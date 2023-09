Les projets du 100e anniversaire de la reine Elizabeth II seront dévoilés en 2026

LONDRES –

Un organisme indépendant dévoilera les plans d’un mémorial permanent à la reine Elizabeth II en 2026, pour marquer ce qui aurait été le 100e anniversaire du défunt monarque, a annoncé dimanche le gouvernement britannique.

Le Cabinet Office a déclaré que Robin Janvrin, l’ancien secrétaire particulier d’Elizabeth, avait été nommé président du comité commémoratif de la reine Elizabeth pour examiner les propositions visant à rendre un « hommage approprié » au monarque britannique ayant régné le plus longtemps après sa mort en septembre 2022.

La reine est décédée à Balmoral, son domaine château écossais bien-aimé, à l’âge de 96 ans après 70 ans sur le trône.

Janvrin et d’autres responsables du comité examineront la vie d’Elizabeth au service public et les causes qu’elle a soutenues, et recommanderont des plans pour un programme national d’héritage en l’honneur de la défunte reine.

« Ce sera un défi unique d’essayer de capturer pour les générations futures la contribution extraordinaire de Sa Majesté à notre vie nationale tout au long de son très long règne », a déclaré Janvrin, qui a travaillé au palais de Buckingham dans diverses fonctions de 1987 à 2007.

Les recommandations seront présentées à l’héritier d’Elizabeth, le roi Charles III, ainsi qu’au Premier ministre.

En 1955, Elizabeth a dévoilé une statue de son père, George VI, sur le centre commercial à l’extérieur du palais de Buckingham.