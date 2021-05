Les projets d’extraction de lithium peuvent ne pas être écologiques

Au sommet d’un volcan dormant depuis longtemps dans le nord du Nevada, les travailleurs se préparent à commencer à dynamiter et à creuser une fosse géante qui servira de première nouvelle mine de lithium à grande échelle aux États-Unis en plus d’une décennie – un nouvel approvisionnement national d’un ingrédient essentiel dans les batteries de voitures électriques et les énergies renouvelables. La mine, construite sur des terres fédérales louées, pourrait contribuer à réduire la dépendance quasi totale des États-Unis à l’égard de sources étrangères de lithium. Mais le projet, connu sous le nom de Lithium Americas, a suscité des protestations de la part de membres d’une tribu amérindienne, d’éleveurs et de groupes environnementaux car il devrait utiliser milliards de gallons de précieuses eaux souterraines, en contaminant potentiellement une partie 300 ans, tout en laissant un monticule géant de déchets. «Faire exploser une montagne n’est pas vert, peu importe les retombées marketing que les gens y mettent», a déclaré Max Wilbert, qui vivait dans une tente sur le site minier proposé pendant deux poursuites cherchant à bloquer le projet, se frayent un chemin devant les tribunaux fédéraux.

La lutte pour la mine du Nevada est emblématique d’une tension fondamentale qui fait surface dans le monde: les voitures électriques et les énergies renouvelables peuvent ne pas être aussi vertes qu’elles le paraissent. La production de matières premières comme le lithium, le cobalt et le nickel qui sont essentielles à ces technologies est souvent ruineuse pour la terre, l’eau, la faune et les humains. Ce bilan environnemental a souvent été négligé en partie parce qu’il y a une course en cours entre les États-Unis, la Chine, l’Europe et d’autres grandes puissances. Faisant écho aux luttes et aux guerres passées pour l’or et le pétrole, les gouvernements se battent pour la suprématie sur les minéraux qui pourraient aider les pays à atteindre une domination économique et technologique pendant des décennies. Les développeurs et les législateurs voient ce projet du Nevada, qui a reçu l’approbation finale dans les derniers jours de l’administration Trump, comme faisant partie de l’opportunité pour les États-Unis de devenir un chef de file dans la production de certaines de ces matières premières alors que le président Biden agit de manière agressive pour lutter contre le changement climatique. Outre le Nevada, les entreprises ont proposé des sites de production de lithium en Californie, Oregon, Tennessee, Arkansas et Caroline du Nord. Mais l’exploitation minière traditionnelle est l’une des entreprises les plus sales du marché. Cette réalité n’est pas perdue pour les constructeurs automobiles et les entreprises d’énergie renouvelable. «Nos nouvelles demandes d’énergie propre pourraient créer un plus grand mal, même si son intention est de faire le bien», a déclaré Aimee Boulanger, directeur exécutif de l’Initiative pour une assurance minière responsable, un groupe qui contrôle les mines pour des entreprises comme BMW et Ford Motor. «Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise.»

Cette friction aide à expliquer pourquoi une sorte de concours a émergé ces derniers mois à travers les États-Unis sur la meilleure façon d’extraire et de produire de grandes quantités de lithium de manière beaucoup moins destructrice que l’exploitation minière depuis des décennies. Juste au cours des trois premiers mois de 2021, les mineurs de lithium américains comme ceux du Nevada ont levé près de 3,5 milliards de dollars de Wall Street – sept fois le montant levé au cours des 36 mois précédents, selon les données assemblé par Bloomberg, et un soupçon de la frénésie en cours. Certains de ces investisseurs soutiennent des alternatives, notamment un plan pour extraire le lithium de l’eau saumâtre sous le plus grand lac de Californie, la mer de Salton, à environ 600 miles au sud du site de Lithium Americas. À la mer de Salton, les investisseurs prévoient d’utiliser perles spécialement enduites pour extraire le sel de lithium du liquide chaud pompé d’un aquifère à plus de 4 000 pieds sous la surface. Les systèmes autonomes seront connectés à des centrales géothermiques produisant de l’électricité sans émission. Et dans le processus, ils espèrent générer les revenus nécessaires pour restaurer le lac, qui a été sali par ruissellement toxique des fermes de la région pendant des décennies. Les entreprises espèrent également extraire le lithium de la saumure dans Arkansas, Nevada, Dakota du nord et au moins un autre emplacement aux États-Unis. Les États-Unis doivent trouver rapidement de nouveaux approvisionnements en lithium alors que les constructeurs automobiles accélèrent la fabrication de véhicules électriques. Le lithium est utilisé dans les batteries de voitures électriques car il est léger, peut stocker beaucoup d’énergie et peut être rechargé à plusieurs reprises. Les analystes estiment que la demande de lithium va décupler avant la fin de cette décennie alors que Tesla, Volkswagen, General Motors et d’autres constructeurs automobiles introduiront des dizaines de modèles électriques. D’autres ingrédients comme le cobalt sont nécessaires pour maintenir la batterie stable. Même si les États-Unis ont certains des les plus grandes réserves du monde, le pays ne possède aujourd’hui qu’une seule mine de lithium à grande échelle, Silver Peak dans le Nevada, qui a ouvert ses portes dans les années 1960 et ne produit que 5 000 tonnes par an, soit moins de 2% de l’approvisionnement annuel mondial. La plupart du lithium brut utilisé dans le pays provient d’Amérique latine ou d’Australie, et la majeure partie est traitée et transformée en cellules de batterie en Chine et dans d’autres pays asiatiques.

« La Chine vient de présenter son prochain plan quinquennal », a déclaré la secrétaire à l’énergie de M. Biden, Jennifer Granholm, dans une récente interview. «Ils veulent être l’endroit idéal pour les tripes des batteries, mais nous avons ces minéraux aux États-Unis. Nous n’en avons pas profité pour les exploiter. » En mars, elle a annoncé des subventions pour augmenter la production de minéraux essentiels. «C’est une course vers le futur que l’Amérique va gagner», a-t-elle déclaré. Jusqu’à présent, l’administration Biden n’a pas bougé pour aider à promouvoir des options plus respectueuses de l’environnement – comme l’extraction de la saumure de lithium, au lieu des mines à ciel ouvert. Le ministère de l’Intérieur a refusé de dire s’il changerait sa position sur le permis Lithium Americas, ce qu’il est se défendre devant le tribunal. Les sociétés minières et les entreprises liées veulent accélérer la production nationale de lithium et font pression sur l’administration et les principaux législateurs pour qu’ils insèrent un programme de subventions de 10 milliards de dollars dans le projet de loi sur les infrastructures de M. Biden, arguant qu’il s’agit d’une question de sécurité nationale. «À l’heure actuelle, si la Chine a décidé de couper les États-Unis pour diverses raisons, nous sommes en difficulté», a déclaré Ben Steinberg, un responsable de l’administration Obama devenu lobbyiste. Il était embauché en janvier by Piedmont Lithium, qui travaille à la construction d’une mine à ciel ouvert en Caroline du Nord et est l’une des nombreuses entreprises à avoir créé une association commerciale pour l’industrie. Les investisseurs se précipitent pour obtenir des permis pour de nouvelles mines et commencer la production pour obtenir des contrats avec des sociétés de batteries et des constructeurs automobiles. En fin de compte, les fonctionnaires fédéraux et des États décideront laquelle des deux méthodes – extraction traditionnelle ou extraction de saumure – est approuvée. Les deux pourraient s’installer. Beaucoup dépendra de la manière dont les écologistes, les tribus et les groupes locaux réussissent à bloquer les projets.

Butin du Nevada