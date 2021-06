Les projets du réseau USA TODAY récompensés par des prix

Darnella Frazier, l’adolescente qui a enregistré le meurtre de George Floyd, a reçu vendredi une mention spéciale du jury du prix Pulitzer, illustrant le rôle important que les citoyens peuvent jouer dans le journalisme via les médias sociaux.

Les publications du réseau USA TODAY de Gannett ont également remporté un prix Pulitzer pour le journalisme vendredi et ont été nommées finalistes dans deux catégories supplémentaires.

Le conseil d’administration qui supervise les prix annuels s’appelle The Indianapolis Star, également connu sous le nom d’IndyStar, en tant que co-lauréat du Pulitzer for National Reporting aux côtés de l’Invisible Institute de Chicago, AL.com et du Marshall Project. Ils se sont partagé le prix d’une enquête collaborative sur les dommages causés par les chiens policiers sur les Américains.

Le Louisville Courier-Journal, qui fait également partie du réseau USA TODAY, a été nommé finaliste dans deux catégories, Public Service et Breaking News, pour sa couverture complète et révélatrice du meurtre de Breonna Taylor par la police.

Il s’agit de la deuxième année consécutive au cours de laquelle le Courier-Journal est honoré par le conseil d’administration de Pulitzer. En 2020, la publication a remporté le prix Breaking News pour ses reportages sur les grâces de gouverneurs de dernière minute dans le Kentucky.

« Je ne pourrais pas être plus fière ou heureuse de cette reconnaissance et du Courier-Journal », a déclaré Maribel Perez Wadsworth, présidente du réseau USA TODAY. « Nos journalistes se sont levés pour relever tous les défis que 2020 a posés aux communautés que nous servons. Ils n’ont cessé de rechercher la vérité et la responsabilité. Je suis incroyablement honoré de travailler avec des journalistes aussi talentueux, passionnés et qui font la différence. »

Parmi les autres lauréats annoncés vendredi figuraient des journalistes produisant des travaux pour le New York Times, l’Associated Press, la National Public Radio et Runner’s World.

Le Pulitzer partagé par l’Indianapolis Star a été récompensé pour une enquête d’un an qui a révélé comment des chiens policiers ont attaqué et mutilé des personnes accusées de délits mineurs, des passants et même des officiers. Les journalistes ont construit une base de données d’enregistrements détaillant plus de 150 incidents graves.

Katrice Hardy, rédactrice en chef de The Indianapolis Star, a déclaré qu’elle était « absolument abasourdie », ajoutant qu’elle s’était souvenue du travail fascinant de son personnel en collaboration avec les autres publications qui ont été honorées.

« Je pense que cela en dit long sur la raison pour laquelle nous sommes importants », a-t-elle déclaré. « Nous avons trouvé de manière créative des moyens d’aller agressivement après les nouvelles qui ont le plus d’impact sur nos communautés. J’espère que les gens voient pourquoi ils ne peuvent pas se passer de nous. »

Le conseil d’administration de Pulitzer a reconnu le Courier-Journal pour sa couverture du meurtre de Breonna Taylor, une travailleuse médicale noire abattue par la police blanche purgeant un mandat de non-coup. La publication a obtenu et publié des dossiers secrets liés à la fusillade, a couvert les manifestations de rue qui ont suivi et a dévoilé des informations sur la façon dont les mandats de non-coup ciblent de manière disproportionnée les résidents noirs. L’organisation a publié plus de 950 histoires à la suite de la mort de Taylor.

Mary Irby-Jones, rédactrice en chef du Courier-Journal, s’est dite ravie de voir le travail de ses journalistes « validé ».

« Je ne pense pas que la famille de Breonna Taylor aurait vu le genre de justice qu’elle a vue sans leur personnel acharné et déterminé du Courier-Journal qui était prêt à se battre pour les dossiers publics », a déclaré Irby-Jones , qui a été nommé rédacteur en chef en février.

