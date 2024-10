Les promenades avec arrêts consomment plus d’énergie que la marche continue, montrent des scientifiques | Science

Les chercheurs ont trouvé un conseil inhabituel pour les marcheurs qui souhaitent brûler plus de calories : plutôt que d’avancer régulièrement du début à la fin, pensez à faire des haltes.

Ce conseil est issu d’une étude menée auprès de volontaires qui ont été mis à l’épreuve en laboratoire pour mesurer la demande en oxygène et en énergie de courtes promenades par rapport à des marches plus longues.

Des tests effectués sur les participants ont révélé que marcher ou monter des escaliers en 10 à 30 secondes nécessitait 20 à 60 % plus d’oxygène, un indicateur de la consommation d’énergie, que parcourir la même distance en une seule séance continue, en grande partie parce que la marche est plus efficace après plusieurs séances. minutes en mouvement.

« Lorsque nous marchons pendant des périodes plus courtes, nous utilisons plus d’énergie et consommons plus d’oxygène pour parcourir la même distance », a déclaré Francesco Luciano, chercheur à l’Université de Milan et premier auteur de l’étude. « C’est comme avoir une voiture qui consomme plus de carburant pendant les premiers kilomètres qu’après. »

L’équipe a lancé l’étude après avoir remarqué que de nombreuses estimations de l’énergie nécessaire à la marche s’appuyaient sur des données provenant de personnes exerçant dans un état métabolique stable. C’est à ce moment-là que la fréquence cardiaque est constante et que la production et la consommation d’énergie du corps sont équilibrées, un état comparable à celui d’une voiture roulant à vitesse de croisière.

Pour en savoir plus sur les besoins énergétiques des différentes marches, les scientifiques ont recruté 10 volontaires en bonne santé qui ont été surveillés pendant qu’ils s’exerçaient sur un monte-escalier et un tapis roulant. Les exercices couvraient trois vitesses différentes avec des combats d’une durée de 10 secondes à quatre minutes.

Au cours des séances d’exercices, les chercheurs ont enregistré la quantité d’oxygène consommée par chaque personne et ont calculé les besoins métaboliques des différentes promenades. Ils ont constaté qu’il fallait plus d’énergie au début de chaque marche, pour démarrer et réchauffer le corps, que plus tard dans l’exercice, lorsque le corps bougeait déjà et travaillait plus efficacement.

« Lorsque nous commençons à marcher, nous pouvons avoir à payer des frais fixes au début du combat », a déclaré Luciano. « Par analogie, conduire une voiture a besoin de carburant pour démarrer le moteur ou sortir la voiture du garage. Nous avons constaté qu’au départ du repos, une quantité importante d’oxygène est consommée juste pour commencer à marcher. Nous supportons ce coût indépendamment du fait que nous marchions ensuite pendant 10 ou 30 secondes, donc cela pèse proportionnellement plus pour des périodes plus courtes plutôt que plus longues.

Les mesures des participants sur les appareils d’exercice ont également révélé que dans les premiers stades d’une marche, les gens sont moins efficaces pour convertir l’oxygène et l’énergie en mouvements efficaces, mais cela s’améliore à mesure qu’ils avancent dans leur foulée.

Les travaux renforcent les connaissances sur les bienfaits pour la santé des brèves promenades et des montées d’escaliers, en particulier pour les personnes largement sédentaires, et peuvent expliquer les améliorations de la condition physique qui accompagnent les « collations d’exercice » populaires. Il s’agit de courtes périodes d’activité qui ne durent souvent pas plus de deux minutes chacune. L’étude est publiée dans Actes de la Royal Society B.

Au-delà des implications pour les personnes en bonne santé, ces travaux contribueront à éclairer la conception de programmes de réadaptation et de conseils en matière d’exercice pour les personnes à mobilité réduite, telles que les personnes obèses et celles ayant subi un accident vasculaire cérébral.

« Les chercheurs ont généralement mesuré la demande d’énergie sur des périodes de marche d’une durée de plusieurs minutes. Cependant, de nombreuses personnes ne sont même pas capables de marcher aussi longtemps. Pensez aux personnes âgées ou aux personnes souffrant de troubles de la marche », a déclaré Luciano.

« Si nous voulons concevoir des programmes visant à promouvoir l’activité physique ou l’exercice auprès de ces personnes, nous devons repenser la manière d’estimer leurs besoins énergétiques et de nous y adapter. Comprendre les besoins énergétiques de courtes périodes de marche pourrait nous aider à promouvoir l’activité physique de manière plus inclusive.