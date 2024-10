Les projets d’expulsion de Trump inquiètent les familles ayant des proches aux États-Unis illégalement

PHÉNIX — Jocelyn Ruiz se souvient du moment où son professeur de cinquième année avait mis la classe en garde contre un projet à grande échelle. des patrouilles qui cibleraient les immigrants dans la plus grande région métropolitaine de l’Arizona. Elle a interrogé sa mère à ce sujet et a découvert un secret de famille.

La mère de Ruiz était entrée illégalement aux États-Unis et avait quitté le Mexique dix ans plus tôt à la recherche d’une vie meilleure.

Ruiz, née en Californie et élevée dans la région de Phoenix, craignait à l’époque que sa mère puisse être expulsée à tout moment, même si elle n’avait aucun antécédent criminel. Ruiz, ses deux jeunes frères et sœurs et ses parents ont persévéré tranquillement, sans jamais discuter de leur statut d’immigration mixte. Ils vivaient « comme des Américains », dit-elle.

Plus de 22 millions de personnes vivent dans un foyer américain où au moins un occupant se trouve dans le pays sans autorisation, selon une analyse du Pew Research Center des données du recensement de 2022. Cela représente près de 5 % des foyers aux États-Unis et 5,5 % en Arizona, un État champêtre où le vote latino pourrait être déterminant.

Si Donald Trump est élu et tient sa promesse de campagne de mener la plus grande opération d’expulsion de l’histoire américainecela pourrait non seulement bouleverser la vie des 11 millions de personnes qui, selon le Bureau américain du recensement, vivent aux États-Unis sans autorisation, mais cela pourrait aussi avoir un impact désastreux sur les citoyens américains et leurs familles.

Le question de l’immigration est une pierre angulaire du programme de Trump depuis qu’il a promis de « construire une grande muraille » en 2015, lors de l’annonce de sa première campagne républicaine à la présidence. Et malgré un sondage qui montre l’économie étant une préoccupation majeure des électeurs, Trump reste obsédé par la question, critiquant la gestion de la frontière sud par l’administration Biden comme une menace existentielle pour la société américaine à l’approche du jour des élections.

Les projets de répression de Trump ont motivé certaines familles aux statuts mixtes à s’exprimer. Le succès de l’Amérique dépend de la contribution des immigrants, affirment-ils, et les personnes qui effectuent ce travail méritent une voie d’accès à la résidence légale ou à la citoyenneté.

D’autres choisissent de se taire, dans l’espoir d’échapper à l’attention.

Et certains soutiennent Trump, même s’ils pourraient eux-mêmes devenir des cibles d’expulsion.

La fracture politique sur l’immigration est profonde : 88 % des partisans de Trump sont favorables aux expulsions massives, selon un récente enquête Pewcontre 27 % des électeurs qui soutiennent la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidence.

Trump a été interrogé sur l’impact que de nombreuses expulsions auraient sur les familles à statut mixte lors de sa visite à la frontière entre l’Arizona et le Mexique en août.

« Des dispositions seront prises, mais nous devons faire sortir les criminels », a répondu Trump. Actualités NBC. Il n’a pas précisé ce que pourraient inclure les dispositions, et sa campagne n’a pas partagé plus d’informations lorsque l’Associated Press a demandé des détails.

Vivre dans une famille à statut mixte est intrinsèquement précaire, car les politiques d’immigration et le discours politique ont des effets d’entraînement sur les citoyens américains et les résidents légaux, a déclaré Heide Castañeda, professeur d’anthropologie à l’Université de Floride du Sud.

« Pour la plupart des Américains, ce n’est pas une chose familière de vivre sa vie quotidienne en pensant qu’un membre de sa famille pourrait être enlevé », a déclaré Castañeda, auteur de « Borders of Belonging: Struggle and Solidarity in Mixed-Status Immigrant Families ». « Mais pour les familles à statut mixte, bien sûr, cela est toujours dans leur esprit. »

Les politiciens, a-t-elle déclaré, « pensent qu’ils ciblent un groupe particulier, mais ces groupes vivent dans des familles et des communautés, des ménages et des quartiers ».

Au Nevada, en Californie, au New Jersey et au Texas, près d’un foyer sur dix comprend des personnes vivant aux États-Unis sans autorisation légale, selon Pew. Beaucoup vivent dans le pays depuis des décennies et comptent sur eux des citoyens américains.

Michael Kagan, directeur de la clinique d’immigration de l’Université du Nevada à Las Vegas, a déclaré que les arrivées récentes ne sont pas représentatives de la population du Nevada.

« La grande majorité est ici depuis plus de 10 ans », a déclaré Kagan, avertissant que leurs proches citoyens américains pourraient être emportés par inadvertance.

Erika Andriola, 37 ans, défenseure de longue date des immigrants en Arizona, a été témoin de l’arrestation de sa mère et de son frère par des agents d’immigration en 2013. Elle a mené avec succès une campagne qui a conduit à leur libération, mais elle souffre désormais de SSPT et d’anxiété de séparation en raison de ce jour-là.

«C’était juste comme des cauchemars constants. Je me réveillais en pleurant », a déclaré Andriola. Elle et son frère sont désormais des résidents légaux, mais leur mère de 66 ans conteste son expulsion devant les tribunaux depuis 2017.

C’est une expérience qu’Andriola ne souhaite à personne – et elle affirme que les conséquences émotionnelles et économiques peuvent affecter des communautés entières.

Le frère de Betzaida Robinson a été expulsé vers le Mexique il y a plusieurs années alors qu’il n’y avait jamais vécu. Membre à part entière de la famille de Phoenix, il l’avait aidée à payer ses factures et à élever ses deux enfants.

Robinson a déclaré que Trump et ses partisans ne doivent pas penser à ce que c’est que de se voir enlever un être cher.

« Et si vous étiez dans cette position, que feriez-vous et comment vous sentiriez-vous ? » dit-elle.

Pourtant, il y a des personnes vivant illégalement dans le pays qui soutiennent Trump, a déclaré Castañeda, professeur d’université. Même Andriola dit qu’elle a des membres de sa famille qui le font.

« Ils ne pensent pas nécessairement à ce qui peut arriver à des gens comme ma mère », a déclaré Andriola, « mais ils pensent à leur propre vie et à ce qu’ils pensent être le mieux pour eux. »

Victoria Castro-Corral se décrit comme une optimiste issue d’une famille mixte de Phoenix qui conseille les étudiants du Chandler-Gilbert Community College. Elle a déclaré qu’elle était convaincue qu’un plan d’expulsion massive n’aurait jamais lieu – et remercie ses parents mexicains, qui ont traversé illégalement la frontière il y a des décennies, de lui avoir appris à rester positive.

« Nous sommes là pour rester », a-t-elle déclaré.

___

Gabriel Sandoval est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.