.

Lowe’s a organisé un concours de type «Shark Tank» pour identifier les produits prometteurs d’entrepreneurs d’horizons divers et les récompenser avec de l’espace sur les étagères, un soutien marketing et des subventions aux petites entreprises. Ulta Beauty prévoit de dépenser plus de 4 millions de dollars en marketing pour aider les marques appartenant à des Noirs à gagner du terrain. Target lance un nouveau programme d’accélération de huit semaines pour les start-ups dirigées par des Noirs, Forward Founders, dans le cadre d’un engagement à dépenser plus de 2 milliards de dollars avec les entreprises appartenant à des Noirs d’ici la fin de 2025. Et Walmart a présenté des entreprises appartenant à des Noirs. marques de beauté lors d’un récent événement de streaming TikTok.

James a critiqué certaines entreprises qui ont refusé de prendre l’engagement de 15%, comme Target, affirmant que ses initiatives ne vont pas assez loin et ne sont pas assorties du même niveau de responsabilité.

« Que Target veuille ou non prendre l’engagement ou que l’une de ces autres entreprises veuille prendre cet engagement, nous continuerons à garder les pieds sur terre et à les pousser à faire plus », a-t-elle déclaré.