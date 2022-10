Les projets Twitter d’Elon Musk pourraient s’inspirer des super applications chinoises

L’accord relancé de 44 milliards de dollars d’Elon Musk pour acheter Twitter a suscité un nouveau débat sur ce que le milliardaire fera du service s’il le possède finalement.

Mardi, Musk a tweeté que l’achat de Twitter était “un accélérateur de la création de X, l’application universelle”. Il n’a pas fourni plus de détails.

Musk fait peut-être allusion à de soi-disant “super applications” qui sont populaires en Chine et dans d’autres parties de l’Asie et lancées par des géants de la technologie chinois Tencent.

Super applications est un terme pour décrire une application qui agit souvent comme un guichet unique pour tous vos besoins mobiles. Par exemple, vous pouvez commander un taxi ou de la nourriture via l’application et effectuer en même temps des paiements et des messages. Cela élimine le besoin d’avoir plusieurs applications pour différentes fonctions.

L’application chinoise WeChat, gérée par Tencent, est la plus grande super application au monde, avec plus d’un milliard d’utilisateurs.

Dans WeChat, les utilisateurs peuvent envoyer des messages aux gens, faire des opérations bancaires mobiles, payer des choses en ligne ou en magasin en scannant un code-barres, jouer à des jeux, publier des vidéos, faire des achats en ligne, héler une voiture et bien d’autres choses.

Quand Musk parle de “l’application tout”, il pourrait penser à WeChat.

Le PDG de Tesla a précédemment exprimé son admiration pour WeChat qualifiant l’application de “géniale” lors d’une assemblée publique avec des employés de Twitter en juin. Musk a déclaré qu’il n’y avait pas d’équivalent WeChat en dehors de la Chine.

“Et je pense qu’il y a une réelle opportunité de créer cela”, a déclaré Musk aux employés. “Vous vivez essentiellement sur WeChat en Chine parce que c’est tellement utile et tellement utile dans votre vie quotidienne. Et je pense que si nous pouvions y parvenir, ou même s’en approcher avec Twitter, ce serait un immense succès.”

Musk a déclaré qu’il souhaitait qu’au moins un milliard de personnes utilisent Twitter, contre 237,8 millions à la fin du deuxième trimestre.