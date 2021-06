Les projets du réseau USA TODAY récompensés par des prix

Darnella Frazier, l’adolescente qui a enregistré le meurtre de George Floyd, a reçu vendredi une mention spéciale du jury du prix Pulitzer, illustrant le rôle important que les citoyens peuvent jouer dans le journalisme via les médias sociaux.

Les publications du réseau USA TODAY de Gannett ont également remporté un prix Pulitzer pour le journalisme vendredi et ont été nommées finalistes dans deux catégories supplémentaires.

Le conseil d’administration qui supervise les prix annuels s’appelle The Indianapolis Star, également connu sous le nom d’IndyStar, en tant que co-lauréat du Pulitzer for National Reporting aux côtés de l’Invisible Institute de Chicago, AL.com et du Marshall Project. Ils se sont partagé le prix d’une enquête colla sur les dommages causés par les chiens policiers sur les Américains.

Le Louisville Courier-Journal, qui fait également partie du réseau USA TODAY, a été nommé finaliste dans deux catégories : Service public et Breaking News.

Il s’agit de la deuxième année consécutive au cours de laquelle le Courier-Journal est honoré par le conseil d’administration de Pulitzer. En 2020, la publication a remporté le prix Breaking News pour ses reportages sur les grâces de gouverneurs de dernière minute dans le Kentucky.

Parmi les autres lauréats annoncés vendredi figuraient des journalistes produisant des travaux pour le New York Times, l’Associated Press, la National Public Radio et Runner’s World.

