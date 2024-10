Les projets visant à transformer la maison de Leonora Carrington en musée abandonnés

Le studio de Mexico de l’artiste surréaliste pionnière Leonora Carrington sera transformé en centre de recherche plutôt qu’en musée public, selon le journal espagnol El País a rapporté hier, le 23 octobre. Le changement de plan fait suite à un désaccord signalé entre l’Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de la ville, propriétaire de la propriété, et le personnel syndiqué qui travaille pour l’école.

Située dans la rue Chihuahua, dans le quartier Roma de Mexico, la maison de trois étages est connue comme le lieu où Carrington a vécu et travaillé pendant plus de six décennies, produisant une œuvre qui a continué à attirer l’attention mondiale et à battre des records sur le marché public depuis sa création. décès en 2011.

« Une sorte de passage d’espace en espace qui semble si caractéristique des peintures que Leonora a réalisées », a décrit la cinéaste Kim Evans dans un 1992 BBC profil de Carrington dans sa maison.

L’artiste d’origine britannique a laissé sa résidence à son fils Pablo Weisz Carrington, qui a promis à sa mère qu’il transformerait sa maison en musée où les visiteurs pourraient visiter sa cuisine, son salon, son atelier et ses jardins intérieurs. contenant 8 600 objets, photos et croquisdans une disposition similaire à celle de l’emblématique Casa Azul de Frida Kahlo à Coyoacán.

En 2017, il a vendu la propriété pour 12 millions de pesos (~ 605 000 dollars) à l’UAM, qui a commencé à rénover le bâtiment l’année suivante, et en 2021, l’école a officiellement annoncé qu’elle ouvrirait le site en tant que musée public présentant 45 des sculptures de Carrington qui avait été offerte par son fils.

Le coordonnateur général de la diffusion de sensibilisation de l’UAM, Yissel Arce Padrón, a déclaré El País qu’à la place, la maison fonctionnera désormais comme un « centre de documentation », expliquant que l’intérêt premier de l’école est la recherche.

D’autre part, Rodolfo Pérez, secrétaire général du syndicat des travailleurs de l’université, impliqué dans les négociations contractuelles depuis plusieurs années, a déclaré que l’école avait violé une convention collective de travail qui stipulait qu’elle ouvrirait 17 postes au personnel permanent.

« L’université a utilisé le syndicat comme prétexte pour éviter de réaliser un projet qu’elle est obligée de réaliser », a déclaré Pérez, ajoutant qu’au centre du changement de projet se trouve « un manque de planification stratégique et, surtout, de gestion discrétionnaire du budget » — raisons que Padrón a niées.

« La question des espaces, non seulement pour les espaces culturels, mais pour l’université dans son ensemble, est toujours très controversée et a à voir avec d’autres implications économiques, avec la manière dont l’université publique reçoit le financement du gouvernement ; ce qui ne peut pas être fait et ce qui peut être fait », a déclaré Padrón, soulignant qu’« il n’y a pas de contestation ».

Hyperallergique a contacté l’UAM et le syndicat des travailleurs pour obtenir leurs commentaires.